«Кинэну в прямом эфире стало стыдно, что судьи так “душили” русских». Ларионов — о Кубке Канады-87
Сегодня исполняется 30 лет со дня первого матча финальной серии Кубка Канады-1987 Канада — СССР (5:6, 6:5, 6:5).
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Многие — в частности, главный тренер «Кленовых листьев» Майк Кинэн — считают те встречи лучшими в истории хоккея. Обозреватель «СЭ» поговорил о тех играх с центрфорвардом первой пятерки советской команды.
КУБОК КАНАДЫ-1987
Финал (до двух побед)
СССР — Канада — 6:5 ОТ (Касатонов, Крутов, Макаров, Каменский, Хомутов, Семак — Гартнер, Бурк, Гилмор, Андерсон, Гретцки)
Канада — СССР — 6:5 2ОТ (Рошфор, Гилмор, Коффи, Лемье — 3 — Хомутов, Фетисов, Крутов, Быков, Каменский)
Канада — СССР — 6:5 (Токкет, Пропп, Мерфи, Саттер, Хаверчук, Лемье — Макаров, Гусаров, Фетисов, Хомутов, Семак).
СЕГОДНЯ СУДЬИ ОСТАВЛЯЮТ СВИСТОК В РАЗДЕВАЛКЕ. ДЕЛАЙТЕ ЧТО ХОТИТЕ.
— Сразу же главный вопрос: считаете ли вы, что арбитр третьего финального матча Дон Кохарски сборную СССР целенаправленно «убивал»? Это было задание?
— Насчет задания начну издалека. Однажды я услышал занимательную историю от Марка Хоу, члена Зала хоккейной славы в Торонто, сына Горди Хоу. В сезоне-1975/76 была печально знаменитая встреча клубной суперсерии между «Филадельфией Флайерз» и ЦСКА, когда с первой минуты «Летчики» начали бить армейцев — и Константин Локтев на
Почему и начался беспредел. Все это Марк говорил лично мне. В результате наши «попали» — 1:4. Не знаю, было ли сказано то же самое Кохарски в 87-м. Но президентом лиги тогда был тот же Зиглер. И не стал бы исключать, что могла произойти аналогичная вещь. Хотя ни от кого пока подтверждений тому не слышал. Очень хорошо знаком с Кохарски, во времена моей игры в НХЛ он проводил
— А с
— Да, причем в прямом телеэфире!
— Это как?
— Пять лет назад, когда в НХЛ был локаут, народ скучал по хоккею, и эфир надо было
— И как реагировали на видео Кинэн и Мерфи?
—
— Они это вслух сказали в студии?
— Да. Безусловно.
ПОСЛЕ ШЕСТОГО ГОЛА ТИХОНОВ ВЫПУСТИЛ ЗВЕНО ХМЫЛЕВ — НЕМЧИНОВ — ПРЯХИН.
— А Кохарски в студии не было?
— Нет. А было бы интересно, что бы он сказал. И ведь такие вещи были не только у Кохарски в третьем матче. Первую игру в Монреале судил Пол Стюарт. И там «прилетел» мощнейший удар в спину Вовке Крутову, за который канадцам вообще ничего не было, хотя это однозначное удаление до конца игры. И судьи все прекрасно видели. Мы все втроем, сидя рядом, хором воскликнули: «Wow!»
— В третьем матче вы вели к 9-й минуте — 3:0…
— …И тут у нас пошли удаления, одно за другим.
Если говорить глобально, победил хоккей. Конечно, всем хочется повесить на грудь золотую медаль и поднять над головой Кубок. Но главным в том Кубке Канады и той финальной серии было не имя победителя, а импульс, который они дали развитию всей игры. Люди получили колоссальное удовольствие. Мастерству участников финала не было границ.
— Это, безусловно, так. Но когда на 59-й минуте при счете 5:5 Кохарски игнорирует явный фол Дэйла Хаверчука на Вячеславе Быкове в чужой зоне, идет контратака «три в один», и Марио Лемье с Уэйном Гретцки спокойно раскатывают Сергея Мыльникова — могу представить вашу реакцию.
— Да, на Быкове была явная блокировка. Но ничего уже не вернешь, протесты подавай, не подавай — не поможет. На самом деле там была целая цепочка ошибок, и сводить ее только к нарушению Хаверчука, опять же, нельзя. Мы разбирали эпизод от и до в той студии TSN, о которой я уже рассказывал. Потому и не хочу упрощать ситуацию. Каждая мелкая погрешность в итоге привела к «эффекту домино». Сказалось и то, что было сразу после того гола.
— Что вы имеете в виду?
— Когда Лемье забил решающий гол, до конца основного времени оставалось чуть больше минуты. Не помню, была ли возможность у Виктора Тихонова взять
— Доводилось читать, что якобы Тихонов после игры публично пообещал побить Кохарски.
— Этого я не слышал.
— А еще — что к Тихонову в этом пожелании неожиданно присоединился тогдашний глава Ассоциации игроков НХЛ, скандальный Алан Иглсон, возмущенный судейством.
— (Смеется.) Этот человек возмущался только тогда, когда в его карман не поступали деньги. Коммерция там шла под номером один, а все остальное его не волновало. В связи с чем в
БАРБЕКЮ И ПИВО ДОМА У ГРЕТЦКИ.
— Это ведь именно на Кубке Канады-87 вы с Фетисовым, Макаровым и Тихоновым побывали дома у Гретцки?
— Да. Это было после того, как в выставочном матче перед турниром мы разгромили канадцев — 9:4. Но разве мы там не все пятеро из нашего звена были?
— Алексей Касатонов сказал мне, что их с Крутовым не было.
— В машину не уместились, что ли? (Смеется.) После матча Гретцки пригласил нас к себе домой на барбекю. За рулем был его отец Уолтер. Он и передал приглашение. Тогда речи о том, чтобы с нами поехал Виктор Васильевич, еще не было. Мы пришли к нему отпрашиваться, но он спросил, сколько километров от нашей гостиницы до дома Гретцки. Услышав, что около пятидесяти, отказал. Сказал: «Есть правило, что советские граждане не имеют права покидать отель в зарубежной стране в радиусе 40 километров».
— Что же вы сделали?
— Пришли к Уолтеру, сообщили об отказе. Расстроены были, конечно. И тут его озарило: «А что, если мы пригласим и Виктора?» Идем повторно: «Вас тоже приглашают». Он про радиус в 40 километров сразу забыл. Но решил подстраховаться и взял с собой еще одного Виктора, в действительности — сотрудника КГБ, который был приставлен к команде. Он поехал в роли переводчика. Вот
— Как провели время у Гретцки?
— Отлично. Мяса хорошего поели. Там помимо Гретца были его жена, а тогда невеста Джанет, родители, а также друг, хоккеист Дэйв Пулин. Мы первый раз попробовали кукурузу, жареную на барбекю. Мы пили
Но наши глаза говорили сами за себя, и Уолтер нашел выход. Он сказал, что у них в подвале — комната трофеев, и он приглашает каждого по очереди ее посетить. А там нас ждала баночка «Молсона» или
— Виктор Васильевич ничего не унюхал?
— Нет. А если и унюхал, то ничего не сказал.
— Как он себя вел?
— Как обычно — скованно. Его коронная фраза, когда общались с североамериканцами: «Не говорю
—
— Думал, что говорю. Пытался. А в роли переводчика выступал тот самый Виктор. Пару часов посидели и уехали.
— Раз все было под контролем человека из органов, никаких взысканий за визит к представителям буржуазного мира потом не последовало?
— Отчет был подан. Со словами: «Наши советские люди вели себя достойно». И он про пиво в подвале не проведал!
БОУМЭН НЕ ЗАХОТЕЛ ВСПОМИНАТЬ, КАК ЕГО КАНАДА ПРОИГРАЛА НАМ 1:8.
— Сейчас уже никто не помнит, что Кубок Канады-87 сборная СССР начала с сенсационного поражения от шведов.
— А как мы проиграли?
— 3:5.
— (Смеется.) Я, как Скотти Боумэн, проигрышей не помню.
— Отдельной историей на Кубках Канады всегда был матч предварительного этапа с Канадой. В 81-м проиграли 3:7, зато в финале разгромили «Кленовых листьев» — 8:1. В 84-м все, наоборот, — в группе выиграли, в полуфинале проиграли. А в 87-м разошлись миром — 3:3.
— В 81-м Тихонов изменения в составе сделал. В ворота на матч группового турнира Мышкина вместо Третьяка поставил, в защиту — Володю Зубкова вместо пропускавшего игру капитана Валеры Васильева. Два ведущих игрока отдохнули, и в финале это помогло. А в 87-м силы были абсолютно равны — и в группе, и в финальной серии.
Но тут есть очень важная деталь — о системе подготовки. Мы перед Кубком Канады пару месяцев пахали как проклятые, а энхаэловские ребята по правилам Ассоциации игроков собрались за две недели до начала турнира. Две совершенно разные системы подготовки.
— По идее с такой заложенной базой вы должны были их гонять.
— В
— Уточню еще один момент из предыдущего Кубка. В 84-м вы обыграли канадцев в последнем матче группового турнира. При том что если бы не выиграли, то не встретились бы с ними до финала.
— Было дело.
— А зачем?
— В том матче я не играл, у меня было растяжение связки колена. Был такой разговор, что все хотели видеть финал СССР — Канада. Но тогда было такое модное слово — «максимализм».
В результате же игра получилась сверхбоевой. Мы потеряли Вову Ковина, которому серьезную травму нанес Марк Мессье. По сегодняшним правилам Месс был бы дисквалифицирован на 20 — 30 игр. Наши ребята завелись, выиграли и попали на Канаду в полуфинале, где проиграли в овертайме.
В ТОРОНТО НЕ ИГРАЛИ
— После 1981 года регламент Кубков Канады изменили — стали играть финал до двух побед, а не до одной. Чтобы такой конфуз, как те 8:1, не повторился?
— Считаю, это правильно. Мы тогда слова «плей-офф» не знали, у нас такого не было. Но чтобы никто не счел победу случайностью, надо выигрывать два матча из трех.
— На вторую и третью игры финала пришлось ехать в Гамильтон, где и клуба
— Гамильтон — примерно в часе езды от Торонто. Там как раз построили новую арену тысяч на 16. Интерес был колоссальный. Все то же самое, что в энхаэловских городах, только нет клуба. Канадцы вообще народ интересный. Чемпионаты мира им «по барабану». Если не доходят до финала — никто о них и не вспоминает, не пишет и не думает о будущем канадского хоккея. Зато если доходят, да еще и с Россией, а раньше Советским Союзом, играют… Тогда ажиотаж возникает мгновенно, и в него вовлекается вся страна.
— А правда, что в Гамильтоне, а не в Торонто играли еще и потому, что тогдашний владелец «Торонто» был ярым антисоветчиком и сказал: «Ноги советского хоккеиста на моей арене не будет»?
— Истинная правда. Его звали Хэролд Баллард. У него были
Политика вообще периодически всплывала. Помню, в конце суперсерии-82/83 обыграли «Филадельфию» — 5:1, и меня признали лучшим игроком матча у сборной СССР. Сижу на интервью вместе с Бобби Кларком, а между нами — агент Сергей Левин, который переводит. И вдруг Кларк говорит: «Никак не могу поверить, что советские солдаты сейчас шагают по улицам Афганистана». Меня попросили прокомментировать, я сказал: «Не знаю, о чем речь. Мы сегодня играли в хоккей, победили, и я рад, что на хорошей ноте закончили серию». Сейчас мы с Бобби вместе заседаем в совете Зала хоккейной славы. Надо бы ему
— Об Украине он ничего не говорил?
— Нет. А человек он очень интересный.
ОБЪЕДИНИВ ГРЕТЦКИ И ЛЕМЬЕ В ОДНОМ ЗВЕНЕ, КИНЭН ПОСТУПИЛ ГИБКО.
— Если бы Владислав Третьяк доиграл до 1987 года, он не пропустил бы столько голов?
— Трудно загадывать. Хотя Владик, конечно, закончил рано. Со своим профессионализмом он мог бы спокойно играть еще
— В первом финале Гретцки на 58-й минуте вывел Канаду вперед — 5:4, и казалось, что это все. Однако Андрей Хомутов тут же сравнял счет. Как у вас руки не опустились?
