По следам Тарасенко и Кузнецова. Гид по самому крутому хоккейному турниру года

Источник: Спорт-Экспресс

МОЛОДАЯ «КЛАССИКА»

Почти все матчи МЧМ-2018 пройдут в Баффало. «Почти» — потому, что матч группового раунда между сборными США и Канады сыграют в соседнем городке Орчард Парк на арене «Нью Эра Филд», где обычно выступает команда НФЛ «Баффало Биллз». Да, это будет самая настоящая «Зимняя классика» на открытом воздухе, на стадионе, который вмещает 70 тысяч зрителей. Такой матч — уникальный опыт для всех чемпионатов мира под эгидой ИИХФ. Раньше в элитных дивизионах на улице не играли — на взрослом ЧМ-2010 сборные Германии и США встречались на футбольном стадионе в Гельзенкирхене, но крыша «Фелтинс-Арены» была закрыта.

В самом Баффало матчи пройдут на двух аренах: «Харбор-центр» и «Кибэнк-центр». Последний дворец — счастливый для нашей молодежки. Именно на его льду в 2011 году команда, в которой играли Тарасенко, Панарин и Кузнецов, завоевала золото МЧМ. С тех пор мы ни разу не забирались на верхнюю ступеньку пьедестала.

КАКОЙ ФОРМАТ?

Последний золотой для нас МЧМ-2011 проводился по уже забытой ИИХФ схеме — победители групп напрямую попадали в полуфинал, а команды, занявшие второе и третье места, играли в четвертьфинале. С этим волюнтаризмом было покончено в 2014 году — теперь первую стадию плей-офф не пропускает никто. 10 участников МЧМ-2018 разбиты на две группы по 5 команд. В четвертьфинал попадают по четыре сильнейшие команды из каждого квинтета. При этом первая команда группы А играет с четвертой сборной из группы В, вторая — с третьей и так далее.

На групповом раунде сборная России сыграет со шведами, чехами, швейцарцами и белорусами. Чтобы избежать встречи с Канадой, США или очень мощной в этом году Финляндией в первом раунде плей-офф, желательно занять первое место в группе. Помимо североамериканцев и финнов в параллельном квинтете играют Дания и Словакия.

ГДЕ СМОТРЕТЬ?

Так как турнир проходит в США, можно заранее настроиться на то, что не все главные матчи пройдут в удобное для нашего зрителя время. Правда, на групповом раунде все будет не так трагично — лишь один матч команда Валерия Брагина проведет глубокой ночью. Это будет заключительная игра против шведов, которая начнется 1 января в четыре утра. В общем, если хотите посмотреть — не слишком усердствуйте за новогодним столом. Остальные игры будут начинаться в девять или одиннадцать часов вечера. Есть шанс сыграть в более-менее удобное для отечественных телезрителей время и в четвертьфинале, а вот ради полуфиналов, матча за третье место и финала точно придется отказаться от полноценного сна. Все матчи сборной России в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

РАСПИСАНИЕ ИГР СБОРНОЙ РОССИИ НА ГРУППОВОМ ЭТАПЕ

26 декабря. 20.00 (время московское). Россия — Чехия

28 декабря. 22.00. Россия — Швейцария

29 декабря. 20.00. Россия — Белоруссия

1 января. 4.00. Россия — Швеция.

НА КОГО СМОТРЕТЬ?

Самый известный российскому болельщику игрок МЧМ-2018 выступает не за сборную России. Вундеркинд из «Йокерита» Эли Толванен успел отметиться парой хет-триков в КХЛ и заслужил сравнение с Владимиром Тарасенко. Все ждали 18-летнего финна на Кубке Первого канала, но Лаури Марьямяки уступил форварда рулевому «молодежки» Юсси Ахокасу.

Шанс стать главной звездой турнира есть и у Андрея Свечникова, который стал четвертым игроком «молодежки» при Брагине, попавшим в состав в возрасте 17 лет. На турнире будет и его основный конкурент в борьбе за первый номер драфта НХЛ-2018 — шведский защитник Расмус Далин. Также в составе «Тре Крунур» нельзя не отметить форвард Элиаса Петерссона, который в свои 19 является лучшим бомбардиром взрослого чемпионата Швеции — 35 (11+24) очков в 26 матчах!

КОГО НЕ БУДЕТ НА МЧМ?

Для каждого МЧМ можно составить свой список хоккеистов, которые по возрасту подходили бы для турнира, но вынуждены были его пропустить. Чаще всего речь идет об энхаэловцах — заокеанские клубы крайне редко отпускают нужную им молодежь на чемпионат мира. В этот раз одной из главных потерь станет россиянин Михаил Сергачев, который проводит отличный сезон в «Тампе». Не сыграет и другой отличный защитник Григорий Дронов, но у него другая причина — хоккеист «Магнитки» получил серьезную травму и не успеет восстановиться до старта МЧМ.