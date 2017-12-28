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17:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Альпийский фанат Дацюка. Сын советского хоккеиста сегодня сыграет против России

«СЭ» рассказывает о самом интересном хоккеисте швейцарской молодежки Филиппе Курашеве.

Источник: Спорт-Экспресс

КТО ТАКОЙ ФИЛИПП КУРАШЕВ?

В составе сегодняшних соперников сборной России по матчу второго тура группового этапа МЧМ есть игрок с русской фамилией — Филипп Курашев. Этот нападающий — один из пяти хоккеистов швейцарской «молодежки», которые выступают в канадских лигах. 18 лет ему исполнилось лишь в октябре, но это не помешало тренерам альпийской сборной вызвать юношу на турнир, где основная масса игроков старше него на год-полтора.

ЧЕМ ИЗВЕСТЕН ЕГО ОТЕЦ?

Знатоки советского хоккея точно слышали эту фамилию — Константин Курашев, отец Филиппа, в восьмидесятые годы провел 9 сезонов в «Крыльях Советов», а до этого выступал за московское и минское «Динамо». Защитника регулярно вызывали в юношескую и молодежную сборные СССР, он даже завоевал золото юниорского ЧМ-1980, но за национальную команду так и не сыграл.

В начале девяностых Курашев-старший перебрался в Австрию, отыграл там несколько сезонов и закончил выступления в 1997 году. Тренерская карьера бывшего хоккеиста началась в соседней Швейцарии, там же в его семье в октябре 1999 года родился сын Филипп. Курашев-старший долгое время был ассистентом главного тренера в «Давосе» и «Берне», а с конца нулевых встал к рулю сам, но чаще всего работал с молодежными командами — лишь однажды немного поработал главным в «Лангнау Тайгерс» — сменил по ходу сезона уволенного Кристиана Вебера.

В середине марта 2017 года Курашев-старший стал помощником Сергея Зубова в «Сочи».

ЧЕГО ДОБИЛСЯ МОЛОДОЙ ФОРВАРД?

На сегодняшний день Филипп Курашев — один из главных вундеркиндов швейцарского хоккея. Он успел дважды сыграть на юниорских чемпионатах мира, причем на ЮЧМ-2017 набрал 4 (3+1) очка и стал вторым бомбардиром альпийцев. Результативнее Курашева у швейцарцев турнир провел только будущий первый номер драфта НХЛ Нико Хишир.

Курашев-младший — воспитанник системы «Берна», но свой последний сезон в Швейцарии он провел в молодежке «Цюриха». С лета 2016-го форвард выступает за «Квебек Ремпартс» в QMJHL. В прошлом чемпионате нападающий отыграл 65 матчей и набрал 54 (21+33) очка. Сейчас на счету Курашева 31 (8+23) очко после 33-х матчей, но с этим показателем он не входит даже в топ-30 лучших бомбардиров лиги. Тем не менее, в сборной Швейцарии форвард котируется очень высоко — выходит в первом звене, получает больше 18 минут игрового времени и очень часто бросает по воротам. Именно гол Курашева в третьем периода вчера принес швейцарцам победу над белорусами.

КАК ОЦЕНИВАЮТ КУРАШЕВА СКАУТЫ?

Перед стартом МЧМ-2018 швейцарские СМИ попросили скаута НХЛ Томаса Роста дать характеристику Филиппу Курашеву. Вот что рассказал им специалист:

— Курашев — это типичный плеймейкер с отличными навыками игры в большинстве, хорошим пасом и катанием. Также к его плюсам стоит отнести замечательное видение площадки и мягкую технику. Слабые стороны — игра в углах площадки и у бортов. Он избегает зон, где есть вероятность попасть под силовой прием. Курашеву явно нужно добавлять в «физике».

На МЧМ я жду от него активного участия в созидательной игре, большого количества острых передач на партнеров, особенно в большинстве. По моему мнению, у него мало шансов быть выбранным в первом раунде драфта НХЛ. Думаю, его очередь придет во втором, третьем или четвертом раундах. У этого форварда есть потенциал для игры в НХЛ, но все дальнейшее развитие будет зависеть только от него.

Интересно, что сам Курашев, отвечая на вопрос, есть ли у него любимая команда в заокеанской лиге, признался, что не болеет ни за один клуб, но является большим поклонником Павла Дацюка.

КАКИЕ ЕЩЕ ХОККЕИСТЫ С РУССКИМИ КОРНЯМИ ИГРАЛИ ЗА ШВЕЙЦАРИЮ?

Игрок с русской фамилией в составе — совсем не редкость для сборной Швейцарии. Еще до Филиппа Курашева за сборную этой страны выступали сыновья известных советских хоккеистов. Андрей Быков сыграл на одном юниорском и двух молодежных ЧМ и провел 10 матчей в национальной команде, Евгений Ширяев засветился на МЧМ-2009, Денис Мальгин и вовсе прошел всю пирамиду сборных — от игр за команду для шестнадцатилетних до дебюта на ЧМ-2017 во Франции и Германии. Там Мальгин провел 7 матчей, но очков не набрал.

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