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00:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Валерий Брагин: Говорили хоккеистам одно, а они выходят и делают совсем другое

Главный тренер молодежной сборной России объяснил причины поражения от команды Чехии (4:5).

— У нашей сборной серьезные проблемы в обороне.

— Ну … я бы не сказал «серьезные». Хотя пять пропущенных шайб — это многовато, конечно. Четыре забили. Будем работать, улучшать большинство — меньшинство. Проблема в том, что этот год не играл на юниорском чемпионате мира (из-за мельдониевого скандала. — Прим. «СЭ»), поэтому у них нет опыта таких матчей, где совсем другой уровень хоккея. Дай бог, что это только первая игра, которая получилась немного скомканной. Моментами играли неплохо — но будем делать выводы и готовиться к следующим матчам.

— Один из первых выводов — видимо, по вратарям. Почему заменили Мельничука?

— Четыре гола, он вроде бы и не виноват, но решили поменять.

— Но и Сухачев не убедил — тоже пропустил свою шайбу.

— Сырой был еще. Будем дальше думать.

— Вы были недовольны игрой хоккеистов — они не выполняли тренерские установки?

— Говорили одно, а они выходят и делают совсем другое. А нужно выполнять то, что говорит тренер — вот и все.

— Что вам понравилось в игре?

— При счете 2:5 продолжали играть, чуть больше времени — может, спасли бы матч. В плане тактики моментами выступали очень неплохо, и в атаке, и в обороне, в том числе позиционной.

— Большего ждали от североамериканцев?

— Вообще ждем от них большего, они считаются здесь лидерами в своих клубах. Пока все это… Клубный уровень и уровень МЧМ — разные вещи.

— Будете менять звенья?

— Сейчас все проанализируем и будем искать лучшие варианты.

— Напугало большинство чехов. Что же будет с еще более сильными командами?

— Мы специально готовились, разбирали, и, когда правильно играли, не было проблем, но кто-то ошибся — и пропустили голы.

Алексей ШЕВЧЕНКО
из Баффало.

Чехия U20 5:4
(2:2, 2:0, 1:2)
Россия U20
26.12.2017, 20:00 Зрители: 4998 Групповой турнир: Группа B KeyBank Center
Главные тренеры
Филип Песан Валерий Брагин
Вратари
Йозеф Корженарж Алексей Мельничук 40:00 (В. Сухачев 40:00-58:26, В. Сухачев 59:02-59:25)
1-й период
Андрей Алтыбармакян 03:19
04:42 Мартин Нечас (11371, 11372)
Алексей Полодян (Е. Зайцев, А. Алтыбармакян) 05:21
07:28 11369 (11373, Л. Гаек)
Марсель Шолохов (К. Костин, В. Семин) 09:16
10:32 11369
14:08 Кристиан Рейхел
Никита Макеев 19:28
2-й период
Егор I Зайцев 24:05
25:34 11372 (11371, М. Нечас)
27:11 12114
37:26 11373 (11369, 12116)
38:17 Либор Гаек
3-й период
42:12 Войтех Будик
46:16 Филип Крал (11371, Я. Галвас)
48:50 Либор Гаек
Артур Каюмов (А. Манукян, Г. Рубцов) 57:48
Владислав Семин (А. Каюмов, Г. Рубцов) 59:02
59:52 12113
Статистика
14 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 7
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Главный судья Александр Гарон (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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