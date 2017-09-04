ФХУ попросила IIHF поддержать санкции к участникам возможной сдачи матча ЧМ в Киеве

Украинский портал «Обозреватель» в середине августа опубликовал материал, в котором утверждается, что вратарь национальной команды Эдуард Захарченко и защитник Владимир Варивода «сдали» матч против южнокорейцев, который состоялся 28 апреля и завершился победой азиатской команды в серии буллитов. Приведены два письма, написанные якобы этими игроками, в которых они обязуются вернуть по $30 тыс., так как не смогли обеспечить нужный результат — победу южнокорейцев с разницей в две шайбы. Оба хоккеиста признаются, что «пообещали за деньги слить игру», 24 августа ФХУ по итогам заседания исполкома объявила о дисквалификации обоих игроков. Проведенная подчерковедческая экспертиза доказала, что расписка была написана обоими хоккеистами, которые были дисквалифицированы на неопределенный срок.

«Мы уже отправили в IIHF заключение исполкома, наши рекомендации и просьбу поддержать санкции по отношению к тем игрокам, которые пока дисквалифицированы бессрочно», — сказал Зубко.

По словам Зубко, федерация также передала все данные по этому делу полиции, которая должна вынести уголовное наказание. «Свое решение по сроку дисквалификации мы примем по финальным результатам работы нашей комиссии, а также расследования полиции», — отметил он.

Сборная Украины по итогам чемпионата мира в группе А первого дивизиона, проходившего в Киеве, не сумела выйти в элитный дивизион.