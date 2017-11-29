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11:11 (мск), источник: ТАСС

Юниорский ЧМ может пройти только в Челябинске, если «Металлург» выйдет в финал КХЛ

ЦЮРИХ /Швейцария/, 29 ноября. /ТАСС/. Чемпионат мира по хоккею 2018 года среди юниоров может пройти только в Челябинске, если магнитогорский «Металлург» выйдет в финал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник в Цюрихе состоялось заседание совета IIHF, на котором обсуждалось наложение сроков проведения юниорского ЧМ и финальной серии Кубка Гагарина. Чемпионат мира среди юниорских команд пройдет с 19 по 29 апреля 2018 года в Челябинске и Магнитогорске. Кубок Гагарина завершится не позднее 26 апреля.

«Если магнитогорский “Металлург” выйдет в финал Кубка Гагарина, он не сможет играть на своей арене из-за того, что там будет проходить юниорский чемпионат мира. В этом вопросе предстоит разобраться Федерации хоккея России. Для нас это очень важный турнир, и мы не можем проводить матчи, допустим, в 11 утра. Поэтому нужно понять, будем ли мы проводить чемпионат мира в Магнитогорске с нормальным расписанием или необходимо найти вторую арену в Челябинске», — сказал Фазель.

В последние три сезона КХЛ «Металлург» выходил в финал Кубка Гагарина, в двух из них клуб становился победителем турнира.

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