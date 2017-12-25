Брагин выбрал новых героев Баффало. Без Кравцова, но со Свечниковым

Источник: РИА "Новости"

Спустя семь лет молодёжная сборная России под руководством Валерия Брагина отправляется на молодёжный чемпионат мира в Баффало. После проигранной по буллитам суперсерии с канадцами и контрольных игр со словаками и датчанами, выигранных с большим трудом, главный тренер определился с составом. После воскресной тренировки Брагин огласил список игроков, которые поедут в счастливый для нашей команды город.

Главным сюрпризом стало отсутствие в итоговой заявке Виталия Кравцова, на постоянной основе выступающего за основной состав «Трактора», и Алексея Липанова, которого рассматривали как партнёра для Андрея Свечникова. Кроме того, за бортом остались защитники Александр Алексеев, Артём Мальцев и форвард Данил Веряев.

Вратари

Алексей Мельничук («СКА-Нева»).

На данный момент этот петербуржец ближе всего к статусу основного голкипера российской «молодёжки». В ситуации, когда ни суперсерия, ни контрольные матчи не выявили железного первого номера, пусть на один шаг, но Мельничук всё-таки впереди конкурентов. По крайней мере, на суперсерии он сделал на то серьёзную заявку, после чего провёл первый полноценный матч за СКА.

Михаил Бердин («Су Фолс»).

Вратарь, прославившийся тем, что забил гол в одном из матчей чемпионата USHL, отыграл за «молодёжку» всего один матч на суперсерии, но его выиграл. Логично, что Брагин именно его активнее других проверял в контрольных матчах. С датчанами Михаил вышел на замену, а со словаками появился в старте и отыграл два периода. Бердин — первый вратарь из Северной Америке в составе молодёжной сборной России с 2012 года.

Владислав Сухачёв («Челмет»).

Ещё летом казалось, что именно этот челябинец, несмотря на недостаток в виде скромных габаритов, будет основным вратарём сборной России на чемпионате мира. За него прежде всего говорил опыт предыдущего МЧМ. Однако сделать долгожданный шаг из «Челмета» в «Трактор» ему не удалось, а на суперсерии Сухачёв откровенно провалился. Он выиграл конкуренцию у ярославца Ильи Коновалова, но вряд ли отвоюет роль первого номера в Баффало.

Защитники

Егор Зайцев («Динамо» М).

Динамовец — один из немногих защитников, на постоянной основе играющих в КХЛ. На старте чемпионата он и вовсе получал от Владимира Воробьёва по 10 с лишним минут за матч. Получив травму в игре с «Югрой», Зайцев рисковал пропустить чемпионат мира. Это могло больно ударить по обороне «молодёжки», учитывая, что в лазарете давно находится Григорий Дронов. Но если магнитогорец в итоге не успел восстановиться к МЧМ, то москвич наигрывается в первой паре и носит капитанскую нашивку.

Николай Кныжов («СКА-Нева»).

В качестве партнёра Зайцева по первой паре наигрывается Николай Кныжов. Петербуржец играет невзрачно, зато надёжно. В этой связке он отвечает за подстраховку и в большей степени является «домоседом». На суперсерии с «+5» стал лучшим защитником сборной России по показателю полезности.

Дмитрий Саморуков («Гелф»).

Воспитанник ЦСКА, пожалуй, один из самых талантливых российских защитников, выступающих в юниорских лигах Канады.

Саморуков не набирает по 50 очков за сезон, не ставит рекорды по «+/-», но его потенциал достаточно высок.

О многом говорит тот факт, что на минувшем ЮЧМ он был ассистентом капитана сборной России. В «молодёжке» Дмитрий наигрывается в номинально второй паре.

Никита Макеев (ЦСКА).

Одним из партнёров Саморукова по контрольным матчам сборной России был Никита Макеев. Получать постоянное игровое время в сегодняшнем ЦСКА, да ещё и при таком «лимитчике» как Кирилл Капризов, непросто. Тем не менее на счету Макеева уже 14 игр за основу «армейцев». Будучи по натуре атакующим защитником, он неубедительно смотрелся на суперсерии, а многих смущает его небольшой рост, но Брагин видит в Никите одного из важных игроков команды.

Артём Минулин («Свифт Каррент»).

Этот тюменец уже третий год выступает за «Свифт Каррент», и второй раз его тестировал Брагин на суперсерии. Пробиться на прошлый чемпионат мира Минулину не удалось, но сейчас, когда он стал на год старше, МЧМ от габаритного защитника никуда убежать уже не мог. В контрольных играх Артём выходил с разными партнёрами, но Брагин наигрывал его исключительно с форвардами, выступающими в CHL.

Владислав Сёмин («СКА-Нева»).

В прошлом сезоне МХЛ этот защитник из системы СКА набрал свыше 150 штрафных минут. Подобная статистика как нельзя лучше отражает его манеру игры. Сёмин готов расколоть любого, кто окажется у него на пути. Владислав, обладая богатырскими габаритами, играет на грани фола и за гранью. На маленьких площадках, а особенно в матчах с североамериканскими сборными, такой защитник пригодится.

Александр Шепелев («Челмет»).

В состав попал и представитель челябинского «Челмета», где подрастает целая группа перспективных защитников 1998. Из всего южноуральского многообразия Брагин остановился на Александре Шепелеве, который второй сезон выступает в Высшей лиге, а на суперсерии сыграл пусть и незаметно, зато надёжно.

Анатолий Елизаров («Толпар»).

Уроженец Казахстана, два года отыгравший в Канаде, не зря минувшим летом приехал в Уфу. Начав сезон в составе «Толпара», вскоре Елизаров завоевал доверие Эркки Вестерлунда. Финский тренер даёт ему по 5−10 минут за матч, что можно считать комплиментом от одного из лучших тренеров Европы. Не обделил Анатолия вниманием и Брагин.

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НАПАДАЮЩИЕ.

Андрей Алтыбармакян (СКА).

Фамилию этого молодого человека хоккейному миру пришлось выучить ещё год назад, когда он транзитом через Кубок вызова попал на Матч звёзд, где его гол принёс победу дивизиону Чернышёва. Этот сезон показал, что-то была вовсе не разовая вспышка. 13 матчей за СКА тому подтверждение. Алтыбармакян — лимитчик СКА и настоящий лидер российской «молодёжки».

Алексей Полодян («СКА-Нева»).

Ещё один воспитанник «Серебряных львов», который с детских лет играл с Алтыбармакяном в одном звене. Суперсерию Алексей начинал вдали от первого звена, но вскоре воссоединился со старым товарищем. В итоге скоростной форвард с 6 очками стал лучшим бомбардиром сборной России в играх с канадцами.

Михаил Мальцев (СКА).

И снова мы говорим об игроке системы СКА. Мощный центр в этом сезоне провёл 17 матчей в КХЛ и даже набрал 5 очков за команду Олега Знарка. В сборной Мальцев центрит других петербуржцев Полодяна и Алтыбармакяна. Вернувшись с суперсерии с двумя заброшенными шайбами, он укрепился в статусе одного из ключевых игроков команды.

Артём Манукян («Авангард»).

Армянская диаспора в сборной России во многом держится на этом парне из Омска. Старший из братьев Манукян тоже играет в хоккей, но Артём пошёл дальше Тиграна. Не обладая внушительными габаритами, он бьётся так, что остаётся доволен даже Андрей Скабелка. Манукян уже открыл счёт своим голам в КХЛ, а на суперсерии стал третьим бомбардиром «молодёжки». Выйдя на контрольный матч со словаками в звене со Свечниковым и Липановым, помог сборной России сравнять счёт.

Артур Каюмов («Локомотив»).

Подключать этого форварда к основе «Локомотива» ещё в прошлом сезоне стал Алексей Кудашов, но свои первые очки он набрал уже при Дмитрии Квартальнове. Из-за травмы проспект «Чикаго» пропустил суперсерию, но оставался на хорошем счету в «молодёжке». Вернувшись в строй, от нового машиниста «железнодорожников» Каюмов получил порцию доверия, а от Брагина — приглашение на чемпионат мира. Техничный форвард выходит на лёд с челябинцем Марселем Шолоховым, а кто будет с ними третьим — пока вопрос.

Клим Костин («Сан-Антонио»).

