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00:47 (мск), источник: БЕЛТА

Молодежная сборная Беларуси уступила Швеции на ЧМ в Баффало

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси (U-20) уступила Швеции 1:6 (1:1, 0:3, 0:2) в первом матче на чемпионате мира в Баффало, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке вернувшейся в элиту молодежного мирового хоккея сборной Беларуси пришлось противостоять одному из фаворитов турнира. Многие шведские игроки, несмотря на молодость, являются лидерами в своих клубах и уже находятся на драфте НХЛ. Свой высокий профессионализм «Тре крунур» продемонстрировали в прошедшей игре.

Белорусы также старались не уступать оппонентам, тем более команда Юрия Файкова долгое время готовилась вместе на базе дружины «Беларусь U-20», выступающей в белорусской экстралиге. Шведы с первых минут действовали быстро. Скорости, порой, даже зашкаливали для молодежного хоккея. В таком темпе многим белорусским игрокам, даже которые уже имеют опыт выступления в минорных заокеанских лигах, играть приходиться довольно редко. В итоге уже первое удаление в составе белорусов обернулось для них пропущенной шайбой. Точным броском в «девятку» ворот, над ловушкой голкипера Андрей Грищенко, отметился Элиас Петтерссон. Нарушение правил со стороны Ивана Дроздова грозило вторым взятием ворот белорусов. Однако один из самых опытных игроков «молодежки», нападающий минского «Динамо» Егор Шарангович перехватил шайбу в зоне белорусов и вышел один на один с голкипером шведов, не оставив последнему никаких шансов — 1:1.

Такое развитие событий обнадежило болельщиков белорусов. Несмотря на тотальный контроль шайбы со стороны шведов, при условии грамотных действий в защите, подопечные Юрия Файкова могли рассчитывать на иной результат. До середины второго периода эти планы вполне были реалистичны. Тем более шведы в пылу борьбы, действуя на высокой скорости, также нарушали правила. Однако с 31-й минуты скандинавы окончательно перехватили инициативу. Способствовали этому быстрые шайбы Эрика Браннстрема и Гленна Густафссона. Шведская сборная вплоть до финальной сирены продолжала действовать в высоком темпе, и голкиперу Андрею Грищенко не раз приходилось вступать в игру. Не позволить шведам развить столь высокие скорости на площадке, белорусы могли только плотной силовой борьбой, которую в прошедшем поединке подопечным Юрия Файкова продемонстрировать не удалось.

Второй матч в группе «В» молодежная сборная Беларуси проведет 27 декабря против команды Швейцарии. Начало — в 23.00. В группе «В» в первый день чемпионата мира ранее состоялась одна встреча. Сборная России уступила Чехии — 4:5.

Белоруссия U20 1:6
(1:1, 0:3, 0:2)
Швеция U20
26.12.2017, 22:00 Зрители: 1754 Групповой турнир: Группа B HarborCenter
Главные тренеры
Юрий Файков Томас Монтен
Вратари
Андрей Грищенко Филип Густавссон
1-й период
07:59 11356
Элиас Петтерссон (Р. Далин) 08:44
Фредрик Карлстрем 11:38
13:19 Иван Дроздов
14:56 Егор Шарангович
19:06 Илья Литвинов
2-й период
22:56 Иван Дроздов
Тимоти Лильегрен 28:01
Эрик Бреннстрем (А. Нюландер, 10435) 30:57
12111 (Г. Линдстрем, 12107) 32:33
12108 (Ф. Карлстрем, Э. Бреннстрем) 34:18
10435 34:40
3-й период
42:01 Владислав Мартынюк
Лиас Андерссон (А. Нюландер, Э. Петтерссон) 42:17
45:05 Дмитрий Дерябин
Александр Нюландер 47:21
Лиас Андерссон (Р. Далин, Ф. Карлстрем) 51:07
52:50 11360
56:54 12132
Статистика
16 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 8
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Главный судья Якоб Грумсен (Дания)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Белоруссия U20
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