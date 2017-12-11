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20:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Если у игрока нет характера, его нет в моей команде». Суровый Брагин готовится к МЧМ

Главный тренер российской молодежки за две недели до старта чемпионата откровенно поговорил с «СЭ».

Источник: Спорт-Экспресс

Михаил ЗИСЛИС из Новогорска

СБОРНАЯ-2011 БЫЛА ТАЛАНТЛИВЕЕ НЫНЕШНЕЙ

— С Баффало у вас должны быть связаны приятные ассоциации — именно там семь лет назад «молодежка» выиграла в последний раз золотые медали.

— Когда это было? С тех пор столько времени прошло. Шансы выиграть золото у нас и потом были, мы только в финале уступали трижды. От Баффало остались те незабываемые ощущения, когда мы в решающем матче победили канадцев. Иногда об этом вспоминаешь, они снова появляются, и хочет снова повторить тот результат, чтобы еще раз пережить такие чувства.

— Но Баффало должен считаться фартовым городом?

— Если бы у меня сейчас была та же самая команда, те же самые игроки — это один разговор. Но теперь в Баффало поедет совсем другая сборная, представляющая новое поколение. Шесть-семь лет разницы имеют большое значение.

— В чем нынешнее поколение отличается от команды Тарасенко, Кузнецова и Панарина?

— По характеру? Не знаю пока. Но тот созыв был однозначно талантливее. Посмотрите, сколько человек заиграли на высочайшем уровне. Доросли до звезд на уровне НХЛ. Та команда была замечательной, хорошо, что выиграли, и эти люди выстрелили в нужный момент. Но если вести речь о молодежном хоккее, то с тех пор произошли заметные изменения. С каждым годом нам становится все сложнее.

Я не знаю, в чем именно заключается причина, но уровень молодежного хоккея снизился. Может, дело в том, что МХЛ омолодилась? Это хорошо для юниорской сборной. Для нас — не очень. Хотя очень много ребят, вызванных в Новогорск, играет в Высшей лиге. Это плюс для них. Опыт матчей с мужиками очень помогает расти. Вертикаль в хоккее выстроена и работает. Из МХЛ мы брали несколько ребят перед турниром в Балашихе, причем лучших. Но в сравнении с теми, кто играет в «Вышке», они оказались слабее.

— Согласитесь, что в нынешней сборной нет таких фигур, какими год назад были Капризов, Самсонов, Воробьев, Сергачев. Это ведь большая проблема?

— Соглашусь с вами. Но мы еще посмотрим, является отсутствие таких игроков плюсом или минусом для нашей команды. Все покажет чемпионат мира. Иногда от лидеров ждут многого, а в решающий момент у них что-то не получается. Самое главное сейчас — выстроить командную игру. И, конечно, каждый должен умирать на льду. Но при этом играть правильно.

ПОСМОТРИМ НА СВЕЧНИКОВА В КОНТРОЛЬНЫХ МАТЧАХ

— Кажется, что каждым годом в молодежке становится меньше ярких индивидуальностей?

— Год на год не приходится. Звезды первой величины не могут появляться постоянно.

— Но игроков с потенциалом первой сборной сейчас совсем мало — Дронов, Костин, Свечников…

— Григория Дронова в сборной не будет. Мы на него очень рассчитывали, но его нынешнее состояние оставляет желать лучшего. Ему еще, наверное, минимум месяц надо восстанавливаться после перелома голени, набирать форму. Одна нога у него просто нерабочая на данный момент. Он вышел на лед, старается. Но как можно играть по сути на одной ноге? Это большая потеря. Он до травмы играл в «Металлурге» по 20 минут, выходил в большинстве и меньшинстве. И если был бы здоров, то до чемпионата мира еще бы прибавил.

— Есть еще какие-то потери, связанные с проблемами по здоровью?

— Нападающий «Автомобилиста» Рассейкин приехал с травмой. Пока он со всеми не тренируется. Посмотрим, каким будет его состояние в ближайшие дни, и тогда определимся, стоит ли брать его с собой в Северную Америку. Мы дали отдохнуть ему четыре дня, на лед Рассейкин выйдет только 13-го декабря.

— Как дела у Егора Зайцева?

— У него были проблемы с плечом и голеностопом. Но сейчас он работает наравне со всеми.

— Что скажете о состоянии Андрея Свечникова, только-только приступившего к играм в лиге Онтарио после травмы?

— Мы внимательно следим за ним. Он уже провел три матча. До того, как присоединиться к нам, сыграет еще дважды. Пять встреч — это нормальная практика, он будет в хорошем физическом состоянии. Жаль только, что не посмотрели на него в Суперсерии. Все-таки он младше остальных на два года, а это большая разница. Свечников неплохо выглядит. Но все покажут два контрольных матча с датчанами и словаками.

— Только Василевского, Проворова и Григоренко вы брали на турнир, когда они были на два года моложе большинства остальных игроков основного состава.

— Свечников — талантливый парень, но два года разницы имеют огромное значение.

— Он играет в клубе вместе с Алексеем Липановым.

— Да, этот момент нами тоже учитывался. Давайте дождемся контрольных матчей, шанс проявить себя у него будет.

— «Сент-Луис» отпустит нападающего Клима Костина, играющего в АХЛ?

— Да.

ВИДЕЛ, КАК БЕРДИН ЗАБРОСИЛ ШАЙБУ

— Сколько человек, представляющих юниорские лиги Канады и США, собираетесь пригласить?

