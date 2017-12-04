Сборная Казахстана по хоккею проведет матчи с Украиной и Беларусью перед чемпионатом мира

11 декабря сборная Республики Казахстан отправляется в Киев, где сыграет два матча.
Игры пройдут 12 и 13 декабря на льду арены «Терминал» в Броварах в 19:00 по местному времени.
15 и 16 декабря 2017 года наша сборная проведет товарищеские матчи со сборной Белоруссии. 15 декабря игра пройдет в городе Молодечно, а 16 декабря — в Минске.
Напомним, что чемпионат мира по хоккею, в котором будет участвовать национальная сборная Казахстана, пройдет с 22 по 28 апреля 2018 года в Будапеште (Венгрия). Соперниками в первом дивизионе (группа А) станут команды Словении, Великобритании, Венгрии, Польши и Италии.