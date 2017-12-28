Альпийский фанат Дацюка. Сын советского хоккеиста сегодня сыграет против России
«СЭ» рассказывает о самом интересном хоккеисте швейцарской молодежки Филиппе Курашеве.
«СЭ» рассказывает о самом интересном хоккеисте швейцарской молодежки Филиппе Курашеве.
КТО ТАКОЙ ФИЛИПП КУРАШЕВ?
В составе сегодняшних соперников сборной России по матчу второго тура группового этапа МЧМ есть игрок с русской фамилией — Филипп Курашев. Этот нападающий — один из пяти хоккеистов швейцарской «молодежки», которые выступают в канадских лигах. 18 лет ему исполнилось лишь в октябре, но это не помешало тренерам альпийской сборной вызвать юношу на турнир, где основная масса игроков старше него на
ЧЕМ ИЗВЕСТЕН ЕГО ОТЕЦ?
Знатоки советского хоккея точно слышали эту фамилию — Константин Курашев, отец Филиппа, в восьмидесятые годы провел 9 сезонов в «Крыльях Советов», а до этого выступал за московское и минское «Динамо». Защитника регулярно вызывали в юношескую и молодежную сборные СССР, он даже завоевал золото юниорского ЧМ-1980, но за национальную команду так и не сыграл.
В начале девяностых
В середине марта 2017 года
ЧЕГО ДОБИЛСЯ МОЛОДОЙ ФОРВАРД?
На сегодняшний день Филипп Курашев — один из главных вундеркиндов швейцарского хоккея. Он успел дважды сыграть на юниорских чемпионатах мира, причем на ЮЧМ-2017 набрал 4 (3+1) очка и стал вторым бомбардиром альпийцев. Результативнее Курашева у швейцарцев турнир провел только будущий первый номер драфта НХЛ Нико Хишир.
КАК ОЦЕНИВАЮТ КУРАШЕВА СКАУТЫ?
Перед стартом МЧМ-2018 швейцарские СМИ попросили скаута НХЛ Томаса Роста дать характеристику Филиппу Курашеву. Вот что рассказал им специалист:
— Курашев — это типичный плеймейкер с отличными навыками игры в большинстве, хорошим пасом и катанием. Также к его плюсам стоит отнести замечательное видение площадки и мягкую технику. Слабые стороны — игра в углах площадки и у бортов. Он избегает зон, где есть вероятность попасть под силовой прием. Курашеву явно нужно добавлять в «физике».
На МЧМ я жду от него активного участия в созидательной игре, большого количества острых передач на партнеров, особенно в большинстве. По моему мнению, у него мало шансов быть выбранным в первом раунде драфта НХЛ. Думаю, его очередь придет во втором, третьем или четвертом раундах. У этого форварда есть потенциал для игры в НХЛ, но все дальнейшее развитие будет зависеть только от него.
Интересно, что сам Курашев, отвечая на вопрос, есть ли у него любимая команда в заокеанской лиге, признался, что не болеет ни за один клуб, но является большим поклонником Павла Дацюка.
КАКИЕ ЕЩЕ ХОККЕИСТЫ С РУССКИМИ КОРНЯМИ ИГРАЛИ ЗА ШВЕЙЦАРИЮ?
Игрок с русской фамилией в составе — совсем не редкость для сборной Швейцарии. Еще до Филиппа Курашева за сборную этой страны выступали сыновья известных советских хоккеистов. Андрей Быков сыграл на одном юниорском и двух молодежных ЧМ и провел 10 матчей в национальной команде, Евгений Ширяев засветился на МЧМ-2009, Денис Мальгин и вовсе прошел всю пирамиду сборных — от игр за команду для шестнадцатилетних до дебюта на ЧМ-2017 во Франции и Германии. Там Мальгин провел 7 матчей, но очков не набрал.