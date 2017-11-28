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14:56 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен предварительный состав молодежной сборной Казахстана на ЧМ по хоккею

На официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF) появился предварительный состав молодежной сборной Казахстана для участия в предстоящем чемпионате мира. Об этом сообщает Shaiba.kz.

Напомним, молодежный чемпионат мира в группе «А» первого дивизиона пройдет во Франции в городах Куршевель и Мерибель c 10 по 16 декабря. Соперниками сборной Казахстана станут команды Австрии, Франции, Германии, Венгрии и Латвии.

Вратари:
Бояркин Никита («Сарыарка»)
Каратаев Денис («Снежные Барсы»)
Еремеев Демид («Мунайши»).

Защитники:

Данияр Самат («Снежные Барсы»)
Калиновский Ян («Снежные Барсы»)
Мусабаев Ернар («Снежные Барсы»)
Нероев Валерий («Снежные Барсы»)
Павлов Данил («Снежные Барсы»)
Орехов Валерий («Барыс»)
Полохов Кирилл («Барыс»)
Рыжий Илья («Алтай»)
Тарасов Михаил («Темиртау»)
Лазарев Сергей («Сарыарка»).

Нападающие:

Мелихов Александр («Снежные Барсы»)
Мухаметов Максим («Снежные Барсы»)
Муратов Батырлан («Снежные Барсы»)
Габдулин Данияр («Снежные Барсы»)
Гатиятов Артур («Снежные Барсы»)
Данияр Саян («Снежные Барсы»)
Верещагин Иван («Снежные Барсы»)
Бекетаев Адиль («Алтай»)
Гусейнов Мусса («Алтай»)
Назаренко Никита («Алтай»)
Писмаркин Никита («Алтай»)
Синицын Артем («Алтай»)
Борисевич Александр («Сарыарка»)
Буяльский Андрей («Темиртау»)
Джангазинов Адильбек («Алтай»)
Макуцкий Давыд («Иртыш»)
Сабуров Бари («Арлан»).

Главный тренер: Старыгин Сергей
Тренер: Габдрахманов Ильдус
Тренер: Высоцкий Александр
Генеральный менеджер: Каратаев Глеб.

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