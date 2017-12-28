Состоялся 12-й традиционный турнир на Кубок друзей Аленичева.
Хоккеисты сборной Финляндии обыграли команду Дании в матче молодежного ЧМ
МОСКВА, 28 дек —
МОСКВА, 28 дек —
Встреча группы А, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) в пользу финнов. У победителей отличились Йоона Коппанен (3-я минута), Аапели Расанен (7), Юусо Валимаки (36) и Хенри Йокихарью (38). У датчан шайбу забросил Николай Краг (22).
В следующем матче турнира финны сыграют 30 декабря со сборной Словакии, а датчане встретятся в тот же день с командой Канады.
|Финляндия U20
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4:1
(2:0, 2:1, 0:0)
|Дания U20
|Юсси Ахокас
|Олаф Эллер
|Укко-Пекка Луукконен
|Каспер Крог
|1-й период
|02:49
|Йоона Коппанен (Ю. Вялимяки, М. Хейсканен)
|Лукас Андерсен
|04:54
|06:56
|Аапели Рясянен (Э. Толванен, Х. Йокихарью)
|Кристиан Матиасен-Вайсе
|10:39
|Каспер Крог
|11:32
|2-й период
|21:20
|Отто Койвула
|Николай Краг-Кристенсен (Й. Рендбьерг, М. Сетков)
|21:38
|Вальдемар Альберг
|21:50
|35:38
|Юусо Вялимяки (М. Хейсканен, У. Вааканайнен)
|37:44
|Хенри Йокихарью (О. Койвула)
|3-й период
|Андреас Грундтвиг
|52:10
|Магнус Мольге
|56:00
|Мальте Сетков
|56:57
|2
|Штрафное время
|14
|7
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Александр Гарон (Канада)