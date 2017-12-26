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01:28 (мск), источник: ТАСС

Молодежная сборная России по хоккею стартует на чемпионате мира в США

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд стартует во вторник в американском Баффало (штат Нью-Йорк). Именно в этом городе сборная России семь лет назад одержала последнюю победу на молодежных хоккейных чемпионатах мира.

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира пройдет по привычной формуле — 10 команд разбиты на две группы, где определятся четвертьфиналисты. Сборная России выступит в группе В, где сыграет с командами Чехии (26 декабря), Швейцарии (28 декабря), Белоруссии (29 декабря) и Швеции, причем матч со скандинавами пройдет по московскому времени в 04:00 1 января 2018 года.

Группу А составили команды США, Канады, Финляндии, Дании и Словакии. Здесь очевидны три фаворита, так что российской сборной, чтобы не попасть уже в ¼ финала на одного из претендентов на золото, необходимо занимать в своей группе первое место. К тому же в рамках подготовки к нынешнему турниру сборная России сыграла товарищеские матчи с датчанами (4:2) и словаками (3:2 Б), добившись побед, пусть и непростых.

Матчи ¼ финала пройдут 2 января, полуфиналы — 4 января, матч за третье место и финал запланированы на 5 января. Команды, занявшие в группах последние места, проведут серию до двух побед для определения неудачника, покидающего топ-дивизион. Его место через год займет команда Казахстана, которая в начале декабря победила на турнире в дивизионе IA в словенском Бледе.

Матчи чемпионата мира пройдут на аренах «Кей-Банк Центр» и «Харбор-Центр» в Баффало. 29 декабря сборные Канады и США сыграют на открытом воздухе — на 70-тысячном стадионе «Нью-Эра Филд» в городе Орчад-Парк, где проводит матчи по американскому футболу команда «Баффало Биллз».

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Триумф в Баффало 2011 года

В начале января 2011 года подопечные Валерия Брагина на льду «HSBC-Арены» (позднее переименованной в «Кей-Банк Центр») в невероятном финале победили сверстников из Канады — 5:3, забросив пять шайб в третьем периоде. С тех пор сборная России выигрывала медали на каждом турнире, однако всякий раз оставалась без золота. Год назад молодежный чемпионат мира проходил в канадских Монреале и Торонто, завершившись для российской команды вручением бронзовых медалей. Тогда как победу в четвертый раз в истории отмечали хоккеисты из США, победив в финале канадцев.

Семь лет назад сборную России вели к победе нынешние звезды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Владимир Тарасенко, Евгений Кузнецов и Артемий Панарин.

В команде образца 2018 года явных лидеров нет, к тому же в последние годы многие юные российские хоккеисты стараются как можно раньше уехать в Северную Америку, так что в нынешнем составе команды Брагина семь игроков, представляющих низшие заокеанские лиги.

В предстоящем чемпионате мира могут принимать участие хоккеисты 1998 года рождения и моложе, при этом в составе сборной России заявлен форвард клуба Хоккейной лиги Онтарио «Бэрри Колтс» Андрей Свечников, который на два года младше партнеров. В заявку на чемпионат мира вошли 23 хоккеиста. Это вратари Алексей Мельничук («СКА-Нева»), Михаил Бердин («Су Фаллз»), Владислав Сухачев («Челмет»); защитники — Никита Макеев (ЦСКА), Александр Шепелев («Челмет»), Артем Минулин («Суифт Каррент»), Егор Зайцев («Динамо» Москва), Анатолий Елизаров («Толпар»), Николай Кныжов («СКА-Нева»), Дмитрий Саморуков («Гельф Сторм»), Владислав Семин («СКА- Нева»); нападающие — Дмитрий Соколов («Садбэри»), Артем Манукян («Авангард»), Виталий Абрамов («Викториавилл»), Георгий Иванов («Локомотив»), Михаил Мальцев («СКА-Нева»), Андрей Свечников («Бэрри Колтс»), Андрей Алтыбармакян («СКА- Нева»), Герман Рубцов («Акади-Батерст»), Марсель Шолохов («Челмет»), Клим Костин («Сан-Антонио»), Алексей Полодян («СКА-Нева»), Артур Каюмов («Локомотив»).

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Сборная из игроков МХЛ, КХЛ и клубов Северной Америки

Многие игроки российской сборной выступают в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). Регулярно выходили на лед в нынешнем сезоне в Континентальной хоккейной лиге (НХЛ) лишь защитники Макеев, Зайцев и Елизаров, нападающие Манукян, Иванов, Мальцев, Алтыбармакян и Каюмов. Проведший за московское «Динамо» в КХЛ 46 матчей за два сезона Егор Зайцев выбран капитаном сборной России.

Пропустит чемпионат мира выступающий в НХЛ за «Тампу» 19-летний защитник Михаил Сергачев.

Первый официальный молодежный чемпионат мира прошел в 1977 году, во всех 40 турнирах принимали участие лишь команды Канады, Финляндии и Швеции. Чаще других чемпионами мира становились молодые хоккеисты Канады — 16 раз, 13 побед в сумме у сборных СССР, СНГ и России.

В 2019 году чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд пройдет в Канаде — в городах Ванкувер и Виктория, следующие турниры запланированы в Чехии и Канаде.

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