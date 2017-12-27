«Češi začali skalpem Ruska!» Почему чехов нужно поставить на место

Источник: РИА "Новости"

«Это был великий матч в исполнении чешской команды»

Официальный сайт чешской федерации хоккей сразу же порадовал отличным заголовком, заявив, что со сборной России в первом матче молодёжного чемпионата мира был снят скальп. И это при счёте 5:4 в пользу чехов. Страшно представить, какие образы пришли в голову создателям сайта, если бы победа оказалось крупнее. Скажем, если бы россияне не отыграли две шайбы в конце третьего периода, заголовок бы выглядел примерно так — «Мы закатали русских в бетон». Анализируя матч, журналисты также отметили вклад вратаря Йозефа Корженаржа и ударно проведённый второй период, который предрешил исход поединка.

«Отличное начало МЧМ! Мы сняли скальп с русских! Сборная Чехии нашла правильный рецепт против сборной России, которая выиграла бронзовые медали на прошлом чемпионате мира. Это был великий матч в исполнении чешской команды, которая порадовала своих болельщиков яркой игрой и результатом».

«Победили русских — теперь можно и со шведами побороться»

Чешское спортивное издание ISport.cz признало, что результат матча с Россией можно считать несколько неожиданным. ISport отметил, что на нынешнюю сборную Чехии оказывается большое давление, потому что страна давно ждёт медали от молодёжи, и сейчас шансы на её получение не выглядят нереальными. После столь удачного старта чехи рассчитывают на положительный результат и в следующем матче турнира с мощными шведами.

«Мы были одной командой, поэтому и победили. Этот успех важен для руководителей нашего хоккея, так что я очень рад. Мы были просто лучше русских. После того как мы их победили, теперь можно и со шведами побороться», — сказал форвард сборной Чехии Филип Задина.

В Канаде удивлены стартом России на МЧМ-2018

Ведущая канадская телекомпания TSN, уже много лет занимающаяся обзором молодёжных чемпионатов мира, и на этот раз подробно освещает турнир. Для журналистов TSN результат стартового матча сборной России с Чехией стал несколько неожиданным. Они сделали акцент на том, что россияне на протяжении последних семи лет не возвращались домой без медалей, в то время как чехи последний раз были в призёрах в далёком 2005 году. Да и в последних 11 очных встречах Чехия только однажды сумела огорчить Россию. Тем не менее, несмотря на поражение, экспертам TSN очень понравилась «спинорама» в исполнении Марселя Шолохова, которая позволила россиянам сделать счёт 2:2 в первом периоде. Канадцы ждут больше таких моментов от наших хоккеистов на МЧМ в Баффало.

Картер Харт — будущая звезда НХЛ?

Многие эксперты перед стартом молодёжного чемпионата мира ставили на успех сборной Финляндии, которая в прошлом году полностью провалила МЧМ и едва не покинула элитный дивизион. Однако первый матч финнам на турнире не слишком удался. А виной тому сборная Канады и их блестящий вратарь Картер Харт, являющийся проспектом «Филадельфии». Харт отразил 29 бросков по своим воротам, причём несколько раз сделал это в лучших традициях Сергея Бобровского. Журналист NHL.com Адам Кимельман разглядел у голкипера сборной Канады большой талант.

«Я считаю, что заинтересованные фанаты “Филадельфии Флайерз” должны срочно переключиться на NHL Network, чтобы посмотреть, как их проспект и по совместительству вратарь сборной Канады сражается с Финляндией».

Тот же Кимельман отметил, что был очень удивлён тем, что Чехия обыграла Россию в первом матче на МЧМ-2018. Американский журналист и в этом матче делает акцент на вратарских действиях. В частности, Адам отметил большой вклад стража ворота чехов Йозефа Корженаржа, сделавшего 34 сейва.

У шведов всё по расписанию

Молодёжная сборная Швеции не знает поражений на групповых этапах МЧМ с 2006 года. Только вдумайтесь в эти цифры! Более 11 лет шведы вообще не знают проблем на предварительных стадиях молодёжных чемпионатах мира. В 2006 году шведов огорчили американцев, которые вместе с канадцами играют в другой группе на турнире, так что «трекрунур» имеют все шансы продолжить эту сумасшедшую серию. Шведские журналисты уже шутят, что даже не смотрят матчи группового этапа на МЧМ и заранее пишут статьи, что их команда всех победила. Hockey sverige.se рассказала об этом.



«Магия групповых этапов работает! “Тре крунур”, как и планировалось, победили сборную Беларуси со счётом 6:1. Старт матча был тяжёлым, но потом класс взял своё. Швеция не убедила в первом периоде, совершая слишком много ошибок. Потом всё встало на свои места. Сборная Швеции продолжает впечатлять на групповых этапах».

«Пустые трибуны? Лучше бы турнир провели в Сент-Луисе»