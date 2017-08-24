«Снежные Барсы» отыгрались с 0:2 и вышли в полуфинал молодежного Кубка мира

В четвертьфинале астанинцы со счетом 3:2 обыграли латвийскую «Ригу». Начало игры вышло для «барсов» совсем неудачным — уже к десятой минуте они уступали с разницей в две шайбы, пропустив в большинстве и в равных составах.

Полностью перевернуть ход игры клуб из Астаны смог во втором периоде. На 25-й минуте Данияр Саян сократил отставание, на 29-й Ануарбек Танимов удачно сыграл в большинстве и сравнял счет, а на 32-й Егор Ярошенко вывел «барсов» вперед. В третьем периоде результат не поменялся.

Соперником «Снежных Барсов» в полуфинале станет чешский «Тршинец», который по буллитам победил швейцарский «Давос» — 6:5. Игра пройдет завтра, 26 августа, и начнется в 16:00 по времени Астаны.

Отметим, что в межсезонье главным тренером «Снежных Барсов» был назначен Сергей Старыгин, под руководством которого сборная Казахстана в прошлом сезоне дошла до финала Универсиады-2017 в Алматы и выиграла «золото» Азиатских Игр в японском Саппоро.

Добавим, что в прошлом году «Снежные Барсы» завоевали бронзовые медали Кубка мира. Турнир проводится с 2011 года под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), а в этом розыгрыше участвуют восемь клубов из семи стран — Казахстан, Россия, Латвия, Швеция, Швейцария, Финляндия и Чехия.