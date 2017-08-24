Молодёжный КМ: «Красная Армия» и «Оцеларжи» стали первыми полуфиналистами
Завершились первые четвертьфиналы молодёжного Кубка мира.
«Красная Армия» одержала крупную победу над «Йокеритом» со счётом 6:2.
После первого периода финская команда лидировала со счётом 2:0, но затем «армейцы» забросили шесть шайб и вышли в полуфинал. В составе победителей Павел Подлубошнов и Никита Мещеряков сделали дубли, ещё по голу забили Никита Макеев и Даниил Лобанов. У «Йокерита» отличились Роберт Аррак и
«Оцеларжи» Тршинец взял верх над «Давосом» со счётом 6:5 Б.
В составе швейцарской команды голы на свой счёт записали Лоренцо Гларнер, Беньямин Баумгартнер и Рамон Таннер, оформивший
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