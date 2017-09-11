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Многие — в частности, главный тренер «Кленовых листьев» Майк Кинэн — считают те встречи лучшими в истории хоккея. Обозреватель «СЭ» поговорил о тех играх с центрфорвардом первой пятерки советской команды.

КУБОК КАНАДЫ-1987

Финал (до двух побед)

СССР — Канада — 6:5 ОТ (Касатонов, Крутов, Макаров, Каменский, Хомутов, Семак — Гартнер, Бурк, Гилмор, Андерсон, Гретцки)

Канада — СССР — 6:5 2ОТ (Рошфор, Гилмор, Коффи, Лемье — 3 — Хомутов, Фетисов, Крутов, Быков, Каменский)

Канада — СССР — 6:5 (Токкет, Пропп, Мерфи, Саттер, Хаверчук, Лемье — Макаров, Гусаров, Фетисов, Хомутов, Семак).

СЕГОДНЯ СУДЬИ ОСТАВЛЯЮТ СВИСТОК В РАЗДЕВАЛКЕ. ДЕЛАЙТЕ ЧТО ХОТИТЕ.

— Сразу же главный вопрос: считаете ли вы, что арбитр третьего финального матча Дон Кохарски сборную СССР целенаправленно «убивал»? Это было задание?

— Насчет задания начну издалека. Однажды я услышал занимательную историю от Марка Хоу, члена Зала хоккейной славы в Торонто, сына Горди Хоу. В сезоне-1975/76 была печально знаменитая встреча клубной суперсерии между «Филадельфией Флайерз» и ЦСКА, когда с первой минуты «Летчики» начали бить армейцев — и Константин Локтев на какое-то время даже увел их со льда. Так вот, Хоу, позже много лет выступавший за «Филадельфию», не раз слышал от своих партнеров по «Флайерз», игравших в январе 76-го, как перед матчем к ним в раздевалку зашла делегация руководителей НХЛ во главе с Джоном Зиглером, который через год стал президентом лиги, и сказала: «Сегодня судьи оставляют свисток в раздевалке. Делайте что хотите».

Почему и начался беспредел. Все это Марк говорил лично мне. В результате наши «попали» — 1:4. Не знаю, было ли сказано то же самое Кохарски в 87-м. Но президентом лиги тогда был тот же Зиглер. И не стал бы исключать, что могла произойти аналогичная вещь. Хотя ни от кого пока подтверждений тому не слышал. Очень хорошо знаком с Кохарски, во времена моей игры в НХЛ он проводил где-то по 12 из 82 наших матчей. Нам не доводилось откровенно говорить о той встрече в финале, но сейчас вы разожгли во мне интерес к этой теме, и если увижу его — спрошу. Сейчас у него в НХЛ сын судьей работает.

— А с кем-то из североамериканцев подробные беседы на тему того уникального судейства случались?

— Да, причем в прямом телеэфире!

— Это как?

— Пять лет назад, когда в НХЛ был локаут, народ скучал по хоккею, и эфир надо было чем-то заполнять, а в сентябре исполнялось 25 лет с того Кубка Канады. И по каналу TSN шесть часов подряд крутили финальные матчи. В студии находились главный тренер той сборной Канады, один из ее ведущих защитников Ларри Мерфи и я. Говорили до игры, в перерывах и после. Все встречи смотрели вместе, без рекламы — поэтому и удалось три игры ужать до шести часов.

— И как реагировали на видео Кинэн и Мерфи?

— По-моему, только из этой записи они поняли, какие явные удары и толчки клюшкой со стороны канадцев пропускали судьи, причем прекрасно все видя. Им даже стыдно стало, когда они четверть века спустя увидели, как судьи нас «душили».

— Они это вслух сказали в студии?

— Да. Безусловно.

ПОСЛЕ ШЕСТОГО ГОЛА ТИХОНОВ ВЫПУСТИЛ ЗВЕНО ХМЫЛЕВ — НЕМЧИНОВ — ПРЯХИН.

— А Кохарски в студии не было?

— Нет. А было бы интересно, что бы он сказал. И ведь такие вещи были не только у Кохарски в третьем матче. Первую игру в Монреале судил Пол Стюарт. И там «прилетел» мощнейший удар в спину Вовке Крутову, за который канадцам вообще ничего не было, хотя это однозначное удаление до конца игры. И судьи все прекрасно видели. Мы все втроем, сидя рядом, хором воскликнули: «Wow!» Вообще-то я к труду судей отношусь с большим уважением, обычно понимаю природу ошибок. Да и мы тогда осознавали, где играем. Но когда возникают такие ситуации с демонстративными толчками в спину, и реакция — нулевая… Это ведь вообще никак не объяснишь. Никакую симуляцию не придумаешь.

