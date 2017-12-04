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18:47 (мск), источник: Р-Спорт

Определен расширенный состав сборной России по хоккею для подготовки к МЧМ

Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею определил список кандидатов, которые приедут на подготовительный сбор перед чемпионатом мира, сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что 7 декабря на базе в подмосковном Новогорске соберутся 28 игроков, выступающих в России:

вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Алексей Мельничук («СКА-Нева»), Владислав Сухачев («Челмет»);.

защитники: Дмитрий Алексеев, Александр Шепелев (оба — «Челмет»), Григорий Дронов («Металлург» Магнитогорск), Анатолий Елизаров («Толпар»), Егор Зайцев («Динамо», Москва), Никита Макеев (ЦСКА), Артем Мальцев («Сочи»), Александр Калинин («Локомотив»), Николай Кныжов, Владислав Семин (оба — «СКА-Нева»);.

нападающие: Андрей Алтыбармакян, Михаил Мальцев, Алексей Полодян (все — «СКА-Нева»), Данил Веряев («Торпедо», Нижний Новгород), Георгий Иванов, Артур Каюмов, Иван Романов (все — «Локомотив»), Артем Манукян («Авангард»), Данила Моисеев («Русские Витязи»), Виталий Кравцов, Марсель Шолохов (оба — «Трактор»), Максим Рассейкин («Автомобилист»), Дамир Рахимуллин («Лада»), Максим Цыплаков («Спартак»), Павел Шен («Югра»).

Команда будет тренироваться в Новогорске до 17 декабря, а затем в сокращенном составе отправится на заключительный этап подготовки в американский Рочестер (18—24 декабря). За океаном к сборной присоединятся кандидаты, выступающие в Северной Америке. В Рочестере сборная России проведет два товарищеских матча: 20 декабря с командой Дании, 23 декабря — со словаками. Молодежный чемпионат мира пройдет в Баффало (США) с 26 декабря по 5 января.

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