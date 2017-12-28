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Стал известен состав молодёжной сборной России на матч со Швейцарией
Стал известен состав молодёжной сборной России на матч с командой Швейцарии в рамках МЧМ-2018, который начнётся в 22.00 мск.
Стал известен состав молодёжной сборной России на матч с командой Швейцарии в рамках МЧМ-2018, который начнётся в 22.00 мск.
Напомним, первую встречу на турнире подопечные Валерия Брагина проиграли команде Чехии — 4:5.
Россия:
Сухачёв (Мельничук);
Алтыбармакян — Мальцев — Полодян, Кныжов — Макеев;
Манукян — Рубцов — Каюмов, Зайцев — Минулин;
Соколов — Шолохов — Абрамов, Саморуков — Елизаров.
Костин — Иванов — Свечников, Сёмин — Шепелев.