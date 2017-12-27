Новый Ягр и второй Лидстрём. 10 будущих звёзд НХЛ на МЧМ

Источник: РИА "Новости"

В Баффало стартовал молодёжный чемпионат мира, который продлится до 5 января. Представляем игроков, которые могут стать главными героями турнира, а затем и звёздами Национальной хоккейной лиги.

з. Миро Хейсканен (Финляндия)

Финский защитник был выбран под общим третьим номером «Далласом» на прошлогоднем драфте. Но о Миро не говорили так много, как годом ранее о Патрике Лайне иЕссе Пульюярви. Хейсканен продолжает выступать за «ХИФК», однако уже в следующем сезоне может перебраться в клуб к Александру Радулову. В 20 матчах в финской лиге 18-летний хоккеист набрал 14 (9+5) очков. Яркий дебют у Миро получился во взрослой сборной Финляндии — на ноябрьском Кубке Карьяла он был одним из лучших защитников. Удачный турнир в Баффало практически обеспечит ему поездку на Олимпийские игры в Пхёнчхан.

н. Ээли Толванен (Финляндия)

В КХЛ Ээли ворвался неожиданно — с хет-триком в первом же матче и голевой передачей. После двух результативных сезонов в USHL Толванен вернулся на родину, но только потому, что не успел сдать экзамены и поступить в университет в Америке.



В «Йокерите» он сходу закрепился во втором звене и начал штамповать голы и передачи. Сейчас Ээли первый бомбардир команды с 32 (17+15) очками. Сравнение с Теему Селянне вовсе не выглядит преувеличением. Толванен, как и Хейсканен, скорее всего, поедет на Олимпиаду. А после завершения сезона в КХЛ может присоединиться к «Нэшвиллу» и помочь «Предаторз» в плей-офф.

з. Расмус Далин (Швеция)

Расмусу всего 17, а о нём уже говорят в хоккейном мире несколько лет. Отмечают, что он выглядит даже лучше, чем Эрик Карлссон в юные годы. А кто-то сравнивает Далина с Никласом Лидстрёмом (четырёхкратным обладателем кубка Стэнли. — Прим. «Чемпионата»). В прошлом году Расмус уже участвовал в МЧМ. В этом сезоне он настолько впечатлил консервативного Рикарда Грёнборга, что тот вызвал защитника в сборную «Тре крунур» на Кубок Карьяла, где играли лишь потенциальные кандидаты на попадание на Олимпиаду. Там Далин отметился голевой передачей в матче с Канадой.



17-летний юноша блестяще читает игру, прекрасно видит площадку и любит подключаться к атакам. Выделяет его на фоне остальных и катание — плавное, мягкое, просто идеальная работа ног. С большой долей вероятности, именно он станет первым номером драфта 2018 года. По крайней мере, сейчас все козыри у Расмуса.

н. Андрей Свечников (Россия)

Конкуренцию Далину за звание самого перспективного игрока поколения 2000-х составляет россиян Андрей Свечников. Младший брат нападающего Евгения Свечникова, задрафтованного «Детройтом» под 19-м номером в 2015 году, последние два сезона выступает в юниорских лигах Северной Америки. Скауты утверждают, что он способен стать лучшим вингером в НХЛ. У Андрея есть сумасшедший бросок, голевое чутьё, физическая мощь и бойцовские качества. Нынешний сезон он начинал в «Бэрри» в OHL, идя по сумасшедшему графику один гол за матч. Потом случился перелом руки, полтора месяца восстановления, и сейчас Свечников вновь в строю. Брагин не сумел проверить форварда на суперсерии, но всё равно включил его в заявку на МЧМ. Он, как и многие вокруг, понимает, что Свечников способен зажечь уже в Баффало. Хотя ему всего 17 лет.

н. Элиас Петтерссон (Швеция)

19-летний Элиас едет в Баффало в ранге главной звезды шведского нападения. В 2017 году он был выбран на драфте «Ванкувером» под пятым номером. Однако с поездкой за океан решил повременить и остался в Шведской хоккейной лиге. Сезон в «Векшё» получается у Петтерссона весьма удачным — он лучший бомбардир лиги с 35 (11+24) очками в 26 матчах. Элиас — двусторонний форвард, способный играть на любой позиции в атаке, обладает высоким хоккейным интеллектом и превосходной техникой. Он быстро прогрессирует и ещё быстрее учится, по уровню таланта Элиаса сравнивают с нападающим «Нэшвилла» Филипом Форсбергом. Контракт Петтерссона с «Векшё» рассчитан до 2020 года, но по трансферному соглашению шведский клуб может отпустить форварда в «Ванкувер». Вероятно, это случится уже в следующем сезоне.

з. Кэйл Клэг (Канада)

Этот рейтинг не мог обойтись без представителей канадской сборной. У «кленовых листьев» в этом сезоне собралась ровная команда, но один защитник всё-таки выделяется среди всех. 19-летний Кэйл блистал на прошлогоднем МЧМ и едет зажигать в Баффало. Проспект «Лос-Анджелеса» выступает в Западной хоккейной лиге, набрав в этом сезоне за 28 матчей 47 (10+37) очков — текущее четвёртое место в гонке бомбардиров. Клэг — защитник от природы, мобильный и юркий. Он отлично видит площадку и является креативным игроком. Ждите, скоро в «Лос-Анджелесе» вырастет большая звезда.

н. Кайлер Ямамото (США)

Главным фаворитом МЧМ-2018 является победитель прошлогоднего первенства. В составе сборной США семь действующих чемпионов мира, а 10 человек были выбраны в первом раунде драфта НХЛ. Кайлер в 2017 году был 22-м номером драфта, в этом сезоне за «Эдмонтон» он сыграл девять матчей и даже получил место в тройке Коннора Макдэвида. Ямамото совсем небольшого роста (173 см), зато невероятно быстрый и с потрясающим хоккейным чутьём. Примечательно, что он стал самым маленьким игроком, когда-либо выбранным в первом раунде драфта НХЛ. Для Ямамото это будет первый МЧМ в карьере, зато в прошлом году он брал золото на юниорском, где стал лучшим снайпером турнира.

н. Кейси Миттельштадт (США)

Ещё один представитель суперталантливой американской молодёжи. Миттельштадт едет на свой первый МЧМ и сыграет в городе, за команду которого ему предстоит выступать в НХЛ (в 2017 году «Баффало» выбрал его под восьмым номером на драфте). Скауты называют его очень динамичным игроком, он может протащить шайбу, сделать передачу, а прогресс Кейси виден невооружённым взглядом. Он может сыграть как на левом фланге, так и в центре. В настоящее время 19-летний форвард выступает за команду Университета Миннесоты и занимает четвёртое место среди новичков студенческого чемпионата США.

н. Филип Хытил (Чехия)

Валерий Брагин, отвечая на вопрос про фаворитов в Баффало, отметил сборную Чехии. У неё и вправду собрался сильнейший состав за последние годы. Чего стоит один Хытил. Филипу всего 18 лет, но он уже дебютировал в НХЛ за «Рейнджерс», который выбрал его в первом раунде драфта в 2017 году. Сыграв против «Колорадо» и «Торонто», чешский форвард был отправлен в АХЛ. У него замечательная техника, дриблинг и отличное катание. Филип вполне может стать одной из главных звёзд молодёжного чемпионата мира, а в будущем новым Ягром в НХЛ.

н. Филип Задина (Чехия)