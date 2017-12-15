Сборная Казахстана одержала четвертую победу и вышла в лидеры за тур до финиша молодежного ЧМ по хоккею

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу казахстанцев, которые одержали четвертую подряд волевую победу в четырех матчах на турнире.

Уже на второй минуте Бенджамин Баумгартнер вывел Австрию вперед, но через 31 секунду Никита Писмаркин сравнял счет. Еще две шайбы казахстанцы забросили на седьмой минуте — их авторами стали Муса Гусейнов и Никита Назаренко.

Второй период остался за австрийцами. На 23-й минуте Баумгартнер оформил дубль и сократил счет до минимального. Третий период заставил понервничать.

После четырех туров сборная Казахстана с 10 очками возглавляет группу, опережая Германию за счет победы в очной встрече. В заключительном матче команда Сергея Старыгина встретится с Франция — игра пройдет сегодня, 16 декабря, и начнется в 23:00 по времени Астаны.

Отметим, что победа в основное время над Францией выведет Казахстан в элитный дивизион, где отечественная команда играла последний раз в 2009 году. При определенных раскладах устроят и другие результаты. При этом матч казахстанской команды пройдет уже после игр Латвия — Германия и Австрия — Венгрия.