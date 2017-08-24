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24 августа 2017, 15:52 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Молодёжный КМ: «Красная Армия» и «Оцеларжи» стали первыми полуфиналистами

Завершились первые четвертьфиналы молодёжного Кубка мира.

«Красная Армия» одержала крупную победу над «Йокеритом» со счётом 6:2.

После первого периода финская команда лидировала со счётом 2:0, но затем «армейцы» забросили шесть шайб и вышли в полуфинал. В составе победителей Павел Подлубошнов и Никита Мещеряков сделали дубли, ещё по голу забили Никита Макеев и Даниил Лобанов. У «Йокерита» отличились Роберт Аррак и Вилле-Валттери Мустонен.

«Оцеларжи» Тршинец взял верх над «Давосом» со счётом 6:5 Б.

В составе швейцарской команды голы на свой счёт записали Лоренцо Гларнер, Беньямин Баумгартнер и Рамон Таннер, оформивший хет-трик. У чехов трижды забил Давид Кофронь, ещё по шайбе забросили Даниэль Плитко и Ян Калус. Победный буллит на счету Лукаша Каукича.
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