— В третьем матче вы вели к 9-й минуте — 3:0…

— …И тут у нас пошли удаления, одно за другим. Какие-то из них канадцы использовали, и это сыграло свою роль в сюжете матча. Тем не менее не хочу сказать, что проиграли мы только из-за этого. У канадцев, как и у нас, играли выдающиеся мастера, с талантом и характером. Отыграться с 0:3 у сборной СССР при любом судействе невероятно сложно.

Если говорить глобально, победил хоккей. Конечно, всем хочется повесить на грудь золотую медаль и поднять над головой Кубок. Но главным в том Кубке Канады и той финальной серии было не имя победителя, а импульс, который они дали развитию всей игры. Люди получили колоссальное удовольствие. Мастерству участников финала не было границ.

— Это, безусловно, так. Но когда на 59-й минуте при счете 5:5 Кохарски игнорирует явный фол Дэйла Хаверчука на Вячеславе Быкове в чужой зоне, идет контратака «три в один», и Марио Лемье с Уэйном Гретцки спокойно раскатывают Сергея Мыльникова — могу представить вашу реакцию.

— Да, на Быкове была явная блокировка. Но ничего уже не вернешь, протесты подавай, не подавай — не поможет. На самом деле там была целая цепочка ошибок, и сводить ее только к нарушению Хаверчука, опять же, нельзя. Мы разбирали эпизод от и до в той студии TSN, о которой я уже рассказывал. Потому и не хочу упрощать ситуацию. Каждая мелкая погрешность в итоге привела к «эффекту домино». Сказалось и то, что было сразу после того гола.

— Что вы имеете в виду?

— Когда Лемье забил решающий гол, до конца основного времени оставалось чуть больше минуты. Не помню, была ли возможность у Виктора Тихонова взять тайм-аут. Но точно помню, что он выпустил тройку Хмылев — Немчинов — Пряхин. В решающий момент, когда нужно было отыгрываться. Вот так.

— Доводилось читать, что якобы Тихонов после игры публично пообещал побить Кохарски.

— Этого я не слышал.

— А еще — что к Тихонову в этом пожелании неожиданно присоединился тогдашний глава Ассоциации игроков НХЛ, скандальный Алан Иглсон, возмущенный судейством.

— (Смеется.) Этот человек возмущался только тогда, когда в его карман не поступали деньги. Коммерция там шла под номером один, а все остальное его не волновало. В связи с чем в какой-то момент у Иглсона и начались проблемы, и его во главе НХЛПА сменил Боб Гуденау, который начал выстраивать все действительно на благо игроков.

БАРБЕКЮ И ПИВО ДОМА У ГРЕТЦКИ.

— Это ведь именно на Кубке Канады-87 вы с Фетисовым, Макаровым и Тихоновым побывали дома у Гретцки?

— Да. Это было после того, как в выставочном матче перед турниром мы разгромили канадцев — 9:4. Но разве мы там не все пятеро из нашего звена были?

— Алексей Касатонов сказал мне, что их с Крутовым не было.

— В машину не уместились, что ли? (Смеется.) После матча Гретцки пригласил нас к себе домой на барбекю. За рулем был его отец Уолтер. Он и передал приглашение. Тогда речи о том, чтобы с нами поехал Виктор Васильевич, еще не было. Мы пришли к нему отпрашиваться, но он спросил, сколько километров от нашей гостиницы до дома Гретцки. Услышав, что около пятидесяти, отказал. Сказал: «Есть правило, что советские граждане не имеют права покидать отель в зарубежной стране в радиусе 40 километров».

— Что же вы сделали?

— Пришли к Уолтеру, сообщили об отказе. Расстроены были, конечно. И тут его озарило: «А что, если мы пригласим и Виктора?» Идем повторно: «Вас тоже приглашают». Он про радиус в 40 километров сразу забыл. Но решил подстраховаться и взял с собой еще одного Виктора, в действительности — сотрудника КГБ, который был приставлен к команде. Он поехал в роли переводчика. Вот поэтому-то, вероятно, Касатонову и Крутову не хватило места в машине.

