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10:13 (мск), источник: Чемпионат.com

От Войнова до Свечникова. Кого из русских в 17 лет брали на МЧМ

Один из фаворитов драфта-2018 НХЛ Андрей Свечников всё-таки убедил Брагина и едет в Баффало.

Источник: Reuters

Андрей Свечников будет самым молодым игроком сборной России в Баффало. Рассказываем, кто ещё в 17 лет ездил на молодёжный чемпионат мира в составе сборной России за последние 10 лет.

МЧМ-2008

Никита Филатов, Вячеслав Войнов, Дмитрий Кугрышев, Максим Чудинов

На турнир в Чехию Сергей Немчинов взял сразу четверых 17-летних ребят. После ни один тренер молодёжной сборной не вызывал столько несовершеннолетних игроков на чемпионат мира. И ведь нельзя сказать, что ставка на молодёжь не сработала. Никита Филатов стал лучшим бомбардиром сборной России и вторым по результативности среди всех игроков на турнире. А в матче за третье место со сборной США самый перспективный хоккеист из России сделал дубль. Через год Филатов вновь поедет на МЧМ и вновь станет лучшим бомбардиром российской сборной.

Войнов был самым опытным среди 17-летних. Вячеслав ездил и на МЧМ в 2007 году, где сборная выиграла серебро, уступив в финале канадцам. Защитник «Трактора» отыграл все семь матчей, а через полгода уехал в Северную Америку пробиваться в состав «Лос-Анджелеса». В том же году он завоевал серебро юниорского чемпионата мира.

Как и Войнов, Кугрышев в 2008 году успел поучаствовать в двух чемпионатах мира — молодёжном и юниорском. В Чехии нападающий молодёжной команды ЦСКА за семь матчей набрал 4 (1+3) очка. Через полгода он тоже отправился за океан.

Максим Чудинов хоть и был в группе самых младших на МЧМ, но опыта ему было не занимать. Защитник к этому времени уже второй сезон выступал за основу «Северстали». Турнир в Чехии Чудинов отыграл сильно, закончив его с лучшим показателем полезности среди защитников сборной России «+4». Как и ровесники, Максим через несколько месяцев участвовал в юниорском чемпионате мира.

МЧМ-2010

Иван Телегин, Евгений Кузнецов

Первенство в Канаде стало провалом для сборной России — вылет в четвертьфинале и шестое место. Этот МЧМ больше запомнился российским болельщикам конфликтом главного тренера Владимира Плющева с капитаном команды Никитой Филатовым. На фоне неудачи сборной остался почти незамеченным дебют 17-летних Кузнецова и Телегина.

Евгению суждено было уже через год стать одним из героев золотой «молодёжки» и войти в символическую сборную турнира.

В 2010 году будущая звезда «Вашингтона» забила лишь два гола, а Иван Телегин вообще не отметился очками. В том сезоне Иван выступал в юниорской лиге Онтарио. МЧМ в Баффало он пропустил, зато выступил на следующем, где российская сборная выиграла серебро.

МЧМ-2012

Андрей Василевский, Михаил Григоренко

Василевского называли самым талантливым российским вратарём современности. В свои 17 лет он провёл пять матчей на МЧМ в Калгари и имел процент отражённых бросков 95,3%. Уже тогда было ясно — в России подрастает большой игрок. В его карьере было ещё два молодёжных первенства, с которых он увёз две бронзовые медали и один титул лучшего вратаря турнира.

В 18 лет Андрей дебютировал в КХЛ, а через год стал основным голкипером «Салавата Юлаева», а ещё через два — сыграл в финале Кубка Стэнли. Сегодня Василевский — один из лучших в НХЛ.

Карьера Михаила Григоренко получается менее яркой, чем у Василевского. Самый молодой полевой игрок сборной России провёл шесть матчей на МЧМ и набрал (2+3) 5 очков (пропустил последний матч на групповом этапе из-за травмы голеностопа). В тот год Григоренко стал лучшим нападающим, новичком и юниором года в главной юниорской лиги Квебека. А в следующем сезоне он уже дебютировал в НХЛ за «Баффало». Впрочем, звездой в Северной Америке центрфорвард так и не стал и летом вернулся в Россию, где выступает за ЦСКА.

МЧМ-2013

Валерий Ничушкин

17-летний Ничушкин начинал сезон в МХЛ, однако затем получил шанс в «Тракторе». Накануне МЧМ он занимал первое место в драфт-рейтинге молодых россиян от CSS. Михаил Варнаков, сменивший в 2012 Валерия Брагина на посту главного тренера, просто не имел права не вызвать самого перспективного игрока 1995 года рождения.

На домашнем чемпионате мира в Уфе лучшим был Никита Кучеров, что касается Ничушкина, то он набрал лишь 2 (1+1) очка, зато заработал лучший показатель полезности в сборной «+5».

Именно Ничушкин стал героем матча за третье место с канадцами, забросив победную шайбу в овертайме. В следующем сезоне Валерий уже играл в «Далласа», а также поехал на Олимпийские игры в Сочи.

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МЧМ-2015

Иван Проворов

Известно, как не любит Валерий Брагин вызывать более молодых ребят к себе в команду, но Иван не оставил шансов тренерскому штабу. Он выглядел не по годам уверенным и спокойным игроком. Таких надёжных защитников в России не было долгое время. Брагин позволял ему чуть больше, чем другим, понимая масштабы его таланта. С подросткового возраста Проворов выступал в юниорских командах Северной Америки, был лучшим защитников WHL. На своём первом МЧМ провёл все семь матчей и отдал одну голевую передачу. Через три дня после проигранного финала Канаде Проворову исполнилось 18 лет. В том же году «Филадельфия» выбрала Ивана на драфте под общим седьмым номером. В сезоне-2015/16 Проворов набрал 73 очка (21+52) и заработал фантастический показатель полезности — «+64» в 62 играх регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги. Сейчас уроженец Ярославля — ведущий защитник «Флайерз», который проводит минимум по 20 минут на льду за матч в НХЛ.

МЧМ-2018

Андрей Свечников

Директор европейского бюро скаутинга «Детройта» Хокан Андерссон, задрафтовавший для «Ред Уингз» Павла Дацюка, назвал Свечникова-младшего — «Кучеровым в теле Овечкина». Уроженец Барнаула не просто потрясающий снайпер, но и плеймейкер. 17-летний Андрей может стать первым россиянином с 2005 года (тогда был Овечкин), которого выберут под первым номером на драфте. В рейтингах перед драфтом-2018 россиянин идёт вторым вслед за шведским защитником Расмусом Далином. О том, что Свечников может поехать на молодёжный чемпионат мира в Баффало, начали говорить ещё в прошлом сезоне, однако осенью 17-летний нападающий сломал руку. К счастью, форвард клуба OHL «Барри» сумел быстро восстановиться и был готов к сбору Рочестере. В контрольных матчах Андрей проявил себя с наилучшей стороны, обеспечив себе поездку в Баффало.

Дарья Тубольцева

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