Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/30831363/
29 августа 2017, 14:02 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Канадец Боб Хартли продолжит тренировать сборную Латвии по хоккею до 2022 года

МОСКВА, 29 авг — Р-Спорт. Главный тренер сборной Латвии канадец Боб Хартли подписал новое пятилетнее соглашение до 2022 года с Латвийской федерацией хоккея (LHF), сообщается на официальном сайте организации.

<em>МОСКВА 29 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Главный тренер сборной Латвии канадец Боб <span class=error>Хартли</span> подписал новое пятилетнее соглашение до 2022 года с Латвийской федерацией хоккея (LHF) сообщается на официальном сайте организации. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Хартли был назначен главным тренером сборной Латвии в декабре 2016 года. Под его руководством команда заняла десятое место на чемпионате мира-2017.

Последним клубом 56-летнего Хартли в НХЛ был «Калгари Флэймз», в котором он провел четыре года и удостоился награды лучшему тренеру сезона-2014/15. Ранее он также работал в «Атланте Трэшерз» и «Колорадо Эвеланш», с которым завоевал Кубок Стэнли-2000/01.

Сборная Латвии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Еще 6 новостей  Все новости
29 августа

Девушка, которая заведет твой мотор: откровенные фото grid girl

«Ничего не потеряем», «их нет в будущем»: Тарасова об уходе Липницкой и Сотниковой

Выстрел в спину: ЦСКА и СКА не дают играть перспективным российским хоккеистам