Хоккеист Вей заявил, что решит, выступать ли ему за Казахстан, не ранее конца сезона
МОСКВА, 12 сен —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Форвард хоккейного клуба «Барыс» (Астана) Линден Вей заявил агентству «Р-Спорт», что решение по вопросу получения гражданства Казахстана и выступлении за национальную команду этой страны будет правильно принять не ранее конца нынешнего сезона.
Канадец Вей в июле подписал контракт на один сезон с «Барысом». В составе клуба выступают натурализованные канадские игроки Найджел Доус, Кевин Даллмэн и Мартен
«Это только мой первый сезон в “Барысе”, не нужно спешить, надо подождать. Тем более, что такое решение (о выступлении за сборную Казахстана) принимается не одним мной, но и федерацией. Согласен, это было бы здорово, но решать будет правильно не раньше конца сезона. Сначала нужно посмотреть, как сложится мой первый год», — сказал Вей.
Олимпиада 2018 года пройдет в феврале в южнокорейском Пхенчхане без участия игроков НХЛ. «Не знаю, какие у меня шансы сыграть за сборную Канады на Олимпиаде. Меня приглашали в национальную команду на два турнира в августе, но я отказался, потому что хотел сфокусироваться на “Барысе”, не хотел пропускать игры», — отметил Вей.
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