«Češi začali skalpem Ruska!» Почему чехов нужно поставить на место

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Борисова привлекли к суду из-за выпуска «Пусть говорят»
Специалист рассказал, сколько можно хранить остатки с праздничного стола
На 65-м году жизни скончалась Майя Кобахидзе
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у Фродо
Путин ответил на реплику ребенка, что вживую выглядит хуже
Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Торпедо НН0
ЦСКА1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23:00
Швейцария U20
Белоруссия U20
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор3
Локомотив2
Хоккей. КХЛ
17:00
ЮграБ4
Нефтехимик3
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг5
ХК Динамо1
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист4
СКА3
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс2
Ак Барс5
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард1
Салават Юлаев2
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь4
Сочи3
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
28.12
Словакия U20
Канада U20
Хоккей. НХЛ
28.12
Бостон Брюинз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
28.12
Нью-Джерси Дэвилз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
28.12
Нью-Йорк Айлендерс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
28.12
Питтсбург Пингвинз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
28.12
Каролина Харрикейнз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
28.12
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
28.12
Сент-Луис Блюз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
28.12
Миннесота Уайлд
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
28.12
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
28.12
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
28.12
Анахайм Дакс
Вегас Голден Найтс
Все события
Белоснежка из «9 роты» изменилась до неузнаваемости - Starhit
СМИ: Зачем США тихо скупают российские истребители
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась)
Новый Volkswagen Touareg: свежая порция фотографий
«Милан» видит в тренере «Зенита» преемника Гаттузо
Трефилов продолжит руководить женской сборной России по гандболу
Светлана Бондарчук отдыхает на Бали
Иванка и Тиффани Трамп в купальниках поздравили всех с Рождеством
Названы самые необычные секс-травмы
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
Мать планировавшего взрыв в Петербурге полгода просила ФСБ помочь
Открывший стрельбу директор фабрики объяснился
Фоторепортажи
18ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
8Загитова и другие триумфаторы ЧР по фигурному катанию
16:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Češi začali skalpem Ruska!» Почему чехов нужно поставить на место

Неожиданное поражение России от чехов и пустые трибуны в Баффало — главные темы в обзоре зарубежной прессы на МЧМ-2018.

Источник: РИА "Новости"

«Это был великий матч в исполнении чешской команды»

Официальный сайт чешской федерации хоккей сразу же порадовал отличным заголовком, заявив, что со сборной России в первом матче молодёжного чемпионата мира был снят скальп. И это при счёте 5:4 в пользу чехов. Страшно представить, какие образы пришли в голову создателям сайта, если бы победа оказалось крупнее. Скажем, если бы россияне не отыграли две шайбы в конце третьего периода, заголовок бы выглядел примерно так — «Мы закатали русских в бетон». Анализируя матч, журналисты также отметили вклад вратаря Йозефа Корженаржа и ударно проведённый второй период, который предрешил исход поединка.

«Отличное начало МЧМ! Мы сняли скальп с русских! Сборная Чехии нашла правильный рецепт против сборной России, которая выиграла бронзовые медали на прошлом чемпионате мира. Это был великий матч в исполнении чешской команды, которая порадовала своих болельщиков яркой игрой и результатом».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Победили русских — теперь можно и со шведами побороться»

Чешское спортивное издание ISport.cz признало, что результат матча с Россией можно считать несколько неожиданным. ISport отметил, что на нынешнюю сборную Чехии оказывается большое давление, потому что страна давно ждёт медали от молодёжи, и сейчас шансы на её получение не выглядят нереальными. После столь удачного старта чехи рассчитывают на положительный результат и в следующем матче турнира с мощными шведами.

«Мы были одной командой, поэтому и победили. Этот успех важен для руководителей нашего хоккея, так что я очень рад. Мы были просто лучше русских. После того как мы их победили, теперь можно и со шведами побороться», — сказал форвард сборной Чехии Филип Задина.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Канаде удивлены стартом России на МЧМ-2018

Ведущая канадская телекомпания TSN, уже много лет занимающаяся обзором молодёжных чемпионатов мира, и на этот раз подробно освещает турнир. Для журналистов TSN результат стартового матча сборной России с Чехией стал несколько неожиданным. Они сделали акцент на том, что россияне на протяжении последних семи лет не возвращались домой без медалей, в то время как чехи последний раз были в призёрах в далёком 2005 году. Да и в последних 11 очных встречах Чехия только однажды сумела огорчить Россию. Тем не менее, несмотря на поражение, экспертам TSN очень понравилась «спинорама» в исполнении Марселя Шолохова, которая позволила россиянам сделать счёт 2:2 в первом периоде. Канадцы ждут больше таких моментов от наших хоккеистов на МЧМ в Баффало.

Картер Харт — будущая звезда НХЛ?

