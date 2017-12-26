Молодежная сборная Беларуси уступила Швеции на ЧМ в Баффало

В стартовом поединке вернувшейся в элиту молодежного мирового хоккея сборной Беларуси пришлось противостоять одному из фаворитов турнира. Многие шведские игроки, несмотря на молодость, являются лидерами в своих клубах и уже находятся на драфте НХЛ. Свой высокий профессионализм «Тре крунур» продемонстрировали в прошедшей игре.

Белорусы также старались не уступать оппонентам, тем более команда Юрия Файкова долгое время готовилась вместе на базе дружины «Беларусь U-20», выступающей в белорусской экстралиге. Шведы с первых минут действовали быстро. Скорости, порой, даже зашкаливали для молодежного хоккея. В таком темпе многим белорусским игрокам, даже которые уже имеют опыт выступления в минорных заокеанских лигах, играть приходиться довольно редко. В итоге уже первое удаление в составе белорусов обернулось для них пропущенной шайбой. Точным броском в «девятку» ворот, над ловушкой голкипера Андрей Грищенко, отметился Элиас Петтерссон. Нарушение правил со стороны Ивана Дроздова грозило вторым взятием ворот белорусов. Однако один из самых опытных игроков «молодежки», нападающий минского «Динамо» Егор Шарангович перехватил шайбу в зоне белорусов и вышел один на один с голкипером шведов, не оставив последнему никаких шансов — 1:1.

Такое развитие событий обнадежило болельщиков белорусов. Несмотря на тотальный контроль шайбы со стороны шведов, при условии грамотных действий в защите, подопечные Юрия Файкова могли рассчитывать на иной результат. До середины второго периода эти планы вполне были реалистичны. Тем более шведы в пылу борьбы, действуя на высокой скорости, также нарушали правила. Однако с 31-й минуты скандинавы окончательно перехватили инициативу. Способствовали этому быстрые шайбы Эрика Браннстрема и Гленна Густафссона. Шведская сборная вплоть до финальной сирены продолжала действовать в высоком темпе, и голкиперу Андрею Грищенко не раз приходилось вступать в игру. Не позволить шведам развить столь высокие скорости на площадке, белорусы могли только плотной силовой борьбой, которую в прошедшем поединке подопечным Юрия Файкова продемонстрировать не удалось.