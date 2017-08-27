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27 августа 2017, 17:22 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Кубок мира среди молодёжных клубных команд пройдёт в 2018 году в Сочи

Кубок мира среди молодёжных клубных команды в 2018 году пройдёт в Сочи, об этом объявил управляющий директор МХЛ Алексей Морозов.

27 августа в Екатеринбурге завершился седьмой Кубок мира, победу в котором одержала «Красная Армия», обыгравшая в финале шведский МОДО. Третье место заняла чешская команда «Оцеларжи», которая в матче за «бронзу» одержала победу над «Снежными Барсами».

Ранее Кубки мира трижды проходили в Омске, дважды — в Свердловской области, по разу в Уфе и Татарстане.
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