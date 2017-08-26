Молодёжный КМ: «Красная Армия» вышла в финал, ХК «Рига» занял седьмое место
На молодёжном Кубке мира завершились очередные матчи.
МХК «Красная Армия» в полуфинале турнира одержал уверенную победу над «Оцеларжи», встреча завершилась со счётом 5:1.
В составе «армейцев» голами отметились Артём Чмыхов, Максим Быков, Игорь Мясищев и Павел Подлубошнов, сделавший дубль. Единственный гол чешской команды записал на свой счёт Гжегош Радзеньцяк.
ХК «Рига» обыграл «Йокерит» в матче за седьмое место — 4:3 ОТ.
У латвийского клуба забитыми голами отметился Роберт Кальскис, Алексей Попов, Артур Хомяков и Роберт Прижевойтс. У «Йокерита» шайбы забросили Тимю Луото, Лукас Андерсен, Роберт Аррак.
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