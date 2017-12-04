Определен расширенный состав сборной России по хоккею для подготовки к МЧМ

Команда будет тренироваться в Новогорске до 17 декабря, а затем в сокращенном составе отправится на заключительный этап подготовки в американский Рочестер ( 18—24 декабря ). За океаном к сборной присоединятся кандидаты, выступающие в Северной Америке. В Рочестере сборная России проведет два товарищеских матча: 20 декабря с командой Дании, 23 декабря — со словаками. Молодежный чемпионат мира пройдет в Баффало (США) с 26 декабря по 5 января.