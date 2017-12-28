Стал известен состав молодёжной сборной России на матч со Швейцарией

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Израильские ученые рассказали о супер-диете
Часть плененных Украиной не захотели возвращаться в Донбасс
Как сложились судьбы кумиров советских женщин
Меркель и Макрон обратились к России с призывом
Текущие события
Хоккей. НХЛ
овертайм
Сан-Хосе Шаркс2
Калгари Флэймз2
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс5
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес КингзОТ2
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Куньлунь
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс4
Торонто Мэйпл Ливз7
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
04:00
США U202
Словакия U203
Хоккей. НХЛ
03:30
Вашингтон КэпиталзБ4
Бостон Брюинз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Монреаль Канадиенс1
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида Пантерз3
Филадельфия Флайерз2
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
ХК Динамо
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
28.12
Швеция U203
Чехия U201
Хоккей. КХЛ
18:30
Лада
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
СКА
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:00
Белоруссия U20
Россия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
28.12
Россия U205
Швейцария U202
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
28.12
Финляндия U204
Дания U201
Хоккей. КХЛ
28.12
Витязь1
Йокерит4
Все события
AMN: авиация РФ отомстила боевикам за попытку напасть на Хмеймим
В проекте Крымского моста найдена ошибка
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
Роналду во второй раз подряд назван лучшим спортсменом Европы
Быстров воссоединится с Аршавиным? Трансферные слухи дня
Юлия Барановская стала героиней яркой новогодней съемки
Синди Кроуфорд снялась в чувственной фотосессии для глянца
Психиатр рассказал, как справиться с праздничной хандрой
Раковые клетки уморили голодом
«Просто дети»: иностранцы сравнили спецназ РФ и «Морских котиков»
Кедми: Путин обыграл США на Украине
Фоторепортажи
26События 2017 года в фотографиях
25Лучшие спортивные фото 2017 года
28 декабря, источник: Чемпионат.com

Стал известен состав молодёжной сборной России на матч со Швейцарией

Стал известен состав молодёжной сборной России на матч с командой Швейцарии в рамках МЧМ-2018, который начнётся в 22.00 мск.

Напомним, первую встречу на турнире подопечные Валерия Брагина проиграли команде Чехии — 4:5.

Россия:
Сухачёв (Мельничук);
Алтыбармакян — Мальцев — Полодян, Кныжов — Макеев;
Манукян — Рубцов — Каюмов, Зайцев — Минулин;
Соколов — Шолохов — Абрамов, Саморуков — Елизаров.
Костин — Иванов — Свечников, Сёмин — Шепелев.

Швейцария U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Молодежный ЧМ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Кубок мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Пятница, 13-е. Как регбисты ели друг друга, чтобы выжить
Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Сибири» до «Ак Барса»
Мышиная охота: Россия с трудом одержала первую победу на МЧМ
Глоток шампанского: россияне выиграли Рождественскую гонку
Роналду во второй раз подряд назван лучшим спортсменом Европы
Быстров воссоединится с Аршавиным? Трансферные слухи дня
Юрий Семин заявил о разногласии с руководством «Локомотива»
Арсен Венгер повторил рекорд Алекса Фергюсона
Россиянин признан лучшим руководителем футбольного клуба
Новости
Авто
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки В базе Росстандарта появился обновленный сертификационный документ на кроссовер Mazda CX-9
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Анастасия Волочкова пришла за женихом на шоу «Давай поженимся!» Артистка решила устроить личную жизнь в популярной передаче
Недвижимость
Из программы реновации вышли еще четыре дома
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» введен в эксплуатацию
Леди
Аксессуары, с которыми любое платье станет королевским (фото) Если выбранный наряд не сверкает, как елочная гирлянда, то стоит добавить к нему хотя бы один заметный аксессуар. Ведь когда еще сиять, как не в новогоднюю ночь?
Дети
17 звёздных елок: чья лучше? Татьяна Навка, Тимати, Анастасия Волочкова, Эвелина Бледанс и другие знаменитости уже показали, как они украсили свои новогодние елки
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь