10 звёзд МЧМ-2002: от Фролова до Нэша. Кем они стали?

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Этот чемпионат, проходивший в Чехии, вспоминается многими россиянами с теплотой. Было мало оптимистов, веривших в то, что сборная России сможет прервать серию побед чехов на молодёжных первенствах мира. Однако дружина Владимира Плющева смогла преодолеть тернистый барьер в виде группового этапа, набрала ход, разгромила американцев на стадии четвертьфинала и затем сумела одолеть в тяжелейшей борьбе на пути к золотым медалям финнов и канадцев.

н. Александр Фролов

Кем был: лучшим снайпером сборной России на турнире. Да, именно Александр наряду с Чистовым стал основной ударной силой команды, хотя в составе были и Свитов, и Пережогин, соответственно третий и 25-й номера драфта НХЛ 2001 года. Фролов был выбран в первом раунде ещё в 2000 году на драфте новичков НХЛ. И небезосновательно было считать, что Александр — самый талантливый российский хоккеист 1982 года рождения.



Кем стал: форвардом с крайне неоднозначной карьерой. В отличие от многих своих коллег, Фролов смог закрепиться в НХЛ. В период с 2005 года и до конца нулевых россиянин набрал в составе «Лос-Анджелеса» 302 очка в 380 матчах. В 2009 году Александр стал чемпионом мира. Но после перехода в «Нью-Йорк Рейнджерс» карьера игрока резко пошла на спад. И до травмы у Фролова была не бог весть какая результативность, а после повреждения связок правого колена игрок вернулся в Россию. Здесь форвард словно потерял всякую мотивацию. Был всплеск в сезоне-2012/13, когда Александр, играя за омский «Авангард», набрал 41 очко в 47 матчах. Только звездой лиги чемпион мира, некогда блиставший за океаном, не стал. Сейчас Фролову 35 лет, он хоккеист хабаровского «Амура», за который в этой «регулярке» он набрал всего 8 баллов за результативность (4+4).

н. Марек Сватош

Кем был: лучшим снайпером чемпионата наряду с Майком Каммалльери. На счету обоих семь заброшенных шайб. Вместе с Копецки вполне могли дотащить сборную Словакии минимум до полуфинала, но не повезло в четвертьфинальной игре против Швейцарии. Уже на молодёжном чемпионате было понятно, что форвард, выбранный лишь в седьмом раунде драфта НХЛ 2001 года, может стать важным элементом в любом коллективе. А как в случае с национальной сборной — и вовсе определяющим. Заслуги Марека оценили по достоинству, словаку нашлось место в символической сборной по итогам турнира. Сватош, не обладая выдающимися габаритами, прекрасно играл на чужом пятаке. Также виртуозно пользовался клюшкой и умел вовремя открыться.



Кем стал: очевидно, что Сватош не смог до конца реализовать свой потенциал. Словак сумел пробиться в «Колорадо». Во второй половине нулевых Марек регулярно находился в заявке «лавин». Четыре года подряд он проводил более 60 матчей в «регулярке». Однако ни в одном из своих сезонов за океаном форвард не набирал более 50 очков. Да и ключевым винтиком механизма он не был ни в «Колорадо», ни в других клубах, в которых оказывался после. Но главная трагедия Марека была не связана с ледовой площадкой, с травмами, не позволившими нападающему заиграть за океаном в своё второе пришествие. В жизни хоккеиста нашлось место наркотикам. Именно из-за передозировки сильнодействующих лекарственных средств Сватош скончался. Случилось это спустя два года после завершения карьеры, словак не дожил и до 35 лет.

н. Алеш Гемски

Кем был: главной звездой чешской сборной, обладателем приза «Майк Босси Трофи», вручаемого лучшему игроку юниорской лиги Квебека.



На МЧМ-2002 чехи оказались седьмыми, но Гемски провёл сильный турнир. 13-й номер драфта НХЛ 2001 года набрал девять баллов (3+6) за результативность в семи играх.



