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18:56 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанская «молодежка» выиграла у Германии на старте чемпионата мира-2018

Сегодня молодёжная сборная Казахстана сыграла стартовый матч чемпионата мира-2018 в группе «А» первого дивизиона с Германией.

Счет в игре открыл Чарли Янке из Германии в начале второй двадцатиминутке. В третьем отрезке дубль Самата Даняра чуть было не принес победу казахстанцам, но на последних минутах Леон Гаванке вывел игру в овертайм, в котором победа досталась казахстанцам.

11 декабря казахстанская команда встретится с Латвией.

Казахстан U-20 — Германия U-20 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)

Шайбы:
0:1 — 20:58 Янке (Бокк). В равенстве
1:1 — 42:43 Данияр (Орехов). В большинстве
2:1 — 45:11 Данияр (Бекетаев). В большинстве
2:2 — 58:43 Гаванке (Вальтер). В равенстве
3:2 — 63:57 Гатиятов (Орехов). В равенстве

Вратари: Каратаев — Пантковски
Штрафы: 8:22 (2:4, 4:2, 2:16, 0:0).

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