— Планируем десять, включая вратаря Михаила Бердина.

— В этой сборной пока нет твердого первого номера.

— Пока вопрос повис в воздухе. Из трех вратарей, находящихся на сборе, возьмем двоих в США. Там к ним присоединится Бердин. Будут контрольные матчи, которые и позволят нам определиться с тем, кто начнет турнир. Ранее в сборной была такая же ситуация, когда между собой конкурировали Сорокин и Шестеркин. Еще раньше Бобков и Шикин. Кто окажется сильнее на данный момент, тот и будет играть.

— Видели, как Бердин забросил шайбу?

— Конечно! На маленьких площадках умение здорово играть клюшкой является огромным плюсом. У полевых хоккеистов тогда становится работы поменьше, не надо никуда бежать и терять силы в единоборствах. Коробку в Новогорске мы переделали на канадский размер, чтобы наилучшим образом подготовиться к матчам чемпионата мира.

— Игроки, не ездившие на Суперсерию и принимавшие участие в турнире в Балашихе, имеют шанс попасть в окончательную заявку?

— Я после возвращения из Канады посмотрел все матчи турнира в записи. Следил за этими игроками — Шеном из «Югры», Кравцовым из «Трактора» — и во встречах КХЛ. Эта практика дает им определенное преимущество. Если молодой парень постоянно играет в КХЛ даже в равных составах, принимает участие в тренировочном процессе, то получает большую пользу.

— Кравцов в Балашихе сыграл не слишком убедительно.

— Поймите, что в таком возрасте, а Кравцов еще и на год младше большинства кандидатов, два-три месяца могут многое изменить, причем очень резко. Не надо пока спешить.

ГЛАВНЫЙ ФАВОРИТ ЧЕМПИОНАТА МИРА — ФИНЛЯНДИЯ

— У финнов есть Эли Толванен, здорово играющий в «Йокерите», шведы везут лучшего бомбардира своей лиги Элиаса Петтерссона из «Векше» и защитника «Фрелунды» Расмуса Далина, имеющего все шансы попасть на Олимпиаду. Где наши новые Тарасенко, Кучеровы, Бучневичи, Орловы?

— Это первый год за время моей работы с молодежной сборной, когда почти никто стабильно не играет в КХЛ.

— В прошлом январе вы назвали пласт игроков 1998 года рождения слабоватым. Не изменили своего мнения?

— Для меня есть один очевидный показатель — никто постоянно не играет в КХЛ. Вот и все. Бывают разные поколения. Год назад Капризов на этот момент уже играл в ведущей тройке «Салавата» с Умарком, Самсонов имел регулярную практику в «Магнитке» при живом Кошечкине. Еще были Полунин и Воробьев, игравшие в молодежке в первом звене. Среди хоккеистов 1999 и 2000 годов есть интересные ребята с перспективой.

— В такой ситуации приехать из Баффало с медалями будет как никогда сложно.

— Задача на турнир остается неизменной все годы. Ставить перед собой максимальную планку — это правильно. Будем выжимать из себя все, что есть. Не хватает времени, чтобы полностью отработать командную игру.

— Для этого можно использовать матчи группового этапа.

— Параллельная группа очень сильна. Важно занять первое место, чтобы в четвертьфинале не играть с претендентами на медали. США и Канада всегда привозят сильные сборные, но главный фаворит — это финны. У них отличное поколение, выигрывавшее в своей возрастной категории юниорский чемпионат мира. Толванен и Хейсканен уже вызвались в первую сборную. Хорошо, что еще на турнир не приедут Лайне и Пулюярви, выступающие за клубы НХЛ. Шведы тоже сильны, поэтому для нас все будет в Баффало очень непросто. Кстати, американцы и канадцы должны были играть в разных группах.

— Но ради проведения матча на открытом воздухе их свели вместе.

— Ради коммерческих моментов интересы все других сборных отодвигаются в сторону — канадцы делают все под себя.

— Если бы сборной России предложили сыграть под открытым небом, какой была ваша реакция?

— Перед нами вопрос таким образом не стоял. Хотя опять же это коммерческий вопрос. Для начала мы посмотрим за такой игрой со стороны.

— Для вас самый важный компонентом для оценки игрока помимо мастерства являлся характер. В этом плане нынешняя сборная не уступает своим предшественницам?

— Если у игрока нет этой черты, то его самого нет в нынешней команде.

— Можно уже сейчас говорить об ударном звене?

— Посмотрим, пока сложно сказать. Идеальным для тренера является вариант, когда обороняться и атаковать могут все четыре тройки.

— Но даже на Суперсерии этого не получилось.

— Отсюда и определенные замены в составе. Из России на завершающий этап подготовки отправятся два вратаря и три пятерки. К ним присоединятся еще десять человек. Мало ли, травмы будут какие. Две товарищеские игры еще предстоит сыграть. Нам надо иметь место для маневра на всякий случай.

— Главной звездой сборной России мог бы стать 19-летний защитник Михаил Сергачев, но он сейчас блестяще выступает за «Тампу». Удивлены его прогрессом?

— Нет, ему очень повезло, что он попал именно в эту команду, где на ведущих ролях находятся игроки из России — Кучеров, Наместников. Мне сразу был очевиден высокий потенциал Сергачева. Это играющий парень, подходящий под стиль «Тампы». Видно, что он очень хорошо поработал летом, добавил в физическом плане. Это помогло ему быстро адаптироваться в НХЛ.

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