Кем стал: форвардом, который провёл несколько ярких сезонов за океаном в составе «Эдмонтона». Трижды в первых четырёх сезонах за «Ойлерз» ему покорялась отметка в 65 баллов за игровой год. Но запал чеха быстро иссяк, ничего сверхъестественного в его исполнении не было во втором десятилетии XXI века. Гемски уже к 23 годам успел стать чемпионом мира, призёром Олимпийских игр. Поиграл и в финале Кубка Стэнли 2006 года. Жаль, что на этом достижения чеха закончились. Его карьера ещё не закончена, только едва ли Алеш сможет сотворить что-то весомое на закате хоккейного пути. В нынешнем сезоне он безуспешно выступает за «Монреаль».

з. Магнус Хедлунд

Кем был: единственным игроком в истории, дважды признававшимся лучшим защитником юниорских чемпионатов мира, самым результативным защитником МЧМ-2002. Хедлунд набрал 7 очков (3+4) за турнир, хотя шведская сборная на турнире не блеснула, заняв шестое место. Тот состав был далеко не самым броским в истории «Тре крунур», однако Магнус ожидания оправдал. После столь яркого для себя молодёжного чемпионата мира игрок уже мог задумываться об НХЛ и успешном будущем.



Кем стал: хоккеистом, превратившимся из перспективного атакующего защитника в заурядного и низкопробного игрока. Карьера Хедлунда получилась настолько серой, что о его успехах едва ли знают за пределами Швеции. Он выигрывал серебряные медали национального чемпионата вместе с «Модо», и на этом учёт достижений Магнуса можно закончить. Наступила стагнация, игрока не призывали в сборную даже во время второстепенных турниров. Впоследствии защитник и вовсе скатился со Шведской элитной серии до низших профессиональных дивизионов.

з. Игорь Князев

Кем был: единственным российским защитником, выбранным в первом раунде драфта НХЛ 2001 года. Для сравнения, небезызвестный Фёдор Тютин задрафтован во втором раунде. Защитник «Ак Барса» Князев провёл отличный турнир и попал по его итогам в символическую сборную, став лучшим защитником МЧМ-2002.



Кем стал: игроком, который не воспользовался и десятой частью своих возможностей. Князев так и не попал в НХЛ. Защитник провёл два слабых сезона в АХЛ, каждый из которых заканчивал с отрицательным показателем «+/-«. Ранний отъезд за океан негативно повлиял на игрока, который в 2004 году навсегда вернулся в Россию. Но и в Суперлиге дела у Игоря Князева не задались. За четыре года он побывал в «Химике», «Динамо», «Витязе» и ХК МВД, но стать ведущим игроком так нигде и не удалось. Затем всё шло только по нисходящей. Князев, которому не было и 30, попал в ВХЛ, однако и там не смог перезапустить свою карьеру. В возрасте 30 лет Князев повесил коньки на гвоздь и стал тренировать детей.

в. Кари Лехтонен

Кем был: лучшим голкипером чемпионата и по коэффициенту надёжности, и по проценту отражённых бросков. Во многом благодаря уверенной игре вратаря финны завоевали бронзовые медали МЧМ-2002. Могли и вовсе преградить путь к финалу для сборной России, лишь в овертайме россияне поразили ворота Лехтонена во второй раз. Через полгода финна задрафтовала «Атланта» под вторым номером, сразу после Рика Нэша.



Кем стал: голкипером, который уже на протяжении тринадцати лет довольно стабильно играет в НХЛ. Повторить достижение Кипрусоффа, став обладателем Везины Трофи, ему не удалось. Однако и без этого трофея Лехтонен может назвать свою карьеру удачной. Он стал призёром Олимпиады и чемпионата мира. И Лехтонен не только в молодости, выступая за «Атланту», действовал прекрасно, но и сейчас. 33-летний финн не уезжает обратно в «Йокерит», где начинал карьеру. Вратарь всё ещё держит марку и делит игровое время в «Далласе» с Беном Бишопом. В прошлом сезоне он был безоговорочно первым номером команды, уверенно выигрывая конкуренцию у соотечественника Антти Ниеми.

з. Джей Боумистер

Кем был: защитником, попавшим в символическую сборную по итогам турнира. На драфте НХЛ 2002 года он был выбран под третьим номером. Тот мировой форум был для Боумистера уже третьим по счёту. Дебютировал канадец на подобном первенстве в 16-летнем возрасте. К своим двум бронзовым медалям 18-летний Джей добавил серебро.