— Как провели время у Гретцки?

— Отлично. Мяса хорошего поели. Там помимо Гретца были его жена, а тогда невеста Джанет, родители, а также друг, хоккеист Дэйв Пулин. Мы первый раз попробовали кукурузу, жареную на барбекю. Мы пили кока-колу, канадцы — пиво. Советские хоккеисты-то не выпивают (смеется).

Но наши глаза говорили сами за себя, и Уолтер нашел выход. Он сказал, что у них в подвале — комната трофеев, и он приглашает каждого по очереди ее посетить. А там нас ждала баночка «Молсона» или какого-то другого канадского пива. Мы выпивали и с облегчением шли продолжать трапезу.

— Виктор Васильевич ничего не унюхал?

— Нет. А если и унюхал, то ничего не сказал.

— Как он себя вел?

— Как обычно — скованно. Его коронная фраза, когда общались с североамериканцами: «Не говорю по-английски, потому что в школе изучал немецкий».

— По-английски из всех наших там только вы говорили?

— Думал, что говорю. Пытался. А в роли переводчика выступал тот самый Виктор. Пару часов посидели и уехали.

— Раз все было под контролем человека из органов, никаких взысканий за визит к представителям буржуазного мира потом не последовало?

— Отчет был подан. Со словами: «Наши советские люди вели себя достойно». И он про пиво в подвале не проведал!

БОУМЭН НЕ ЗАХОТЕЛ ВСПОМИНАТЬ, КАК ЕГО КАНАДА ПРОИГРАЛА НАМ 1:8.

— Сейчас уже никто не помнит, что Кубок Канады-87 сборная СССР начала с сенсационного поражения от шведов.

— А как мы проиграли?

— 3:5.

— (Смеется.) Я, как Скотти Боумэн, проигрышей не помню. Как-то спрашиваю его: «Помните, как мы обыграли вас в финале Кубка Канады в 81-м году, а вы там были тренером?» Он поднимает брови: «А кто там играл?» — «Ну как же! СССР — Канада — 8:1». Нет, говорит, не помню. И уже меня спрашивает: «А помнишь 75-й год, “Монреаль” — ЦСКА?» Отвечаю: «Сам еще не играл, но знаю — 3:3. Классный матч». Он дает бумагу: «Нет-нет. При чем тут 3:3. 38 бросков против 12 в пользу “Монреаля”!» Вот так и я только сейчас припомнил, что шведам проиграли. Зато в полуфинале потом с ними же без проблем разобрались.

— Отдельной историей на Кубках Канады всегда был матч предварительного этапа с Канадой. В 81-м проиграли 3:7, зато в финале разгромили «Кленовых листьев» — 8:1. В 84-м все, наоборот, — в группе выиграли, в полуфинале проиграли. А в 87-м разошлись миром — 3:3.

— В 81-м Тихонов изменения в составе сделал. В ворота на матч группового турнира Мышкина вместо Третьяка поставил, в защиту — Володю Зубкова вместо пропускавшего игру капитана Валеры Васильева. Два ведущих игрока отдохнули, и в финале это помогло. А в 87-м силы были абсолютно равны — и в группе, и в финальной серии.

Но тут есть очень важная деталь — о системе подготовки. Мы перед Кубком Канады пару месяцев пахали как проклятые, а энхаэловские ребята по правилам Ассоциации игроков собрались за две недели до начала турнира. Две совершенно разные системы подготовки.

— По идее с такой заложенной базой вы должны были их гонять.

— В том-то и дело. Но наше мастерство, уровень таланта и сыгранности нивелировались тем, что мы играли под нагрузкой. Нужна ли она была? Большущий вопрос. Одно дело, когда у тебя нет мастеров, и ты должен компенсировать это беготней и строгой системой игры. А здесь был важен правильный подход, чтобы мы были посвежее. Но…

— Уточню еще один момент из предыдущего Кубка. В 84-м вы обыграли канадцев в последнем матче группового турнира. При том что если бы не выиграли, то не встретились бы с ними до финала.

— Было дело.

— А зачем?

— В том матче я не играл, у меня было растяжение связки колена. Был такой разговор, что все хотели видеть финал СССР — Канада. Но тогда было такое модное слово — «максимализм». Марксистско-ленинское. При том что можно было стратегически подойти к вопросу, дать паре ребят отдохнуть, как в 81-м. Не то чтобы специально проиграть, ни в коем случае. Но немного передернуть состав, а там уж как получится.

