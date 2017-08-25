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25 августа 2017, 18:37 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Боб Хартли продолжит тренировать сборную Латвии и подпишет контракт на пять лет

Канадский специалист Боб Хартли продолжит тренировать сборную Латвии, сообщается на официальном сайте Латвийской федерации хоккея.

Канадский специалист Боб <span class=error>Хартли</span> продолжит тренировать сборную Латвии сообщается на официальном сайте Латвийской федерации хоккея. Увеличить
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Стороны достигли договорённости о пятилетнем контракте, который должен быть подписан в ближайшее время.

Под руководством Хартли сборная Латвии на чемпионате мира 2017 года заняла пятое место в группе А, одержав три победы в семи встречах. Ранее Хартли работал в НХЛ, а также в швейцарской лиге. В 2001 году он привёл «Колорадо Эвеланш» к победе в Кубке Стэнли, а в 2015-м, возглавляя «Калгари Флэймз», был признан лучшим тренером года.

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