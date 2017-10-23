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11:54 (мск), источник: Sports.kz

Объявлен расширенный состав молодежной сборной Казахстана на чемпионат мира

Тренерский штаб молодежной сборной Казахстана огласил расширенный состав команды. Учебно-тренировочные сборы проходят в Астане с 22 по 26 октября.

Напомним, молодежный чемпионат мира в группа «А» первого дивизиона пройдёт во Франции в городах Куршевель и Мерибель c 10 по 16 декабря. Соперниками сборной Казахстана станут команды Австрии, Франции, Германии, Венгрии и Латвии.

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Расширенный состав молодежной сборной Казахстана:

Вратари: Каратаев Денис, Бояркин Никита, Еремеев Демид, Шутов Андрей;.

Защитники: Данияр Самат, Павлов Данил, Калиновский Ян, Мусабаев Ернар, Рыжий Илья, Хрипков Ярослав, Тарасов Михаил, Лазарев Сергей, Бутенко Данил, Нероев Валерий, Шинкаретский Евгений;.

Нападающие: Мелихов Александр, Данияр Саян, Габдуллин Данияр, Гатиятов Артур, Муратов Батырлан, Верещагин Иван, Мухаметов Максим, Мусоров Максим, Писмаркин Никита, Назаренко Никита, Бекетаев Адиль, Синицын Артем, Гусейнов Муса, Джангазинов Адильбек, Машенькин Владислав, Макутский Давид, Атакаханов Диас, Митенков Дмитрий, Демин Руслан, Буяльский Андрей, Пряхнин Сергей, Пономарев Кирилл, Сабуров Бари;.

Главный тренер: Старыгин Сергей Васильевич.

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