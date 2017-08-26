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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/30805549/
26 августа 2017, 17:44 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Молодёжный КМ: «Снежные Барсы» проиграли МОДО, «Авто» завоевал 5-е место

Завершились очередные матчи молодёжного Кубка мира.

«Снежные Барсы» в полуфинальной встрече проиграли МОДО, встреча завершилась со счётом 3:4. Заброшенные шайбы в составе астанинской команды записали на свой счёт Самат Данияр, Кирилл Балдин и Артур Гатиятов.

Екатеринбургский «Авто» в матче за пятое место одолел швейцарский «Давос» со счётом 3:2.

У российской команды голами сумели отметиться Максим Дубовик, Вячеслав Шарипов и Александр Дербенёв.
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