Сборная России проиграла команде Чехии в стартовом матче молодежного ЧМ по хоккею

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мартин Нечас (5-я минута), Остап Сафин (8), Филип Задина (26), Филип Хитил (38) и Филип Крал (47). У россиян шайбы забросили Алексей Полодян (6), Марсель Шолохов (10), Артур Каюмов (58) и Владислав Семин (60). В следующем матче группы В сборная России 28 декабря сыграет со швейцарцами, днем позднее чехи проведут встречу с командой Швеции.

Сборные России и Чехии провели 18-ю очную встречу на молодежных чемпионатах мира, впервые команды сыграли друг с другом на турнире в 1994 году, когда россияне обыграли соперников со счетом 5:1. При этом данная победа стала для чехов лишь четвертой, остальные 14 встреч выиграла сборная России.

Первый официальный молодежный чемпионат мира прошел в 1977 году, во всех 40 турнирах принимали участие лишь команды Канады, Финляндии и Швеции. Чаще других чемпионами мира становились молодые хоккеисты Канады — 16 раз, 13 побед в сумме у сборных СССР, СНГ и России.