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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/30824874/
28 августа 2017, 23:54 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Советский спорт

Зарипов не сыграет на Олимпиаде и чемпионате мира

ФХР дала пояснение, что разрешение Зарипову выступать в НХЛ не отменяет действие дисквалификации в системе ИИХФ.

<span class=error>ФХР</span> дала пояснение что разрешение <span class=error>Зарипову</span> выступать в <span class=error>НХЛ</span> не отменяет действие дисквалификации в системе <span class=error>ИИХФ</span>. Увеличить
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Нападающий Данис Зарипов, дисквалифицированный Международной федерацией хоккея сроком на два года за употребление запрещенных веществ, не сможет продолжить карьеру в системе ИИХФ как минимум до рассмотрения апелляции хоккеиста. Федерация хоккея России, Континентальная хоккейная лига подчиняются правилам ИИХФ, которая в свою очередь выполняет все требования ВАДА. Разрешение НХЛ выступать в североамериканской лиге не отменяет действие дисквалификации ИИХФ.

То есть Данис Зарипов не сможет сыграть на Олимпиаде и чемпионате мира в ближайшие два года.
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