Кем стал: хоккеистом экстра-класса, рекордсменом НХЛ среди защитников по количеству сыгранных матчей подряд, обладателем практически всех наград, которые способен выиграть игрок такого амплуа. В коллекции Боумистера нет кубка Стэнли, но и этот пробел может исчезнуть: «Сент-Луис» должен попадать в плей-офф, а дальше предугадывать сложно. В каждой из своих команд Джей был незаменим. Поэтому и во «Флориде», и в «Калгари», и в «Сент-Луисе» у него есть минимум один сезон, в которых он провёл абсолютно все матчи. Это ещё говорит о чудесной выносливости и низкой травматичности игрока. В сборной ему тоже было уготовано место в первой паре обороны, хотя мы знаем о жёсткой конкуренции среди канадцев. Боумистер дважды становился чемпионом мира, дважды выигрывал Кубок мира. Олимпийские игры ему тоже покорились. Про Джея можно долго говорить в хвалебных тонах, и это будет абсолютно оправданно. Немногие действующие хоккеисты могут похвастать отметкой в 1000 игр в НХЛ. 34-летний Боумистер этот рубеж преодолел.

в. Паскаль Леклер

Кем был: основным голкипером канадской сборной, ставшей серебряным призёром чемпионата. На драфте НХЛ 2001 года Леклер был выбран «Коламбусом» под высоким восьмым номером. И именно канадец, сделавший шат-ауты в матчах с французами и швейцарцами, попал в символическую сборную по итогам турнира. Паскаль отражал 93,7% бросков по своим воротам при общем коэффициенте надёжности 1,80.



Кем стал: запасным голкипером «Коламбуса». И этого он добился не сразу после МЧМ, а в сезоне 2005/06. Кто знает, как бы сложилась судьба перспективного вратаря, если бы не постоянно преследовавшие его травмы. Зачастую он проигрывал конкуренцию из-за какого-нибудь неприятного повреждения, которое не позволяло Леклеру выходить на лёд несколько недель, а то и месяцев. Из-за травмы бедра голкипер завершил карьеру в возрасте 30 лет. Однако было в карьере канадца и светлое пятно — сезон 2007/08. Он стал основным стражем ворот «Блю Джекетс» и заслуженно получил вызов в сборную на ЧМ-2008. И вновь канадцы взяли там серебро, и снова уступили россиянам со счётом 4:5. На том домашнем турнире Леклер отыграл четыре матча, пропустив восемь шайб и сделав один шат-аут.

з. Антон Волченков

Кем был: капитаном сборной России, выигравшей молодёжный чемпионат мира. Примечательно, что именно бросок Волченкова принёс победу россиянам в финальном матче с канадцами. Антон был задрафтован «Оттавой» в первом раунде ещё в 2000 году. Он мог и забросить, и сделать обостряющий пас, но его главная ценность заключалась в надёжности у своих ворот.

Кем стал: довольно сильным защитником даже по меркам НХЛ. Никто не запрещает думать, что карьера игрока могла сложиться и удачнее. Это так и есть. Но, в отличие от случая Фролова, нет чувства, что игрок как-то неправильно распорядился своим талантом. Волченков стал чемпионом мира, дважды финалистом Кубка Стэнли. Антон был лидером сезона в НХЛ по блокированным броскам. В общей сложности защитник провёл в НХЛ 696 матчей. Россиянин до последнего пользовался шансами и окончательно уехал из сильнейшей лиги мира в 33 года. Сейчас у Волченкова действует контракт с «Адмиралом» до 30 апреля 2018 года.

н. Рик Нэш

Кем был: самым молодым и самым талантливым игроком созыва 15-летней давности. На момент проведения чемпионата мира Нэшу было всего 17 лет. Естественно, форвард оказался в тени Каммалльери и его партнёров по звену. Для того же Майка этот чемпионат мира не был дебютным, в отличие от Рика. Но уже тогда все признавали огромный потенциал юного нападающего, который через полгода после МЧМ стал первым номером драфта НХЛ.