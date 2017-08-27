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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/30810812/
27 августа 2017, 17:23 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

«Красная Армия» завоевала молодёжный кубок мира, одолев в финале МОДО

«Красная Армия» одержала победу над МОДО в финале молодёжного Кубка мира.

Встреча, проходившая в Екатеринбурге на стадионе «Уралец», завершилась со счётом 4:3.

В первом периоде шведская команда вышла вперёд со счётом 2:0 после голов Антона Карльстрёма и Линуса Эст-Петтерссона. За 38 секунд до перерыва Егор Филин отыграл одну шайбу, а во второй двадцатиминутке сначала Михаил Мещеряков сравнял счёт, а затем Даниил Лобанов забросил третью шайбу в ворота МОДО. Оба раза «армейцы» реализовали большинство.

В третьей двадцатиминутке Оскар Петтерссон сравнял счёт, однако на 56-й минуте Павел Подлубошнов убежал на рандеву с голкипером и забил гол, который стал победным.
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