В результате же игра получилась сверхбоевой. Мы потеряли Вову Ковина, которому серьезную травму нанес Марк Мессье. По сегодняшним правилам Месс был бы дисквалифицирован на 20 — 30 игр. Наши ребята завелись, выиграли и попали на Канаду в полуфинале, где проиграли в овертайме.

В ТОРОНТО НЕ ИГРАЛИ ИЗ-ЗА ВЛАДЕЛЬЦА-АНТИСОВЕТЧИКА.

— После 1981 года регламент Кубков Канады изменили — стали играть финал до двух побед, а не до одной. Чтобы такой конфуз, как те 8:1, не повторился?

— Считаю, это правильно. Мы тогда слова «плей-офф» не знали, у нас такого не было. Но чтобы никто не счел победу случайностью, надо выигрывать два матча из трех.

— На вторую и третью игры финала пришлось ехать в Гамильтон, где и клуба НХЛ-то нет. Зачем было Кубок Канады туда загонять?

— Гамильтон — примерно в часе езды от Торонто. Там как раз построили новую арену тысяч на 16. Интерес был колоссальный. Все то же самое, что в энхаэловских городах, только нет клуба. Канадцы вообще народ интересный. Чемпионаты мира им «по барабану». Если не доходят до финала — никто о них и не вспоминает, не пишет и не думает о будущем канадского хоккея. Зато если доходят, да еще и с Россией, а раньше Советским Союзом, играют… Тогда ажиотаж возникает мгновенно, и в него вовлекается вся страна.

— А правда, что в Гамильтоне, а не в Торонто играли еще и потому, что тогдашний владелец «Торонто» был ярым антисоветчиком и сказал: «Ноги советского хоккеиста на моей арене не будет»?

— Истинная правда. Его звали Хэролд Баллард. У него были какие-то свои мотивы, но мы, молодые, в эти дела не вникали. Факт, что в Торонто мы не играли ни в клубных суперсериях, ни за сборную.

Политика вообще периодически всплывала. Помню, в конце суперсерии-82/83 обыграли «Филадельфию» — 5:1, и меня признали лучшим игроком матча у сборной СССР. Сижу на интервью вместе с Бобби Кларком, а между нами — агент Сергей Левин, который переводит. И вдруг Кларк говорит: «Никак не могу поверить, что советские солдаты сейчас шагают по улицам Афганистана». Меня попросили прокомментировать, я сказал: «Не знаю, о чем речь. Мы сегодня играли в хоккей, победили, и я рад, что на хорошей ноте закончили серию». Сейчас мы с Бобби вместе заседаем в совете Зала хоккейной славы. Надо бы ему как-нибудь напомнить ту историю…

— Об Украине он ничего не говорил?

— Нет. А человек он очень интересный.

ОБЪЕДИНИВ ГРЕТЦКИ И ЛЕМЬЕ В ОДНОМ ЗВЕНЕ, КИНЭН ПОСТУПИЛ ГИБКО.

— Если бы Владислав Третьяк доиграл до 1987 года, он не пропустил бы столько голов?

— Трудно загадывать. Хотя Владик, конечно, закончил рано. Со своим профессионализмом он мог бы спокойно играть еще четыре-пять лет точно. А когда ты имеешь за спиной человека, который выручит, когда нужно, — это большой плюс. Это меняет твою игру, стиль, мировоззрение — какой процент своих мыслей ты должен переключить на оборону. Но и без Третьяка мы думали в первую очередь об атаке.

— В первом финале Гретцки на 58-й минуте вывел Канаду вперед — 5:4, и казалось, что это все. Однако Андрей Хомутов тут же сравнял счет. Как у вас руки не опустились?

— Потому что все было заточено на атаку. Ни у нас, ни у них не было такого — играть по счету. Когда две команды собраны из мастеров, они хотят забивать и получать удовольствие от игры. И даже при счете 4:1 никто не собирался закрываться и выбрасывать шайбу из зоны. У тех сборных СССР и Канады были другие приоритеты. Отыгрываться в невозможных ситуациях удавалось и нам, и им. А не удалось, когда мы выставили четвертую пятерку при счете 5:6 в третьей игре, когда шанс еще был.

