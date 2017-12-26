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Валерий Брагин: Говорили хоккеистам одно, а они выходят и делают совсем другое
Главный тренер молодежной сборной России объяснил причины поражения от команды Чехии (4:5).
Главный тренер молодежной сборной России объяснил причины поражения от команды Чехии (4:5).
— У нашей сборной серьезные проблемы в обороне.
— Ну … я бы не сказал «серьезные». Хотя пять пропущенных шайб — это многовато, конечно. Четыре забили. Будем работать, улучшать большинство — меньшинство. Проблема в том, что этот год не играл на юниорском чемпионате мира (из-за мельдониевого скандала. — Прим. «СЭ»), поэтому у них нет опыта таких матчей, где совсем другой уровень хоккея. Дай бог, что это только первая игра, которая получилась немного скомканной. Моментами играли неплохо — но будем делать выводы и готовиться к следующим матчам.
— Один из первых выводов — видимо, по вратарям. Почему заменили Мельничука?
— Четыре гола, он вроде бы и не виноват, но решили поменять.
— Но и Сухачев не убедил — тоже пропустил свою шайбу.
— Сырой был еще. Будем дальше думать.
— Вы были недовольны игрой хоккеистов — они не выполняли тренерские установки?
— Говорили одно, а они выходят и делают совсем другое. А нужно выполнять то, что говорит тренер — вот и все.
— Что вам понравилось в игре?
— При счете 2:5 продолжали играть, чуть больше времени — может, спасли бы матч. В плане тактики моментами выступали очень неплохо, и в атаке, и в обороне, в том числе позиционной.
— Большего ждали от североамериканцев?
— Вообще ждем от них большего, они считаются здесь лидерами в своих клубах. Пока все это… Клубный уровень и уровень МЧМ — разные вещи.
— Будете менять звенья?
— Сейчас все проанализируем и будем искать лучшие варианты.
— Напугало большинство чехов. Что же будет с еще более сильными командами?
— Мы специально готовились, разбирали, и, когда правильно играли, не было проблем, но
Алексей ШЕВЧЕНКО
из Баффало.
|Чехия U20
|
5:4
(2:2, 2:0, 1:2)
|Россия U20
|Филип Песан
|Валерий Брагин
|Йозеф Корженарж
|Алексей Мельничук 40:00 (В. Сухачев 40:00-58:26, В. Сухачев 59:02-59:25)
|1-й период
|Андрей Алтыбармакян
|03:19
|04:42
|Мартин Нечас (11371, 11372)
|Алексей Полодян (Е. Зайцев, А. Алтыбармакян)
|05:21
|07:28
|11369 (11373, Л. Гаек)
|Марсель Шолохов (К. Костин, В. Семин)
|09:16
|10:32
|11369
|14:08
|Кристиан Рейхел
|Никита Макеев
|19:28
|2-й период
|Егор I Зайцев
|24:05
|25:34
|11372 (11371, М. Нечас)
|27:11
|12114
|37:26
|11373 (11369, 12116)
|38:17
|Либор Гаек
|3-й период
|42:12
|Войтех Будик
|46:16
|Филип Крал (11371, Я. Галвас)
|48:50
|Либор Гаек
|Артур Каюмов (А. Манукян, Г. Рубцов)
|57:48
|Владислав Семин (А. Каюмов, Г. Рубцов)
|59:02
|59:52
|12113
|14
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|7
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Александр Гарон (Канада)