Молодёжный КМ: «Красная Армия» вышла в финал, ХК «Рига» занял седьмое место

МХК «Красная Армия» в полуфинале турнира одержал уверенную победу над «Оцеларжи», встреча завершилась со счётом 5:1.



В составе «армейцев» голами отметились Артём Чмыхов, Максим Быков, Игорь Мясищев и Павел Подлубошнов, сделавший дубль. Единственный гол чешской команды записал на свой счёт Гжегош Радзеньцяк.

ХК «Рига» обыграл «Йокерит» в матче за седьмое место — 4:3 ОТ.



У латвийского клуба забитыми голами отметился Роберт Кальскис, Алексей Попов, Артур Хомяков и Роберт Прижевойтс. У «Йокерита» шайбы забросили Тимю Луото, Лукас Андерсен, Роберт Аррак.