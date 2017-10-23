Объявлен расширенный состав молодежной сборной Казахстана на чемпионат мира

Если ребенок фанатеет от еды в кафе быстрого питания, попробуйте приготовить ему блюдо по одному из наших рецептов. Они также быстры в приготовлении, но гораздо полезнее и вкуснее. А еще ваш ребенок со временем наверняка сможет освоить процесс приготовления каждого блюда и научится готовить его самостоятельно.