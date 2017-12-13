Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский и Фрейндлих посетили премьеру «Карпа отмороженного»
Названа самая пьющая страна Европы
В Москве произошла массовая драка: есть пострадавшие
В Самарской области из-за ошибки не выдают новогодние подарки
Горбачев ответил на слова посла США о его внучке
Текущие события
Хоккей. Европа
2-й период
Канада2
Южная Корея2
Хоккей. Европа
1-й период
Чехия0
Финляндия1
Хоккей. НХЛ
14.12
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
14.12
Нью-Йорк Айлендерс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
14.12
Детройт Ред Уингз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
14.12
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
Все события
Собчак о передаче на Первом канале: «Я побывала в аду»
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
Названы главные кандидаты на вылет из КХЛ
Российский пловец установил юниорский рекорд мира на ЧЕ
Иванка Трамп выбрала элегантный образ для празднования Хануки
Стивен Тайлер открыл центр для женщин, переживших насилие
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
На лице американца выросли грибы
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
16В Москве открылся официальный магазин атрибутики ЧМ-2018
12Армейский год Гончаренко
20:11 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана одержала третью волевую победу подряд на молодежном ЧМ по хоккею

Cборная Казахстана по хоккею обыграла команду Венгрии в третьем матче на молодежном чемпионате мира-2017 в группе А дивизиона I для игроков не старше 20 лет, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая 13 декабря, завершилась со счетом 5:3 в пользу казахстанских хоккеистов.

Первыми счет в матче открыли венгры усилиями Кристофа Паппа на восьмой минуте игры, реализовав численное преимущество. Однако казахстанцы еще до перерыва сумели не только отыграться, но выйти вперед. Сначала на десятой минуте отличился Саян Данияр, а спустя семь минут Артур Гатиятов.

Во втором периоде подопечные Сергея Старыгина воспользовались удалением у соперника и удвоили преимущество. Шайбу на свой счет записал Виталий Орехов (26-я).

В заключительном периоде венграм удалось переломить ход игры и сравнять счет, забросив две шайбы с разницей в пять минут.

Однако последнее слово в игре осталось за казахстанцами — за пять минут до завершения основного времени Адиль Бекетаев вновь вывел команду вперед. Точку же в матче поставил Никита Назаренко (58-я), поразившие уже пустые ворота.

Напомним, в первом матче на МЧМ сборная Казахстана также одержала волевую победу, обыграв в овертайме Германию — 3:2, а затем — команду Латвии в серии буллитов (3:2).

Следующий матч сборная Казахстана проведет 15 декабря против команды Австрии, которой пока не удалось набрать очков.

Матчи группы А проходят во французском Куршевеле. В турнире принимают участие шесть сборных — Франция, Казахстан, Германия, Латвия, Венгрия и Австрия.

Отметим, что группа А дивизиона I является второй по силе на молодежном уровне. Для выхода в элитный дивизион необходимо занять первое место в группе. Последний раз в элите казахстанская «молодежка» играла в 2009 году.

Роналду хочет покинуть "Реал" из-за желания президента клуба приобрести Неймара - СМИ
Названы главные кандидаты на вылет из КХЛ
Российский пловец установил юниорский рекорд мира на ЧЕ
Флойд Мэйуэзер готов принять предложение UFC
МОК завершил перепроверку допинг-проб с Олимпиады-2006 в Турине
Робот сел за руль и повез олимпийский огонь (видео)
Третьяк заявил, что готов посетить ОИ-2018 в качестве болельщика
КДК оштрафовал «Спартак» и ЦСКА на 1 млн рублей по итогам дерби
Новости
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Новыми ведущими «Орла и решки» стали Ревва и Лобода Артист и певица приняли участие в съемках нового сезона популярного тревел-шоу
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
Туфли для вечеринки: где искать сияющие лодочки и атласные мюли Праздничная ночь — отличный повод примерить что-то новое для себя, а необычные, нарядные туфли — самый оптимальный вариант
Дети
Ксения Собчак предложила Юлии Савиновских помощь в борьбе за детей Телеведущая намерена оказать поддержку женщине, лишившейся приемных детей из-за операции по удалению груди
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь