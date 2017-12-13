Сборная Казахстана одержала третью волевую победу подряд на молодежном ЧМ по хоккею

Встреча, прошедшая 13 декабря, завершилась со счетом 5:3 в пользу казахстанских хоккеистов.

Первыми счет в матче открыли венгры усилиями Кристофа Паппа на восьмой минуте игры, реализовав численное преимущество. Однако казахстанцы еще до перерыва сумели не только отыграться, но выйти вперед. Сначала на десятой минуте отличился Саян Данияр, а спустя семь минут Артур Гатиятов.

Во втором периоде подопечные Сергея Старыгина воспользовались удалением у соперника и удвоили преимущество. Шайбу на свой счет записал Виталий Орехов (26-я).

В заключительном периоде венграм удалось переломить ход игры и сравнять счет, забросив две шайбы с разницей в пять минут.

Однако последнее слово в игре осталось за казахстанцами — за пять минут до завершения основного времени Адиль Бекетаев вновь вывел команду вперед. Точку же в матче поставил Никита Назаренко (58-я), поразившие уже пустые ворота.

Напомним, в первом матче на МЧМ сборная Казахстана также одержала волевую победу, обыграв в овертайме Германию — 3:2, а затем — команду Латвии в серии буллитов (3:2).

Следующий матч сборная Казахстана проведет 15 декабря против команды Австрии, которой пока не удалось набрать очков.

Матчи группы А проходят во французском Куршевеле. В турнире принимают участие шесть сборных — Франция, Казахстан, Германия, Латвия, Венгрия и Австрия.