Канадец Боб Хартли продолжит тренировать сборную Латвии по хоккею до 2022 года
МОСКВА, 29 авг —
Р-Спорт. Главный тренер сборной Латвии канадец Боб Хартли подписал новое пятилетнее соглашение до 2022 года с Латвийской федерацией хоккея (LHF), сообщается на официальном сайте организации.
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Хартли был назначен главным тренером сборной Латвии в декабре 2016 года. Под его руководством команда заняла десятое место на чемпионате мира-2017.
Последним клубом 56-летнего Хартли в НХЛ был «Калгари Флэймз», в котором он провел четыре года и удостоился награды лучшему тренеру сезона-2014/15. Ранее он также работал в «Атланте Трэшерз» и «Колорадо Эвеланш», с которым завоевал Кубок Стэнли-2000/01.
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