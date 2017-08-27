«Красная Армия» во второй раз в истории выиграла Кубок мира

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Седьмой по счёту Кубок мира среди молодёжных клубных команд принимала Свердловская область, городами-хозяевами были Екатеринбург и Верхняя Пышма. В турнире приняли участие восемь команд: хозяева «Авто», обладатель кубка Харламова «Красная Армия», «Снежные Барсы» (Казахстан), ХК «Рига» (Латвия), «Йокерит» (Финляндия), МОДО (Швеция), «Тршинец» (Чехия), «Давос» (Швейцария).

Клубы из Северной Америки уже два года не участвуют в Кубке мира, в этот раз команда из USHL была близка к этому, но в последний момент у них не получилось приехать. В итоге их заменила на турнире «Рига», которая запомнилась тем, что регулярно занимает пятое место, но в этом году стала лишь седьмой. Абсолютными новичками стали швейцарцы из «Давоса», для этой альпийской страны это было первое участие в Кубке мира.

Сенсации четвертьфиналов

Две российские команды «Авто» и «Красная Армия» уверенно прошли групповой этап, одержав победы во всех матчах. Казалось, что российский финал неизбежен. С недавних пор в плей-офф играют все команды, поэтому «Авто» для выхода в полуфинал необходимо было сразиться со шведским МОДО, уступившим во всех трёх встречах на Кубке мира. Хозяева четырежды вели в счёте по ходу матча, основное время закончилось со счётом 5:5, а в овертайме шведы реализовали большинство и вырвали победу.

Как и два сезона назад, когда турнир также принимала Свердловская область, местный «Авто» остался без призового места. В 2015 году екатеринбуржцы уступили в матче за третье место американской команде «Чикаго Стил». МОДО затем совершил сенсацию и в полуфинале, обыграв крепких астанинских «Снежных Барсов» со счётом 4:3, благодаря курьёзной шайбе, забитой броском от синей линии.

Московская «Красная Армия» не испытывала явных проблем на протяжении всего турнира, команда Рината Хасанова завершила группу с разницей шайб 18−4, в четвертьфинале обыграла «Йокерит» (6:2), а в полуфинале чешский «Оцеларжи Тршинец» (5:1). Чехи стали одним из сюрпризов турнира наравне с МОДО. «Тршинец» в четвертьфинале был сильнее швейцарского «Давоса» лишь в серии буллитов (6:5), при этом чехи четыре раза уступали в счёте и отыгрывались. В матче за третье место они добились победы над «Снежными Барсами» (6:4).

Двумя самыми молодыми игроками на турнире были 16-летний форвард «Красной Армии» Матвей Гуськов и его коллега по амплуа Йонас Петерек из «Оцеларжи». Их связывает то, что они сыновья известных хоккеистов ярославского «Локомотива» Александра Гуськова и Яна Петерека, их отцы вместе выигрывали чемпионаты России. Матвей и Йонас знают друг друга с самого детства и продолжают дружить так же, как и их отцы.

«Красная Армия» вырвала победу в финале

В финале «Красной Армии» противостояла команда МОДО. Одним из тренеров шведов является специалист Урбан Умарк. Самый старший брат семейства Умарков, младший из них Линус является нападающим уфимского «Салавата Юлаева». «Армейцы» вновь провалили старт матч и пропустили две шайбы от скандинавов. Но затем московская команда задавила гостей, отыграла одну шайбу.

В конце первого периода лучший защитник турнира Себастьян Вальфридссон был удалён до конца матча за подсечку, а во время пятиминутного удаления «Красная Армия» смогла сравнять счёт. «Армейцы» вышли вперёд после наброса Павла Карнаухова на пятак, где Даниил Лобанов удачно переправил её в ворота. В начале третьего периода арбитры отправили отдыхать до конца матча Лобанова, а МОДО сравнял счёт при игре в двойном большинстве. Решил исход встречи Павел Подлубошнов, убежавший в контратаку в конце периода — 4:3.