Казахстанский нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата мира

Он набрал 7 (4+3) очков, став самым результативным игроком турнира. Столько же очков у его соотечественника — защитника Валерия Орехова (1+6), но Гатиятов на первом месте благодаря большему количеству заброшенных шайб. Тройку замкнул еще один казахстанец — нападающий Никита Назаренко — 6 очков (4+2).



Также Гатиятов стал лучшим снайпером чемпионата мира — на его счету четыре заброшенные шайбы. Столько же у Назаренко, но Артур расположился выше благодаря дополнительным показателям.



Напомним, сборная Казахстана разгромила Францию (6:1) и впервые за восемь лет вышла в ТОП-дивизион молодежного чемпионата мира.