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11:23 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею проведет матчи с Украиной и Беларусью перед чемпионатом мира

Сборная Казахстана по хоккею в декабре проведет товарищеские встречи с командами Украины и Беларуси перед чемпионатом мира, сообщает официальный сайт Казахстанской федерации хоккея.

11 декабря сборная Республики Казахстан отправляется в Киев, где сыграет два матча.

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Игры пройдут 12 и 13 декабря на льду арены «Терминал» в Броварах в 19:00 по местному времени.

15 и 16 декабря 2017 года наша сборная проведет товарищеские матчи со сборной Белоруссии. 15 декабря игра пройдет в городе Молодечно, а 16 декабря — в Минске.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею, в котором будет участвовать национальная сборная Казахстана, пройдет с 22 по 28 апреля 2018 года в Будапеште (Венгрия). Соперниками в первом дивизионе (группа А) станут команды Словении, Великобритании, Венгрии, Польши и Италии.

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