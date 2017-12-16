Стал известен состав молодёжной сборной, который продолжит подготовку к МЧМ

По итогам вечерней двусторонней игры тренерский штаб команды во главе с Валерием Брагиным огласил список хоккеистов, которые отправятся на заключительный сбор в американском Рочестере (18 — 24 декабря). В список вошли 18 игроков. Вратари: Алексей Мельничук («СКА-Нева»), Владислав Сухачёв («Челмет»).

Нападающие: Андрей Алтыбармакян, Михаил Мальцев, Алексей Полодян (все — «СКА-Нева»), Данил Веряев («Торпедо»), Георгий Иванов, Артур Каюмов, (оба — «Локомотив»), Артём Манукян («Авангард»), Виталий Кравцов, Марсель Шолохов (оба — «Трактор»).



Таким образом, расположение сборной покинули вратарь Илья Коновалов («Локомотив»), защитники Дмитрий Алексеев («Челмет»), Александр Калинин («Локомотив»), нападающие Данила Моисеев («Русские Витязи»), Никита Попугаев («Звезда»), Дамир Рахимуллин («Лада»), Иван Романов («Локомотив») и Павел Шэн («Югра»).



В США к команде присоединятся 10 кандидатов, выступающих в Северной Америке: вратарь Михаил Бердин («Су Фоллс»), защитники Александр Алексеев («Ред Дир»), Артём Минулин («Свифт Каррент») и Дмитрий Саморуков («Гельф»); форварды Виталий Абрамов («Викториавилль»), Алексей Липанов и Андрей Свечников (оба — «Бэрри»), Клим Костин («Сан-Антонио), Герман Рубцов («Акади-Батхёрст»), Дмитрий Соколов («Садбэри»).



20 декабря россияне в Рочестере проведут товарищеский матч с Данией, 23 декабря — со Словакией, после чего будет определена окончательная заявка (23 хоккеиста) на молодёжный чемпионат мира.