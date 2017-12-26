Валерий Брагин: Говорили хоккеистам одно, а они выходят и делают совсем другое

— У нашей сборной серьезные проблемы в обороне.

— Ну … я бы не сказал «серьезные». Хотя пять пропущенных шайб — это многовато, конечно. Четыре забили. Будем работать, улучшать большинство — меньшинство. Проблема в том, что этот год не играл на юниорском чемпионате мира (из-за мельдониевого скандала. — Прим. «СЭ»), поэтому у них нет опыта таких матчей, где совсем другой уровень хоккея. Дай бог, что это только первая игра, которая получилась немного скомканной. Моментами играли неплохо — но будем делать выводы и готовиться к следующим матчам.

— Один из первых выводов — видимо, по вратарям. Почему заменили Мельничука?

— Четыре гола, он вроде бы и не виноват, но решили поменять.

— Но и Сухачев не убедил — тоже пропустил свою шайбу.

— Сырой был еще. Будем дальше думать.

— Вы были недовольны игрой хоккеистов — они не выполняли тренерские установки?

— Говорили одно, а они выходят и делают совсем другое. А нужно выполнять то, что говорит тренер — вот и все.

— Что вам понравилось в игре?

— При счете 2:5 продолжали играть, чуть больше времени — может, спасли бы матч. В плане тактики моментами выступали очень неплохо, и в атаке, и в обороне, в том числе позиционной.

— Большего ждали от североамериканцев?

— Вообще ждем от них большего, они считаются здесь лидерами в своих клубах. Пока все это… Клубный уровень и уровень МЧМ — разные вещи.

— Будете менять звенья?

— Сейчас все проанализируем и будем искать лучшие варианты.

— Напугало большинство чехов. Что же будет с еще более сильными командами?

— Мы специально готовились, разбирали, и, когда правильно играли, не было проблем, но кто-то ошибся — и пропустили голы.