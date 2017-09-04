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4 сентября 2017, 11:41 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Никлас Бекстрём пожертвовал премию за победу на ЧМ-2017 родному клубу «Вальбо»

Нападающий Никлас Бекстрём, который в составе сборной Швеции завоевал золотые медали чемпионата мира 2017 года, решил пожертвовать премию за победу на турнире своему родному клубу «Вальбо».

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Об этом сообщает Aftonbladet.

«Вальбо» базируется в одноимённом городе и выступает в четвёртом по силе чемпионате Швеции. Сумма бонуса за победу на мировом первенстве составила 75 тыс. крон (почти 550 тыс. в рублёвом эквиваленте).

«Это было лёгкое решение для Никласа, он очень хотел помочь клубу и пожертвовать эти деньги», — сказал отец игрока Андерс.

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