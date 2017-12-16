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22:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Стал известен состав молодёжной сборной, который продолжит подготовку к МЧМ

Молодёжная сборная России завершила новогорский этап подготовки к чемпионату мира, который стартует 28 декабря в Баффало.

Источник: РИА "Новости"

По итогам вечерней двусторонней игры тренерский штаб команды во главе с Валерием Брагиным огласил список хоккеистов, которые отправятся на заключительный сбор в американском Рочестере (18 — 24 декабря). В список вошли 18 игроков.

Вратари: Алексей Мельничук («СКА-Нева»), Владислав Сухачёв («Челмет»).

Защитники: Александр Шепелев («Челмет»), Анатолий Елизаров («Толпар»), Егор Зайцев («Динамо» М), Никита Макеев (ЦСКА), Артём Мальцев («Сочи»), Николай Кныжов, Владислав Сёмин (оба — «СКА-Нева»).

Нападающие: Андрей Алтыбармакян, Михаил Мальцев, Алексей Полодян (все — «СКА-Нева»), Данил Веряев («Торпедо»), Георгий Иванов, Артур Каюмов, (оба — «Локомотив»), Артём Манукян («Авангард»), Виталий Кравцов, Марсель Шолохов (оба — «Трактор»).

Таким образом, расположение сборной покинули вратарь Илья Коновалов («Локомотив»), защитники Дмитрий Алексеев («Челмет»), Александр Калинин («Локомотив»), нападающие Данила Моисеев («Русские Витязи»), Никита Попугаев («Звезда»), Дамир Рахимуллин («Лада»), Иван Романов («Локомотив») и Павел Шэн («Югра»).

В США к команде присоединятся 10 кандидатов, выступающих в Северной Америке: вратарь Михаил Бердин («Су Фоллс»), защитники Александр Алексеев («Ред Дир»), Артём Минулин («Свифт Каррент») и Дмитрий Саморуков («Гельф»); форварды Виталий Абрамов («Викториавилль»), Алексей Липанов и Андрей Свечников (оба — «Бэрри»), Клим Костин («Сан-Антонио), Герман Рубцов («Акади-Батхёрст»), Дмитрий Соколов («Садбэри»).

20 декабря россияне в Рочестере проведут товарищеский матч с Данией, 23 декабря — со Словакией, после чего будет определена окончательная заявка (23 хоккеиста) на молодёжный чемпионат мира.

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