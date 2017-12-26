Владимир Плющев: Наши молодежки всегда славились характером

Источник: РИА "Новости"

— Слишком аккуратно наши играли, — заявил Плющев. — Стартовый матч надо было вырывать с жилами как угодно — переходить на три звена, два звена, полтора звена. На деле дали возможность чехам играть первым номером, и те зацепились. Реализация лишнего у противника гораздо интереснее, чем у нас. Они пытались создавать моменты, а наши — просто набрасывали на пятак и «топтали», что проходит нечасто. За два периода мы практически ничего не показали, а в третьем противник просто доминировал в течение пятиминутки и обеспечил комфортный отрыв. Только в конце нам подарили эти моменты для реализации.

— Две шайбы россиян в концовке настраивает на оптимизм?

— Пилюлю подсластили, но только потому, что нам это позволили. Было ясно, что матч будет непростым. Соперник был хорошо известен, ведь дважды встречались с ним на протяжении сезона.

— Какие основные проблемы отметите?

— Удивительно, но совершенно нет большинства — из шести удалений надо реализовывать хотя бы одно, а лучше половину. Сложности — с началом атаки, с организацией, в средней зоне, опека перед воротами никуда не годится. Такое ощущение, что защитники держат место или штанги охраняют. Три шайбы мы получили из-за того, что защитники теряли своих игроков и не дорабатывали в добивании.

— Наиболее выразительной была разница в движении между чехами и российскими хоккеистами.

— Они действительно превосходили нас в скорости, по катанию и в принципе доминировали и вели игру первым номером, а наши только отыгрывались. Надеюсь, сделают выводы.

— Можно ли устранить эти недостатки во время турнира?

— Проблем слишком много, и за это время будет трудно. По тактике надо поработать с ребятами в классе — совершили много детских ошибок. Эти 20-летние парни все-таки будущее нашей национальной команды, но пока выглядят не очень убедительно.

— Реально ли одолеть остальные сборные на групповом этапе?

— Ситуация непростая, потому что впереди швейцарцы, белорусы и шведы. Из этой подгруппы лучше выходить с первого места, чтобы облегчить жизнь. В четвертьфинале лучше попадать на 3−4 место, чем на лидеров.

— Какие резервы есть у нашей сборной?