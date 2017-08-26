«Снежные Барсы» проиграли «Модо» в матче молодёжного Кубка мира
В полуфинальном матче молодёжного Кубка мира «Снежные Барсы» потерпели поражение от «Модо».
«Модо» — «Снежные Барсы» 4:3 (2:0, 0:2, 2:1)
Шайбы:
1:0 — 15:13 Острём (Петтерссон). В равенстве
2:0 — 17:40 Вальфридссон (Петтерссон). В равенстве
2:1 — 24:39 Данияр См. В большинстве
2:2 — 29:51 Балдин (Мусабаев). В равенстве
3:2 — 42:41 Градин. В равенстве
3:3 — 43:48 Гатиятов (Мельников). В большинстве
4:3 — 45:53 Мюллер. В равенстве.
Вратари: Рённинг — Каратаев.
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