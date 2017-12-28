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28 декабря, источник: Р-Спорт

Хоккеисты сборной Финляндии обыграли команду Дании в матче молодежного ЧМ

МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт. Хоккеисты сборной Финляндии переиграли команду Дании в матче молодежного первенства мира (игроки не старше 20 лет), которое проходит в американском Баффало.

Источник: AFP 2017

Встреча группы А, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) в пользу финнов. У победителей отличились Йоона Коппанен (3-я минута), Аапели Расанен (7), Юусо Валимаки (36) и Хенри Йокихарью (38). У датчан шайбу забросил Николай Краг (22).

В следующем матче турнира финны сыграют 30 декабря со сборной Словакии, а датчане встретятся в тот же день с командой Канады.

Финляндия U20 4:1
(2:0, 2:1, 0:0)
Дания U20
28.12.2017, 20:00 Зрители: 5026 Групповой турнир: Группа A KeyBank Center
Главные тренеры
Юсси Ахокас Олаф Эллер
Вратари
Укко-Пекка Луукконен Каспер Крог
1-й период
02:49 Йоона Коппанен (Ю. Вялимяки, М. Хейсканен)
Лукас Андерсен 04:54
06:56 Аапели Рясянен (Э. Толванен, Х. Йокихарью)
Кристиан Матиасен-Вайсе 10:39
Каспер Крог 11:32
2-й период
21:20 Отто Койвула
Николай Краг-Кристенсен (Й. Рендбьерг, М. Сетков) 21:38
Вальдемар Альберг 21:50
35:38 Юусо Вялимяки (М. Хейсканен, У. Вааканайнен)
37:44 Хенри Йокихарью (О. Койвула)
3-й период
Андреас Грундтвиг 52:10
Магнус Мольге 56:00
Мальте Сетков 56:57
Статистика
2 Штрафное время 14
7 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Главный судья Александр Гарон (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Дания U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Финляндия U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Молодежный ЧМ
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