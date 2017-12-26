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26 декабря, источник: ТАСС

Сборная России проиграла команде Чехии в стартовом матче молодежного ЧМ по хоккею

ТАСС, 26 декабря. Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде Чехии со счетом 4:5 в стартовом матче чемпионата мира, который проходит в американском Баффало (штат Нью-Йорк).

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мартин Нечас (5-я минута), Остап Сафин (8), Филип Задина (26), Филип Хитил (38) и Филип Крал (47). У россиян шайбы забросили Алексей Полодян (6), Марсель Шолохов (10), Артур Каюмов (58) и Владислав Семин (60). В следующем матче группы В сборная России 28 декабря сыграет со швейцарцами, днем позднее чехи проведут встречу с командой Швеции.

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Сборные России и Чехии провели 18-ю очную встречу на молодежных чемпионатах мира, впервые команды сыграли друг с другом на турнире в 1994 году, когда россияне обыграли соперников со счетом 5:1. При этом данная победа стала для чехов лишь четвертой, остальные 14 встреч выиграла сборная России.

Первый официальный молодежный чемпионат мира прошел в 1977 году, во всех 40 турнирах принимали участие лишь команды Канады, Финляндии и Швеции. Чаще других чемпионами мира становились молодые хоккеисты Канады — 16 раз, 13 побед в сумме у сборных СССР, СНГ и России.

Молодежный чемпионат мира в Баффало завершится 5 января.

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26 декабря© Ньюстюб
Чехия U20 5:4
(2:2, 2:0, 1:2)
Россия U20
26.12.2017, 20:00 Зрители: 4998 Групповой турнир: Группа B KeyBank Center
Главные тренеры
Филип Песан Валерий Брагин
Вратари
Йозеф Корженарж Алексей Мельничук 40:00 (В. Сухачев 40:00-58:26, В. Сухачев 59:02-59:25)
1-й период
Андрей Алтыбармакян 03:19
04:42 Мартин Нечас (11371, 11372)
Алексей Полодян (Е. Зайцев, А. Алтыбармакян) 05:21
07:28 11369 (11373, Л. Гаек)
Марсель Шолохов (К. Костин, В. Семин) 09:16
10:32 11369
14:08 Кристиан Рейхел
Никита Макеев 19:28
2-й период
Егор I Зайцев 24:05
25:34 11372 (11371, М. Нечас)
27:11 12114
37:26 11373 (11369, 12116)
38:17 Либор Гаек
3-й период
42:12 Войтех Будик
46:16 Филип Крал (11371, Я. Галвас)
48:50 Либор Гаек
Артур Каюмов (А. Манукян, Г. Рубцов) 57:48
Владислав Семин (А. Каюмов, Г. Рубцов) 59:02
59:52 12113
Статистика
14 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 7
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Главный судья Александр Гарон (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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