Казахстанская «молодежка» выиграла у Германии на старте чемпионата мира-2018

Счет в игре открыл Чарли Янке из Германии в начале второй двадцатиминутке. В третьем отрезке дубль Самата Даняра чуть было не принес победу казахстанцам, но на последних минутах Леон Гаванке вывел игру в овертайм, в котором победа досталась казахстанцам.



11 декабря казахстанская команда встретится с Латвией.



Казахстан U-20 — Германия U-20 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)



Шайбы:

0:1 — 20:58 Янке (Бокк). В равенстве

1:1 — 42:43 Данияр (Орехов). В большинстве

2:1 — 45:11 Данияр (Бекетаев). В большинстве

2:2 — 58:43 Гаванке (Вальтер). В равенстве

3:2 — 63:57 Гатиятов (Орехов). В равенстве



Вратари: Каратаев — Пантковски

Штрафы: 8:22 (2:4, 4:2, 2:16, 0:0).