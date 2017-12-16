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16 декабря, источник: Sports.kz

Казахстанский нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата мира

Форвард сборной Казахстана Артур Гатиятов успешно выступил на молодежном чемпионате мира-2018, сообщает Sports.kz.

Он набрал 7 (4+3) очков, став самым результативным игроком турнира. Столько же очков у его соотечественника — защитника Валерия Орехова (1+6), но Гатиятов на первом месте благодаря большему количеству заброшенных шайб. Тройку замкнул еще один казахстанец — нападающий Никита Назаренко — 6 очков (4+2).

Также Гатиятов стал лучшим снайпером чемпионата мира — на его счету четыре заброшенные шайбы. Столько же у Назаренко, но Артур расположился выше благодаря дополнительным показателям.

Напомним, сборная Казахстана разгромила Францию (6:1) и впервые за восемь лет вышла в ТОП-дивизион молодежного чемпионата мира.

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