Многие эксперты перед стартом молодёжного чемпионата мира ставили на успех сборной Финляндии, которая в прошлом году полностью провалила МЧМ и едва не покинула элитный дивизион. Однако первый матч финнам на турнире не слишком удался. А виной тому сборная Канады и их блестящий вратарь Картер Харт, являющийся проспектом «Филадельфии». Харт отразил 29 бросков по своим воротам, причём несколько раз сделал это в лучших традициях Сергея Бобровского. Журналист NHL.com Адам Кимельман разглядел у голкипера сборной Канады большой талант.

«Я считаю, что заинтересованные фанаты “Филадельфии Флайерз” должны срочно переключиться на NHL Network, чтобы посмотреть, как их проспект и по совместительству вратарь сборной Канады сражается с Финляндией».

Во время загрузки произошла ошибка.

Тот же Кимельман отметил, что был очень удивлён тем, что Чехия обыграла Россию в первом матче на МЧМ-2018. Американский журналист и в этом матче делает акцент на вратарских действиях. В частности, Адам отметил большой вклад стража ворота чехов Йозефа Корженаржа, сделавшего 34 сейва.

У шведов всё по расписанию

Молодёжная сборная Швеции не знает поражений на групповых этапах МЧМ с 2006 года. Только вдумайтесь в эти цифры! Более 11 лет шведы вообще не знают проблем на предварительных стадиях молодёжных чемпионатах мира. В 2006 году шведов огорчили американцев, которые вместе с канадцами играют в другой группе на турнире, так что «трекрунур» имеют все шансы продолжить эту сумасшедшую серию. Шведские журналисты уже шутят, что даже не смотрят матчи группового этапа на МЧМ и заранее пишут статьи, что их команда всех победила. Hockey sverige.se рассказала об этом.

«Магия групповых этапов работает! “Тре крунур”, как и планировалось, победили сборную Беларуси со счётом 6:1. Старт матча был тяжёлым, но потом класс взял своё. Швеция не убедила в первом периоде, совершая слишком много ошибок. Потом всё встало на свои места. Сборная Швеции продолжает впечатлять на групповых этапах».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Пустые трибуны? Лучше бы турнир провели в Сент-Луисе»

Помимо всего прочего первый игровой день на молодёжном чемпионате мира по хоккею обозначил проблему с посещаемостью матчей. Россия — Чехия и Канада — Финляндия — вполне интересные вывески, но на этих играх на трибунах не было практически никого. Чуть больше, но тоже очень мало зрителей пришло на первый домашний матч сборной США на турнире. Да, в соперниках были датчане, но это всё равно не повод оставаться дома. По крайней мере так посчитали многие американские журналисты, принявшиеся критиковать организаторов и жителей Баффало за низкую явку. Так, репортёр Fox Sports Энди Стриклэнд отметил, что лучше бы турнир состоялся в Сент-Луисе или в другом городе, где ажиотаж был бы более впечатляющим.

«Где вообще все фанаты хоккея в Баффало? Тут сплошные свободные места на трибунах! Всё это выглядит не слишком здорово для федерации хоккея США. Плохая погода? Не знаю. Вся моя семья из Баффало, и для них никогда не было проблемой выйти из дома в такую погоду. Согласен, что в Сент-Луисе на таком турнире не было бы пустых мест. Лучше бы турнир провели там. Да и четыре игрока в составе американцев именно из этого города».

Во время загрузки произошла ошибка.
Россия U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чехия U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Молодежный ЧМ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Кубок мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Пятница, 13-е. Как регбисты ели друг друга, чтобы выжить
Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Сибири» до «Ак Барса»
«Милан» видит в тренере «Зенита» преемника Гаттузо
Трефилов продолжит руководить женской сборной России по гандболу
Хет-трик Эллисона помог «Металлургу» разгромить «Динамо»
СКА проиграл третий из пяти последних матчей КХЛ
Сборная свободных агентов-2018. Звезды в поисках работы
«Салават Юлаев» одержал волевую победу в гостях над «Авангардом»
Промес: Кокорин? Не слышал о таком
Новости
Авто
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители По мнению главы государства, причина в переводе автопарка предприятия на газ. «Сливать нечего!», - отметил президент
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!» Подписчики телеведущего в соцсетях подозревают создателей передачи про талантливых детей в платном наборе участников
Недвижимость
В итальянском городе бесплатно раздают дома
В Москве впервые появится станция метро в стиле оригами
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Пролеты автодорожной части моста в Крым полностью собраны
Леди
Какие шубы выбирают Литвинова, Летучая и другие звезды Уж кто-кто, а российские девушки лучше всех знают толк в шубах. Собрали самые красивые зимние образы с мехами (натуральными и искусственными).
Дети
У женщины начались роды сразу после предложения возлюбленного Для Эрин и Джейкоба Киршей это Рождество стало вдвойне незабываемым.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь