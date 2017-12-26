Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Белоснежка из «9 роты» изменилась до неузнаваемости - Starhit
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
Основатель Aviasales Константин Калинов умер в возрасте 40 лет
Силуанов выступил против фиксации социальных расходов
В Германии умер участник группы «Песняры»
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Слован
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:00
Чехия U20
Россия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
22:00
Белоруссия U20
Швеция U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23:59
Канада U20
Финляндия U20
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур4
Северсталь2
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал2
Спартак6
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
27.12
Дания U20
США U20
Все события
СМИ: Зачем США тихо скупают российские истребители
СМИ: ЕС решил выставить России счет на €1,4 млрд
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
Карякин одержал первую победу на чемпионате мира по рапиду
«Фенербахче» заинтересован в игроке «Зенита»
Опубликован рейтинг самых стильных женщин года
Фото дня: Робби Уильямс позирует полностью обнаженным
Врачи просят не кормить собак шоколадом
Специалист рассказал, сколько можно хранить остатки с праздничного стола
«Еле сдерживали слезы»: фотограф об одном из главных кадров года
Цвет, названный главным в наступающем 2018 году
Фоторепортажи
12Первое поражение «Интера», разгром «Тоттенхэма» и другие события выходных
18ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
11:58 (мск), источник: БЕЛТА

Молодежная сборная Беларуси (U20) по хоккею стартует на ЧМ в сильнейшем дивизионе

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси по хоккею стартует на чемпионате мира (U20) в сильнейшем дивизионе, который пройдет в американском Баффало, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В первом матче в группе В команда под руководством Юрия Файкова сыграет со Швецией. Стартовое вбрасывание произойдет 26 декабря в 22.00 по белорусскому времени. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию матча.

Читайте также
Молодежная сборная Беларуси по хоккею (U-20) уступила Словакии во время подготовки к ЧМ

После подготовки в США и трех товарищеских матчей с молодежной командой «Баффало» (5:0), молодежной сборной США (0:14) и сверстниками из Словакии (1:4) тренерский штаб белорусов огласил состав на предстоящий мировой форум: вратари — Андрей Грищенко, Дмитрий Родик, Никита Толопило (все — ХК «Беларусь -U20», экстралига);защитники — Дмитрий Буровцев, Владислав Габрусь, Андрей Гостев (все «Беларусь-U20»), Владислав Мартынюк («Куньлунь Ред Стар джуниор», МХЛ), Владислав Соколовский («Динамо-Молодечно»), Дмитрий Дерябин («Динамо-Минск», КХЛ), Владислав Еременко («Калгари Хитмэн», WHL);нападающие — Назар Анисимов, Арсений Асташевич, Виктор Бовбель, Дмитрий Гринкевич, Александр Лукашевич, Владислав Рядченко (все — «Беларусь U20»), Иван Дроздов, Илья Литвинов (оба — «Юность-Минск»), Егор Шарангович («Динамо-Минск»), Максим Сушко («Овен Саунд Атак», OHL), Владислав Михальчук («Принц Джордж», WHL), Игорь Мартынов («Виктория Роялз», WHL).

К молодежной команде 27 декабря в Баффало планирует присоединиться и главный тренер национальной команды Беларуси Дэйв Льюис.

Право сыграть в сильнейшем дивизионе мирового молодежного хоккея белорусы получили после удачного выступления в дивизионе 1-й группы А в немецком Бремерхафене в декабре 2016-го. Наша команда одержала в пяти матчах четыре победы, уступив лишь Германии в серии буллитов 3:4. Однако хозяева чемпионата проиграли австрийцам 0:3 и пропустили в турнирной таблице вперед белорусов, получивших единственную путевку в топ-дивизион.

Молодежная сборная Беларуси в восьмой раз выступит в сильнейшем дивизионе. Ранее лучшим результатом на чемпионатах мира для «молодежки» являлось девятое место в 2001 и 2002 годах, когда командой руководил Владимир Меленчук.

Следующий матч в группе В подопечные Юрия Файкова сыграют со Швейцарией 27 декабря (23.00), 29 декабря — с Россией (20.00), а 30 декабря — с Чехией (20.00).

В группу А молодежного чемпионата мира вошли сборные США, Канады, Дании, Словакии и Финляндии.

Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал мирового первенства, а сборные, занявшие пятые места в группах, сыграют в серии за право остаться в сильнейшем дивизионе.

Белоруссия U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Молодежный ЧМ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Кубок мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Умер композитор Владимир Шаинский
Ученые назвали наиболее подходящий для обучения возраст
Мутко приостановил работу в РФС
Дзюбе грозит перевод в «Зенит-2»
Карякин одержал первую победу на чемпионате мира по рапиду
«Фенербахче» заинтересован в игроке «Зенита»
Пять причин, почему Boxing day — самая жестокая вещь в спорте
«МЮ» — «Бёрнли»: Ибрагимович выйдет в стартовом составе, Мхитарян — в запасе
Девушки-телеведущие будут тренерами команд на Матче звезд КХЛ
Новости
Авто
В США крутая блондинка чинит автомобили (реально чинит) Мэлори Вудс не просто инстаграм-модель, а самый настоящий автомеханик, которая вдобавок гоняет на маслкаре Ford Mustang GT и мотоцикле Suzuki GSXR600
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу В новогоднюю ночь центральные каналы традиционно покажут праздничные шоу, участие в которых примут главные звезды российского кино, телевидения и эстрады
Недвижимость
В итальянском городе бесплатно раздают дома
«Коммерсант»: ЦБ может ужесточить условия выдачи ипотечных кредитов
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Это не петербургский стиль: Полтавченко потребовал не застраивать центр «стеклом и бетоном»
Леди
Идеальный Новый год: женская версия Блогер и журналист Алина Фаркаш рассуждает о том, почему стоит поблагодарить судьбу за все, такие разные новогодние вечеринки.
Дети
Дочь Ани Лорак растет точной копией мамы Поклонников поразило сходство Ани и Софии.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь