Молодёжный КМ: «Снежные Барсы» проиграли МОДО, «Авто» завоевал 5-е место
Завершились очередные матчи молодёжного Кубка мира.
«Снежные Барсы» в полуфинальной встрече проиграли МОДО, встреча завершилась со счётом 3:4. Заброшенные шайбы в составе астанинской команды записали на свой счёт Самат Данияр, Кирилл Балдин и Артур Гатиятов.
Екатеринбургский «Авто» в матче за пятое место одолел швейцарский «Давос» со счётом 3:2.
У российской команды голами сумели отметиться Максим Дубовик, Вячеслав Шарипов и Александр Дербенёв.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter