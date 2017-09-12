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12 сентября 2017, 12:40 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Хоккеист Вей заявил, что решит, выступать ли ему за Казахстан, не ранее конца сезона

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Форвард хоккейного клуба «Барыс» (Астана) Линден Вей заявил агентству «Р-Спорт», что решение по вопросу получения гражданства Казахстана и выступлении за национальную команду этой страны будет правильно принять не ранее конца нынешнего сезона.

Канадец Вей в июле подписал контракт на один сезон с «Барысом». В составе клуба выступают натурализованные канадские игроки Найджел Доус, Кевин Даллмэн и Мартен Сен-Пьер. Вей набрал 13 очков (2 гола и 11 результативных передач) в 8 матчах, он занимает второе место в списке лучших бомбардиров сезона КХЛ и первое — в списке лучших распасовщиков.

«Это только мой первый сезон в “Барысе”, не нужно спешить, надо подождать. Тем более, что такое решение (о выступлении за сборную Казахстана) принимается не одним мной, но и федерацией. Согласен, это было бы здорово, но решать будет правильно не раньше конца сезона. Сначала нужно посмотреть, как сложится мой первый год», — сказал Вей.

Олимпиада 2018 года пройдет в феврале в южнокорейском Пхенчхане без участия игроков НХЛ. «Не знаю, какие у меня шансы сыграть за сборную Канады на Олимпиаде. Меня приглашали в национальную команду на два турнира в августе, но я отказался, потому что хотел сфокусироваться на “Барысе”, не хотел пропускать игры», — отметил Вей.

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