— Потому что все было заточено на атаку. Ни у нас, ни у них не было такого — играть по счету. Когда две команды собраны из мастеров, они хотят забивать и получать удовольствие от игры. И даже при счете 4:1 никто не собирался закрываться и выбрасывать шайбу из зоны. У тех сборных СССР и Канады были другие приоритеты. Отыгрываться в невозможных ситуациях удавалось и нам, и им. А не удалось, когда мы выставили четвертую пятерку при счете 5:6 в третьей игре, когда шанс еще был.
— Первый матч финала в овертайме выиграла сборная СССР, второй — Канада. Когда Валерий Каменский сравнял счет на 59-й минуте второго финала и двойной овертайм продолжался полчаса, моменты закончить Кубок Канады у вас были?
— Да, и очень хорошие. Но Грант Фюр в воротах канадцев творил
— Именно на финальную серию Кинэн придумал объединить Лемье и Гретцки в одном звене. Железный Майк рассказывал мне, что эта мысль посетила его на летнем ранчо в Онтарио, и он до последнего не открывал идею даже своим помощникам. И реализовал ее только в финале: в «предвариловке» такого не было.
— Это был хороший ход Майка. Иметь двух таких великих мастеров в одной команде — большая привилегия для любого тренера. Не хочу сравнивать Кинэна со Скотти Боумэном — но, объединив их, Майк поступил очень гибко. Когда есть два центрфороварда такого уровня, супернестандартные личности, им не нужны ни день, ни два на то, чтобы сыграться. Они могут это сделать с листа, как два выдающихся джазовых музыканта. Один начнет, другой подыграет — и это сразу же захватит аудиторию.
Кинэн тогда отцепил от команды многих звездных игроков и будущих членов Зала славы, включая Стива Айзермана. Многие бы сделали
— Ваше звено с сочетанием Гретцки — Лемье часто сталкивалось?
— Помню, что в первой же смене третьего матча, когда Сережа Макаров забил гол, нам противостояла тройка Гретцки — Лемье — Мессье.
ПО ЗРЕЛИЩНОСТИ И ЭСТЕТИКЕ ТА ФИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ БЫЛА ФАНТАСТИЧЕСКОЙ.
— Многие, включая Кинэна, считают финальную серию Кубка Канады-87 лучшим хоккеем в мировой истории. Вы — тоже?
— Одним из. Не хочется отделять 87-й год от суперсерии-1972, принижать последний и тем самым обижать предыдущее поколение. Для меня, 11-летнего пацана, 72-й год был
Но финальная серия Кубка Канады-87 по эстетике была фантастической. Просматривая эти матчи, ты понимаешь, насколько в том хоккее отсутствовал схематизм. Это был натуральный хоккей больших мастеров! Непрекращающаяся игра на встречных курсах, зрелище для болельщиков в чистом виде. То, что люди хотели видеть.
В этом смысле нынешний Кубок мира — конечно, хороший турнир, но в плане зрелищности он потерял. Раньше были разные и великие школы. В финале-87 схлестнулись советская и североамериканская, а сегодня все лучшие игроки выступают в одной лиге — НХЛ. И ожидать той жесткой борьбы, которая была тогда, той спортивной ненависти друг к другу не приходится. Борьба есть, но не такого накала, что раньше. Перед сезоном никто не хочет никого травмировать. Плюс различные системы, модели, которые выхолащивают импровизацию и красоту. Поэтому такого зрелища, как тридцать лет назад, думаю, мы на уровне сборных уже никогда не увидим.
Вторую часть интервью с Игорем Ларионовым читайте в сентябре в одном из номеров «СЭ» и на сайте www.sport-express.ru. В ней легендарный советский и российский нападающий ответит на вопросы:
— Почему Ларионов живет в США и есть ли у него амбиции работать в серьезных хоккейных проектах?
— Почему в середине 80-х Ларионов на год стал в СССР невыездным и какими были последствия его знаменитого открытого письма Виктору Тихонову в «Огоньке»?
— Вернется ли НХЛ на Олимпиаду в 2022 году?
— Почему Наиль Якупов выбрал «Колорадо», а не КХЛ, и чего первому номеру драфта НХЛ не хватает, чтобы раскрыть свой талант?
— Считает ли он Павла Дацюка своим учеником и есть ли у Дацюка в России наследники по пониманию игры?
— Зачем Ларионов открыл в Москве собственный 24-часовой ресторан и тренажерный зал?
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