Молодежная сборная Беларуси (U20) по хоккею стартует на ЧМ в сильнейшем дивизионе

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В первом матче в группе В команда под руководством Юрия Файкова сыграет со Швецией. Стартовое вбрасывание произойдет 26 декабря в 22.00 по белорусскому времени. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию матча.

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После подготовки в США и трех товарищеских матчей с молодежной командой «Баффало» (5:0), молодежной сборной США (0:14) и сверстниками из Словакии (1:4) тренерский штаб белорусов огласил состав на предстоящий мировой форум: вратари — Андрей Грищенко, Дмитрий Родик, Никита Толопило (все — ХК «Беларусь -U20», экстралига);защитники — Дмитрий Буровцев, Владислав Габрусь, Андрей Гостев (все «Беларусь-U20»), Владислав Мартынюк («Куньлунь Ред Стар джуниор», МХЛ), Владислав Соколовский («Динамо-Молодечно»), Дмитрий Дерябин («Динамо-Минск», КХЛ), Владислав Еременко («Калгари Хитмэн», WHL);нападающие — Назар Анисимов, Арсений Асташевич, Виктор Бовбель, Дмитрий Гринкевич, Александр Лукашевич, Владислав Рядченко (все — «Беларусь U20»), Иван Дроздов, Илья Литвинов (оба — «Юность-Минск»), Егор Шарангович («Динамо-Минск»), Максим Сушко («Овен Саунд Атак», OHL), Владислав Михальчук («Принц Джордж», WHL), Игорь Мартынов («Виктория Роялз», WHL).

К молодежной команде 27 декабря в Баффало планирует присоединиться и главный тренер национальной команды Беларуси Дэйв Льюис.

Право сыграть в сильнейшем дивизионе мирового молодежного хоккея белорусы получили после удачного выступления в дивизионе 1-й группы А в немецком Бремерхафене в декабре 2016-го. Наша команда одержала в пяти матчах четыре победы, уступив лишь Германии в серии буллитов 3:4. Однако хозяева чемпионата проиграли австрийцам 0:3 и пропустили в турнирной таблице вперед белорусов, получивших единственную путевку в топ-дивизион.

Молодежная сборная Беларуси в восьмой раз выступит в сильнейшем дивизионе. Ранее лучшим результатом на чемпионатах мира для «молодежки» являлось девятое место в 2001 и 2002 годах, когда командой руководил Владимир Меленчук.

Следующий матч в группе В подопечные Юрия Файкова сыграют со Швейцарией 27 декабря (23.00), 29 декабря — с Россией (20.00), а 30 декабря — с Чехией (20.00).

В группу А молодежного чемпионата мира вошли сборные США, Канады, Дании, Словакии и Финляндии.