«Красная Армия» завоевала молодёжный кубок мира, одолев в финале МОДО
«Красная Армия» одержала победу над МОДО в финале молодёжного Кубка мира.
Встреча, проходившая в Екатеринбурге на стадионе «Уралец», завершилась со счётом 4:3.
В первом периоде шведская команда вышла вперёд со счётом 2:0 после голов Антона Карльстрёма и Линуса
В третьей двадцатиминутке Оскар Петтерссон сравнял счёт, однако на 56-й минуте Павел Подлубошнов убежал на рандеву с голкипером и забил гол, который стал победным.
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