— Первый матч финала в овертайме выиграла сборная СССР, второй — Канада. Когда Валерий Каменский сравнял счет на 59-й минуте второго финала и двойной овертайм продолжался полчаса, моменты закончить Кубок Канады у вас были?

— Да, и очень хорошие. Но Грант Фюр в воротах канадцев творил что-то невероятное. Один шанс был с моим участием. Я выводил на бросок Крутова, и Фюр совершил немыслимый сейв. Гол отправил бы канадцев по домам. У нас было больше шансов на победу, но Марио Лемье воспользовался своим.

— Именно на финальную серию Кинэн придумал объединить Лемье и Гретцки в одном звене. Железный Майк рассказывал мне, что эта мысль посетила его на летнем ранчо в Онтарио, и он до последнего не открывал идею даже своим помощникам. И реализовал ее только в финале: в «предвариловке» такого не было.

— Это был хороший ход Майка. Иметь двух таких великих мастеров в одной команде — большая привилегия для любого тренера. Не хочу сравнивать Кинэна со Скотти Боумэном — но, объединив их, Майк поступил очень гибко. Когда есть два центрфороварда такого уровня, супернестандартные личности, им не нужны ни день, ни два на то, чтобы сыграться. Они могут это сделать с листа, как два выдающихся джазовых музыканта. Один начнет, другой подыграет — и это сразу же захватит аудиторию.

Кинэн тогда отцепил от команды многих звездных игроков и будущих членов Зала славы, включая Стива Айзермана. Многие бы сделали по-другому. Тем не менее и его выбор игроков, и решение объединить Гретцки и Лемье дали результат. Канада выиграла — а значит, он был прав.

— Ваше звено с сочетанием Гретцки — Лемье часто сталкивалось?

— Помню, что в первой же смене третьего матча, когда Сережа Макаров забил гол, нам противостояла тройка Гретцки — Лемье — Мессье.

ПО ЗРЕЛИЩНОСТИ И ЭСТЕТИКЕ ТА ФИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ БЫЛА ФАНТАСТИЧЕСКОЙ.

— Многие, включая Кинэна, считают финальную серию Кубка Канады-87 лучшим хоккеем в мировой истории. Вы — тоже?

— Одним из. Не хочется отделять 87-й год от суперсерии-1972, принижать последний и тем самым обижать предыдущее поколение. Для меня, 11-летнего пацана, 72-й год был чем-то необыкновенным. Мы с отцом смотрели все матчи дома в Воскресенске по черно-белому телевизору, и тех эмоций мне не забыть никогда.

Но финальная серия Кубка Канады-87 по эстетике была фантастической. Просматривая эти матчи, ты понимаешь, насколько в том хоккее отсутствовал схематизм. Это был натуральный хоккей больших мастеров! Непрекращающаяся игра на встречных курсах, зрелище для болельщиков в чистом виде. То, что люди хотели видеть.

В этом смысле нынешний Кубок мира — конечно, хороший турнир, но в плане зрелищности он потерял. Раньше были разные и великие школы. В финале-87 схлестнулись советская и североамериканская, а сегодня все лучшие игроки выступают в одной лиге — НХЛ. И ожидать той жесткой борьбы, которая была тогда, той спортивной ненависти друг к другу не приходится. Борьба есть, но не такого накала, что раньше. Перед сезоном никто не хочет никого травмировать. Плюс различные системы, модели, которые выхолащивают импровизацию и красоту. Поэтому такого зрелища, как тридцать лет назад, думаю, мы на уровне сборных уже никогда не увидим.

Вторую часть интервью с Игорем Ларионовым читайте в сентябре в одном из номеров «СЭ» и на сайте www.sport-express.ru. В ней легендарный советский и российский нападающий ответит на вопросы:

— Почему Ларионов живет в США и есть ли у него амбиции работать в серьезных хоккейных проектах?

— Почему в середине 80-х Ларионов на год стал в СССР невыездным и какими были последствия его знаменитого открытого письма Виктору Тихонову в «Огоньке»?

— Вернется ли НХЛ на Олимпиаду в 2022 году?

— Почему Наиль Якупов выбрал «Колорадо», а не КХЛ, и чего первому номеру драфта НХЛ не хватает, чтобы раскрыть свой талант?

— Считает ли он Павла Дацюка своим учеником и есть ли у Дацюка в России наследники по пониманию игры?

— Зачем Ларионов открыл в Москве собственный 24-часовой ресторан и тренажерный зал?