Определен расширенный состав сборной России по хоккею для подготовки к МЧМ

Отмечается, что 7 декабря на базе в подмосковном Новогорске соберутся 28 игроков, выступающих в России:
вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Алексей Мельничук («СКА-Нева»), Владислав Сухачев («Челмет»);.
защитники: Дмитрий Алексеев, Александр Шепелев (оба — «Челмет»), Григорий Дронов («Металлург» Магнитогорск), Анатолий Елизаров («Толпар»), Егор Зайцев («Динамо», Москва), Никита Макеев (ЦСКА), Артем Мальцев («Сочи»), Александр Калинин («Локомотив»), Николай Кныжов, Владислав Семин (оба — «СКА-Нева»);.
нападающие: Андрей Алтыбармакян, Михаил Мальцев, Алексей Полодян (все — «СКА-Нева»), Данил Веряев («Торпедо», Нижний Новгород), Георгий Иванов, Артур Каюмов, Иван Романов (все — «Локомотив»), Артем Манукян («Авангард»), Данила Моисеев («Русские Витязи»), Виталий Кравцов, Марсель Шолохов (оба — «Трактор»), Максим Рассейкин («Автомобилист»), Дамир Рахимуллин («Лада»), Максим Цыплаков («Спартак»), Павел Шен («Югра»).
Команда будет тренироваться в Новогорске до 17 декабря, а затем в сокращенном составе отправится на заключительный этап подготовки в американский Рочестер (18—24 декабря). За океаном к сборной присоединятся кандидаты, выступающие в Северной Америке. В Рочестере сборная России проведет два товарищеских матча: 20 декабря с командой Дании, 23 декабря — со словаками. Молодежный чемпионат мира пройдет в Баффало (США) с 26 декабря по 5 января.