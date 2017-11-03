Третьяк: Новосибирск точно получит хоккейный МЧМ, как только построят новый дворец

Заявка Новосибирска на проведение чемпионата мира для хоккеистов в возрасте до 20 лет была представлена в мае 2017 года в Кельне. Как ранее сообщал Третьяк, соперниками сибиряков в борьбе за право принять турнир являются США и Финляндия. Как ожидается, решение будет принято в 2018 году. Для проведения чемпионата Новосибирску нужно построить ледовую арену.

«Новосибирск хоккейный город, заслуживающий арену, которая будет его олицетворять. Мы все делаем для этого. Если мы не построим арену, то чемпионат мира молодежный не сможем принять. Но думаю, все будет нормально — проект есть, место есть. Вы знаете, финны хотели чемпионат мира 2023 года, американцы тоже. Мы должны построить дворец, чтобы турнир прошел в Новосибирске. И как только дворец будет построен, мы на 100% будем хозяевами чемпионата мира», — сказал Третьяк журналистам.