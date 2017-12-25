От Войнова до Свечникова. Кого из русских в 17 лет брали на МЧМ
Один из фаворитов драфта-2018 НХЛ Андрей Свечников
Один из фаворитов драфта-2018 НХЛ Андрей Свечников
Андрей Свечников будет самым молодым игроком сборной России в Баффало. Рассказываем, кто ещё в 17 лет ездил на молодёжный чемпионат мира в составе сборной России за последние 10 лет.
МЧМ-2008
Никита Филатов, Вячеслав Войнов, Дмитрий Кугрышев, Максим Чудинов
На турнир в Чехию Сергей Немчинов взял сразу четверых 17-летних ребят. После ни один тренер молодёжной сборной не вызывал столько несовершеннолетних игроков на чемпионат мира. И ведь нельзя сказать, что ставка на молодёжь не сработала. Никита Филатов стал лучшим бомбардиром сборной России и вторым по результативности среди всех игроков на турнире. А в матче за третье место со сборной США самый перспективный хоккеист из России сделал дубль. Через год Филатов вновь поедет на МЧМ и вновь станет лучшим бомбардиром российской сборной.
Войнов был самым опытным среди 17-летних. Вячеслав ездил и на МЧМ в 2007 году, где сборная выиграла серебро, уступив в финале канадцам. Защитник «Трактора» отыграл все семь матчей, а через полгода уехал в Северную Америку пробиваться в состав «Лос-Анджелеса». В том же году он завоевал серебро юниорского чемпионата мира.
Как и Войнов, Кугрышев в 2008 году успел поучаствовать в двух чемпионатах мира — молодёжном и юниорском. В Чехии нападающий молодёжной команды ЦСКА за семь матчей набрал 4 (1+3) очка. Через полгода он тоже отправился за океан.
Максим Чудинов хоть и был в группе самых младших на МЧМ, но опыта ему было не занимать. Защитник к этому времени уже второй сезон выступал за основу «Северстали». Турнир в Чехии Чудинов отыграл сильно, закончив его с лучшим показателем полезности среди защитников сборной России «+4». Как и ровесники, Максим через несколько месяцев участвовал в юниорском чемпионате мира.
МЧМ-2010
Иван Телегин, Евгений Кузнецов
Первенство в Канаде стало провалом для сборной России — вылет в четвертьфинале и шестое место. Этот МЧМ больше запомнился российским болельщикам конфликтом главного тренера Владимира Плющева с капитаном команды Никитой Филатовым. На фоне неудачи сборной остался почти незамеченным дебют 17-летних Кузнецова и Телегина.
В 2010 году будущая звезда «Вашингтона» забила лишь два гола, а Иван Телегин вообще не отметился очками. В том сезоне Иван выступал в юниорской лиге Онтарио. МЧМ в Баффало он пропустил, зато выступил на следующем, где российская сборная выиграла серебро.
МЧМ-2012
Андрей Василевский, Михаил Григоренко
Василевского называли самым талантливым российским вратарём современности. В свои 17 лет он провёл пять матчей на МЧМ в Калгари и имел процент отражённых бросков 95,3%. Уже тогда было ясно — в России подрастает большой игрок. В его карьере было ещё два молодёжных первенства, с которых он увёз две бронзовые медали и один титул лучшего вратаря турнира.
Карьера Михаила Григоренко получается менее яркой, чем у Василевского. Самый молодой полевой игрок сборной России провёл шесть матчей на МЧМ и набрал (2+3) 5 очков (пропустил последний матч на групповом этапе
МЧМ-2013
Валерий Ничушкин
17-летний Ничушкин начинал сезон в МХЛ, однако затем получил шанс в «Тракторе». Накануне МЧМ он занимал первое место в
Именно Ничушкин стал героем матча за третье место с канадцами, забросив победную шайбу в овертайме. В следующем сезоне Валерий уже играл в «Далласа», а также поехал на Олимпийские игры в Сочи.
МЧМ-2015
Иван Проворов
Известно, как не любит Валерий Брагин вызывать более молодых ребят к себе в команду, но Иван не оставил шансов тренерскому штабу. Он выглядел не по годам уверенным и спокойным игроком. Таких надёжных защитников в России не было долгое время. Брагин позволял ему чуть больше, чем другим, понимая масштабы его таланта. С подросткового возраста Проворов выступал в юниорских командах Северной Америки, был лучшим защитников WHL. На своём первом МЧМ провёл все семь матчей и отдал одну голевую передачу. Через три дня после проигранного финала Канаде Проворову исполнилось 18 лет. В том же году «Филадельфия» выбрала Ивана на драфте под общим седьмым номером. В сезоне-2015/16 Проворов набрал 73 очка (21+52) и заработал фантастический показатель полезности — «+64» в 62 играх регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги. Сейчас уроженец Ярославля — ведущий защитник «Флайерз», который проводит минимум по 20 минут на льду за матч в НХЛ.
МЧМ-2018
Андрей Свечников
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Дарья Тубольцева