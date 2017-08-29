Канадец Боб Хартли продолжит тренировать сборную Латвии по хоккею до 2022 года

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Хартли был назначен главным тренером сборной Латвии в декабре 2016 года. Под его руководством команда заняла десятое место на чемпионате мира-2017.

Последним клубом 56-летнего Хартли в НХЛ был «Калгари Флэймз», в котором он провел четыре года и удостоился награды лучшему тренеру сезона-2014/15. Ранее он также работал в «Атланте Трэшерз» и «Колорадо Эвеланш», с которым завоевал Кубок Стэнли-2000/01.