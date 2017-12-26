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00:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Владимир Плющев: Наши молодежки всегда славились характером

Бывший наставник национальной и молодежной сборной России Владимир Плющев подвел итоги стартового матча на молодежном чемпионате мира, в котором команда Валерия Брагина уступила чехам (4:5).

Источник: РИА "Новости"

— Слишком аккуратно наши играли, — заявил Плющев. — Стартовый матч надо было вырывать с жилами как угодно — переходить на три звена, два звена, полтора звена. На деле дали возможность чехам играть первым номером, и те зацепились. Реализация лишнего у противника гораздо интереснее, чем у нас. Они пытались создавать моменты, а наши — просто набрасывали на пятак и «топтали», что проходит нечасто. За два периода мы практически ничего не показали, а в третьем противник просто доминировал в течение пятиминутки и обеспечил комфортный отрыв. Только в конце нам подарили эти моменты для реализации.

— Две шайбы россиян в концовке настраивает на оптимизм?

— Пилюлю подсластили, но только потому, что нам это позволили. Было ясно, что матч будет непростым. Соперник был хорошо известен, ведь дважды встречались с ним на протяжении сезона.

— Какие основные проблемы отметите?

— Удивительно, но совершенно нет большинства — из шести удалений надо реализовывать хотя бы одно, а лучше половину. Сложности — с началом атаки, с организацией, в средней зоне, опека перед воротами никуда не годится. Такое ощущение, что защитники держат место или штанги охраняют. Три шайбы мы получили из-за того, что защитники теряли своих игроков и не дорабатывали в добивании.

— Наиболее выразительной была разница в движении между чехами и российскими хоккеистами.

— Они действительно превосходили нас в скорости, по катанию и в принципе доминировали и вели игру первым номером, а наши только отыгрывались. Надеюсь, сделают выводы.

— Можно ли устранить эти недостатки во время турнира?

— Проблем слишком много, и за это время будет трудно. По тактике надо поработать с ребятами в классе — совершили много детских ошибок. Эти 20-летние парни все-таки будущее нашей национальной команды, но пока выглядят не очень убедительно.

— Реально ли одолеть остальные сборные на групповом этапе?

— Ситуация непростая, потому что впереди швейцарцы, белорусы и шведы. Из этой подгруппы лучше выходить с первого места, чтобы облегчить жизнь. В четвертьфинале лучше попадать на 3−4 место, чем на лидеров.

— Какие резервы есть у нашей сборной?

— Мы всегда славились характером. В сложной ситуации наши ребята способны найти резервы, которые не могут найти другие. Надеюсь, здесь будет так же. Нашими основными соперниками считаю североамериканцев, и с такой игрой с ними придется сложно.

Чехия U20 5:4
(2:2, 2:0, 1:2)
Россия U20
26.12.2017, 20:00 Зрители: 4998 Групповой турнир: Группа B KeyBank Center
Главные тренеры
Филип Песан Валерий Брагин
Вратари
Йозеф Корженарж Алексей Мельничук 40:00 (В. Сухачев 40:00-58:26, В. Сухачев 59:02-59:25)
1-й период
Андрей Алтыбармакян 03:19
04:42 Мартин Нечас (11371, 11372)
Алексей Полодян (Е. Зайцев, А. Алтыбармакян) 05:21
07:28 11369 (11373, Л. Гаек)
Марсель Шолохов (К. Костин, В. Семин) 09:16
10:32 11369
14:08 Кристиан Рейхел
Никита Макеев 19:28
2-й период
Егор I Зайцев 24:05
25:34 11372 (11371, М. Нечас)
27:11 12114
37:26 11373 (11369, 12116)
38:17 Либор Гаек
3-й период
42:12 Войтех Будик
46:16 Филип Крал (11371, Я. Галвас)
48:50 Либор Гаек
Артур Каюмов (А. Манукян, Г. Рубцов) 57:48
Владислав Семин (А. Каюмов, Г. Рубцов) 59:02
59:52 12113
Статистика
14 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 7
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Главный судья Александр Гарон (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Россия U20
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Чехия U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Молодежный ЧМ
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