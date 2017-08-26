«Снежные Барсы» проиграли «Модо» в матче молодёжного Кубка мира

«Модо» — «Снежные Барсы» 4:3 (2:0, 0:2, 2:1)



Шайбы:

1:0 — 15:13 Острём (Петтерссон). В равенстве

2:0 — 17:40 Вальфридссон (Петтерссон). В равенстве

2:1 — 24:39 Данияр См. В большинстве

2:2 — 29:51 Балдин (Мусабаев). В равенстве

3:2 — 42:41 Градин. В равенстве

3:3 — 43:48 Гатиятов (Мельников). В большинстве

4:3 — 45:53 Мюллер. В равенстве.



Вратари: Рённинг — Каратаев.