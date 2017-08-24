Двоих украинских хоккеистов дисквалифицировали за «подыгрывание» корейцам против Казахстана на чемпионате мира-2017

В прошлое воскресенье украинское СМИ «Обозреватель» обнародовало денежные расписки вратаря и защитника хоккейной сборной Украины Эдуарда Захарченко и Владимира Вариводы с обязательством вернуть по 30 тысяч долларов неназванным лицам в том случае, если сборная Украины не проиграет команде Южной Кореи с разницей в две и больше шайбы в основное время матча в заключительном туре апрельского чемпионата мира в первом дивизионе.



Сборная Украины к заключительному туру провалила домашний для себя чемпионат в Киеве — и при любом исходе игры с корейцами вылетала бы в низший дивизион. Зато этот матч был важен для сборной Казахстана: если бы украинцы обыграли в нем сборную Южной Кореи, причем неважно — в основное время, в овертайме или по буллитам, казахстанцы занимали бы второе место в первом дивизионе — и в следующем году вернулись бы в элитный дивизион планетарного первенства.



В итоге сборная Украины проиграла сборной Южной Кореи в серии буллитов со счетом 1:2, и в высший дивизион отправились сборные Австрии и Южной Кореи. Казахстан стал третьим — и в этом году вновь будет играть в первом дивизионе чемпионата мира. Между тем история с расписками за полученные деньги после ее обнародования стала предметом рассмотрения на заседании Федерации хоккея Украины.



Как рассказал по итогам этого заседания вице-президент федерации и председатель комиссии по вопросам установления фактов нарушения регламентных документов ФХУ и IIHF (Международной федерации хоккея) Георгий Зубко, игроки не признали подлинность расписок, поэтому Украинский центр судебных экспертиз по запросу ФХУ провел исследование. Его результаты подтвердили подлинность расписок хоккеистов.



«В действиях Захарченко и Вариводы усматриваются признаки правонарушения, определенного кодексом поведения Международной федерации хоккея (IIHF), а именно — участие прямо или косвенно в неправомерных действиях, которые могли повлечь манипулирования результатом матча Украина — Южная Корея», — заявил Зубко. На основании этого комиссия рекомендовала совету ФХУ дисквалифицировать игроков от участия в любых соревнованиях по хоккею, что он и сделал.



«Мы не рассматривали вопрос: был матч сдан или нет. Уже сам факт написания подобных расписок является нарушением норм ФХУ, и совет федерации в соответствии со своим уставом и кодексом поведения IIHF дисквалифицировал хоккеистов Захарченко и Вариводу от участия в соревнованиях с последующей передачей соответствующих материалов в правоохранительные органы, IIHF и Министерство молодежи и спорта Украины», — цитирует официальный сайт украинской федерации президента этой организации Анатолия Брезвина.