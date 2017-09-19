Меняйло призвал начать строительство арены в Новосибирске к хоккейному ЧМ-2023

Заявка Новосибирска на проведение чемпионата мира для хоккеистов до 20 лет была представлена в мае 2017 года в Кельне. Как ранее сообщал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, соперниками сибиряков в борьбе за право принять турнир являются США и Финляндия. Как ожидается, решение будет принято в 2018 году.

«Заявились на молодежный чемпионат мира по хоккею здесь, в Новосибирске. Для этого надо построить ледовый дворец спорта, попросили — президент дал поручение, а строительство объекта еще не началось. А заявляемся на чемпионат мира… Взяли обязательство — надо выполнять», — сказал полпред во вторник на совещании по подготовке к Универсиаде-2019 в Красноярске.

В июле на заседании рабочей группы при губернаторе по строительству ледовой арены был представлен эскизный проект стадиона, концепция комплексного освоения территории на левом берегу Оби. Предполагаемые затраты на строительство арены на 11−12 тысяч зрительских мест предварительно оцениваются в 3,5−4 миллиарда рублей, еще около 3 миллиардов — вложения в инфраструктуру.