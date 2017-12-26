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26 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Сумбур, паника и Задина: что случилось с российской молодежкой?

В первой игре чемпионата мира сборная России уступила чехам со счетом 4:5.

Стартовую игру сборная России, положа руку на сердце, все-таки провалила. Итоговый счет выглядит приемлемым исключительно в силу того обстоятельства, что чехи чуть раньше времени потеряли концентрацию, поверив в свою победу. Настолько безыдейно на молодежном уровне наша команда не выглядела очень давно. Особенно печально то, что ни один из игроков, от которых ждали лидерских качеств, не смог повести за собой остальных.

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Следующую встречу россияне проведут в четверг со сборной Швейцарии. Но уже сейчас ясно, что в дальнейшем на турнире их ждет очень тяжелая жизнь. Первое место в группе можно добыть в случае безупречной игры в оставшихся встречах, включая победу над мощными шведами. При этом надо надеяться, что чешская команда скандинавам проиграет. Встреча в четвертьфинале с кем-то из трех фаворитов турнира — Канадой, США и Финляндией — кажется сейчас неизбежной.

Изначально матч с чешской командой представлялся идеальным вариантом для того, чтобы вкатиться в турнир. Соперник — далеко не проходной, имеет нескольких интересных игроков в нападении и по традиции очень организованную оборону. Сборная Чехии помоложе россиян: в составе есть сразу десять человек 1999 года рождения и один — 2000-го. Это поколение очень перспективно по самым строгим меркам. В августе 2016 года у себя дома на мемориале Глинки чешская команда, составленная именно из игроков 1999 года, взяла первый для себя титул за все время существования турнира, которая имеет более чем четвертьвековую историю.

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Первая половина стартового периода прошла под знаком сумбура и местами даже паники. Очень типичных для юниорского и молодежного хоккея. Для того, чтобы почувствовать уверенность, нашей команде потребовалось время. Чехи поначалу на кураже лезли вперед, заставив голкипера Мельничука всерьез вступать в дело уже в стартовой смене. Первораудник «Рейнджерс» Хытил, уже успевший провести в нынешнем сезоне пару игр в основном составе, а сейчас результативно играющий в АХЛ, опасно вывалился на российский пятачок. Счет открыл другой талантливый форвард Нечас, дебютировавший в октябре за «Каролину» и в настоящий момент выступающий на правах аренды у себя на родине за «Комету». Россияне растерялись в меньшинстве, позволив чеху без помех бросить в касание после паса из-за ворот. Быстрый ответ стал возможен благодаря выигранному Мальцевым вбрасыванию и ловкой работе рук Полодяна перед носом у вражеского вратаря. Команды вместо того, чтобы хотя бы чуть успокоиться, по разу словили ворон на собственном пятачке. На гол чеха Сафина, которого упустил Шолохов, виновник ответил собственной шайбой, заброшенной броском после изящного разворота.

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Если бы сборной России удалось решить застарелую проблему реализации большинства, которая ярко проявилась еще на суперсерии с канадцами, то за исход матча можно было не волноваться. В чужой зоне наши спецбригады располагались уверенно, но вот с выдумкой была беда. Броски от души легко блокировались обороняющимися и вратарем Коженаржем. Тогда как чехи численное преимущество реализовали еще раз, выйдя во втором периоде вперед после броска 18-летнего Задины, рвущего на части лигу Квебека.

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В равных составах российская команда выглядела поинтереснее, но не настолько, чтобы удивить соперника. Вторая тройка, где были собраны «легионеры» Соколов, Рубцов и Абрамов, на фоне других сочетаний смотрелась в атаке менее заметно. Хотя именно с ней до старта турнира были созданы серьезные надежды. Чехи оказались в любимой ситуации, когда ведут в счете, терпеливо действуют в обороне и ждут шанса в контратаке. Одну из таких возможностей они использовали, сделав положение дел сборной России угрожающим.

На спасение у Валерия Брагина и его парней оставался третий период. Для начала главный тренер сменил в воротах Мельничука, выпустив вместо него Сухачева. Пара интересных атак и последующее большинство снова закончились впустую. В этой связи еще один пропущенный гол уже не казался обидной случайностью. Да, концовка игры оставила надежду на то, что сборная России способна перестроиться по ходу чемпионата. Но получится ли оставить в прошлом первые 58 минут?

Чехия U20 5:4
(2:2, 2:0, 1:2)
Россия U20
26.12.2017, 20:00 Зрители: 4998 Групповой турнир: Группа B KeyBank Center
Главные тренеры
Филип Песан Валерий Брагин
Вратари
Йозеф Корженарж Алексей Мельничук 40:00 (В. Сухачев 40:00-58:26, В. Сухачев 59:02-59:25)
1-й период
Андрей Алтыбармакян 03:19
04:42 Мартин Нечас (11371, 11372)
Алексей Полодян (Е. Зайцев, А. Алтыбармакян) 05:21
07:28 11369 (11373, Л. Гаек)
Марсель Шолохов (К. Костин, В. Семин) 09:16
10:32 11369
14:08 Кристиан Рейхел
Никита Макеев 19:28
2-й период
Егор I Зайцев 24:05
25:34 11372 (11371, М. Нечас)
27:11 12114
37:26 11373 (11369, 12116)
38:17 Либор Гаек
3-й период
42:12 Войтех Будик
46:16 Филип Крал (11371, Я. Галвас)
48:50 Либор Гаек
Артур Каюмов (А. Манукян, Г. Рубцов) 57:48
Владислав Семин (А. Каюмов, Г. Рубцов) 59:02
59:52 12113
Статистика
14 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 7
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Главный судья Александр Гарон (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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