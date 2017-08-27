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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/30810895/
27 августа 2017, 17:39 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Павел Подлубошнов признан MVP молодёжного Кубка мира

Нападающий «Красной Армии» Павел Подлубошнов признан самым ценным игроком Кубка мира среди молодёжных клубных команд, который прошёл в Свердловской области.

Форвард набрал 13 (7+6) очков.

В финале турнира «Красная Армия» добилась победы над шведским МОДО со счётом 4:3. Третье место занял чешский «Оцеларжи», который в матче за «бронзу» обыграл «Снежных Барсов».

Лучшим голкипером признан Матей Лоубал из «Оцеларжи Тршинец», лучшим защитником — Себастьян Вальфридссон (МОДО), лучшим нападающим — Павел Подлубошнов («Красная Армия»). Лучшим бомбардиром стал Михаил Мещеряков из «Красной Армии», он забросил пять шайб и сделал 10 результативных передач.
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