Никлас Бекстрём пожертвовал премию за победу на ЧМ-2017 родному клубу «Вальбо»

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Об этом сообщает Aftonbladet.

«Вальбо» базируется в одноимённом городе и выступает в четвёртом по силе чемпионате Швеции. Сумма бонуса за победу на мировом первенстве составила 75 тыс. крон (почти 550 тыс. в рублёвом эквиваленте).

«Это было лёгкое решение для Никласа, он очень хотел помочь клубу и пожертвовать эти деньги», — сказал отец игрока Андерс.