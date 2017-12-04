Сборная Казахстана по хоккею проведет матчи с Украиной и Беларусью перед чемпионатом мира

11 декабря сборная Республики Казахстан отправляется в Киев, где сыграет два матча.

Игры пройдут 12 и 13 декабря на льду арены «Терминал» в Броварах в 19:00 по местному времени.

15 и 16 декабря 2017 года наша сборная проведет товарищеские матчи со сборной Белоруссии. 15 декабря игра пройдет в городе Молодечно, а 16 декабря — в Минске.