Динамовцу, уехавшему летом за океан, не удалось пробиться в состав «Сент-Луиса». Не помогли ни драки, ни результативная игра в тренинг-кэмпе. Зато форварда, выступающего в АХЛ, отпустили на молодёжный чемпионат мира. Костин провёл за сборную всего один матч и, выйдя в звене со Свечниковым и Липановым, очков не набрал. Однако в том, что Клим будет одним из лидеров команды, сомнений нет. Опыта игры среди мужиков в столь жёсткой лиге нет ни у кого из подопечных Брагина.

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Андрей Свечников («Барри»).

За время работы Брагина с «молодёжкой» он всего трижды брал на чемпионат мира игрока, который на два года младше основы. В 2012 году такими вундеркиндами стали Михаил Григоренко и Андрей Василевский, а в 2015-м Иван Проворов. Двое из них стали молодыми звёздами НХЛ, а Григоренко всерьёз претендует на то, чтобы сыграть на Олимпиаде. Большое будущее ждёт и Андрея Свечникова. Под первым номером драфта он, быть может, уже и не уйдёт, но почти наверняка следующий сезон проведёт в НХЛ и будет недоступен для участия МЧМ. По Свечникову-младшему было только одно сомнение: восстановится ли он после перелома руки? Хет-трик после возвращения в состав «Барри» и гол в ворота словаков сняли все вопросы. А вот то, что Брагин оставил за бортом напарника Свечникова по звену Алексея Липанова, довольно-таки удивительно. Предполагалось, что если их и возьмут, то связкой.

Герман Рубцов («Акади-Батхёрст»).

Воспитанник «Витязя» — единственный полевой игрок в этой молодёжке, в активе которого уже есть медаль чемпионата мира. Сухачёву дали провести в воротах всего один матч, Сергачёв ныне покоряет НХЛ, а вот Рубцов, отыгравший год назад пять матчей на МЧМ, снова едет на турнир для 20-летних. Тогда Герман, не сумевший пробиться в состав «Витязя», был одним из худших в команде Брагина. Он хоть и набрался опыта, но по-прежнему выступает среди юниоров, а на суперсерии провёл два противоречивых матча. Вероятно, билетом в Баффало для него стал гол в ворота Словакии.

Виталий Абрамов («Викториавилль»).

Этот челябинец, наверное, самый талантливый российский нападающий 1998 года рождения. Его относительно низкий номер драфта объясняется тем, что в НХЛ по-прежнему с недоверием относятся к «малышам», хотя и определённые подвижки в этом направлении есть. Абрамов одинаково результативно играл как за «Гатино», так и за «Викториявилль», являясь безоговорочно лучшим русским форвардом во всей CHL, но в сборной пока никак себя не проявил. Год назад Виталия по делу отцепили от состава после неудачной суперсерии. Сегодня отказываться от настолько индивидуально сильного игрока было бы непозволительной роскошью.

Дмитрий Соколов («Садбэри»).

В 2015 году об этом омиче говорили как о будущей суперзвезде и претенденте на топ-10 драфта НХЛ.

В итоге Соколова выбрали лишь в седьмом раунде, а за два сезона в лиге Онтарио он заработал показатель полезности «-72»!

В нынешнем чемпионате он превратился в лучшего игрока «Садбери» как по статистике, так и по лидерским качествам, получив вызов в молодёжную сборную России на чемпионате мира. Тяжеловесный форвард, обладающий отменным броском, набрал на суперсерии в двух матчах два очка и завоевал путёвку в Баффало.

Марсель Шолохов («Челмет»).

Вряд ли кто-то сомневается, что по голому таланту Виталий Кравцов значительно превосходит Марселя Шолохова. По рукам, катанию, голове один челябинец обходит другого на два корпуса. Более того, в основе «Трактора» играет именно Кравцов, а не Шолохов. Так почему же Брагин взял в Баффало форварда «Челмета»? Причина в возрасте (Шолохов на год старше), позиции и бойцовских качествах. Конкуренция на фланге значительно выше, чем в центре, а ассистентская нашивка, которую Брагин выдал Марселю во время контрольных игр, говорит о многом.

Георгий Иванов («Локомотив»).