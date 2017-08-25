Боб Хартли продолжит тренировать сборную Латвии и подпишет контракт на пять лет
Канадский специалист Боб Хартли продолжит тренировать сборную Латвии, сообщается на официальном сайте Латвийской федерации хоккея.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Стороны достигли договорённости о пятилетнем контракте, который должен быть подписан в ближайшее время.
Под руководством Хартли сборная Латвии на чемпионате мира 2017 года заняла пятое место в группе А, одержав три победы в семи встречах. Ранее Хартли работал в НХЛ, а также в швейцарской лиге. В 2001 году он привёл «Колорадо Эвеланш» к победе в Кубке Стэнли, а в 2015-м, возглавляя «Калгари Флэймз», был признан лучшим тренером года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter