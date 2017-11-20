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09:16 (мск), источник: Советский спорт

Атака на Фазеля! Канада хочет взять власть в ИИХФ, почему это плохо для России

Обозреватель «Советского спорта» предлагает нашим хоккейным чиновникам заранее начать борьбу за влияние в ИИХФ по примеру канадцев.

Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Пономаренко

Если кто не в курсе, то правлению Рене Фазеля в ИИХФ приходит конец. С 1994 года швейцарский арбитр возглавлял международную федерацию хоккея. Но вот недавно заявил, что по истечении очередного срока в 2020 году непременно уйдет со своего поста.

26 лет — целая жизнь. И какой будет ИИХФ без Фазеля, с другим президентом, вроде бы представить вообще невозможно. Видимо, поэтому в России это сообщение не вызвало большого ажиотажа в хоккейных кругах.

Но вот из-за океана прилетел первый отклик. Северо-американцы — люди современные. И в новой ситуации они сориентировались вновь быстрее остальных, заявив на весь мир через TSN, что у них уже есть достойный кандидат на смену Фазелю.

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Некто Боб Николсон, возглавлявший с 1998 по 2014 года Ассоциацию хоккея Канады, а ныне работающий в НХЛ исполнительным директором «Эдмонтона».

Канадцы хотят сделать своего человека главой ИИХФ. НХЛ, судя по всему, его кандидатуру горячо поддержит. А добиваться своего по ту сторону Атлантики умеют.

Но что будет означать появление Николсона во главе международной федерации хоккея для России, да и для всей Европы в целом?

Лично мне представляется, что для нашего спорта это будет очередным сокрушительным фиаско. Я напомню, что у нас нет сейчас абсолютно никакого авторитета ни в МОК, ни в WADA, ни в FIFA. ИИХФ — единственное светлое пятно в этом списке. Тут мы в авторитете и наше слово имеет вес. Да и Фазель относится к российскому хоккею, как минимум, неплохо.

Однако, если ему на смену придет канадец, катаклизмы, на мой взгляд неизбежны.

Думаю, что если это случится, то ИИХФ окончательно окажется под пяткой у НХЛ. По сути, станет просто очередным рупором, через который Гари Беттмэн будет диктовать хоккейному миру свою волю. А в чем она будет заключаться, сомневаться не приходиться. В хоккейном мире по лекалам НХЛ есть только один закон — финансовая выгода клубов НХЛ. Все остальное — не учитывается.

Понятно, что в этом случае ось хоккейного мироздания сделает сильный крен в сторону Северной Америки, резко упадет статус ЧМ и ОИ. А Россия окажется на задворках нового хоккейного мироздания.

Что нам делать в этой ситуации?

Первое, что приходит на ум, — ударить себя в грудь, разорвать гимнастерку, шмякнуть буденовкой об пол и противопоставить канадцам собственную кандидатуру. Именитых хоккеистов, чьи имена внесены в различные Залы хоккейной славы по обе стороны океана, в нашей стране хватает. Есть в конце концов трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк, которого давно хорошо знают и уважают в той же ИИХФ.

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Но, скажу честно, сам я категорически против подобных попыток. Потому что это — утопия. Для европейских представителей глава ИИХФ из России — еще хуже канадца. Потому что Третьяк (или любой другой российский хоккеист) также тесно связан с КХЛ, как Николсон — с НХЛ.

А КХЛ не раз громко заявляла, что она — главная лига Евразии, не считаясь с амбициями других хоккейных держав. Наша лига никогда не скрывала, что хотела бы видеть в своих рядах ведущие клубы Швеции, Чехии, Финляндии, Швейцарии, Германии, не взирая на то, что такой шаг резко ослабит внутренние чемпионаты этих стран.

Поэтому отношение к КХЛ в Европе еще более негативное, нежели к НХЛ. И потому представителя из России во главе ИИХФ никто не поддержит.

Фазель из нейтральной Швейцарии устраивал многих. В том числе и нас. И мне думается, что это и есть формула успеха. Возглавлять ИИХФ категорически не должен представитель мощной хоккейной державы. Лучше приглашать его оттуда, где хоккей в последнее время развивается, но отнюдь не претендует на мировое владычество.

Если не Швейцария, пусть будет Дания, Норвегия, Франция… Но только не Канада либо США, за которыми стоит НХЛ.

Задуматься о том, кто возглавит ИИХФ нужно уже сейчас. И Россия не должна быть пассивным наблюдателем в этой предвыборной борьбе. Хотя бы потому, что наша позиция в ней предельно ясна.

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