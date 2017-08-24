Молодёжный КМ: «Красная Армия» и «Оцеларжи» стали первыми полуфиналистами

«Красная Армия» одержала крупную победу над «Йокеритом» со счётом 6:2.

После первого периода финская команда лидировала со счётом 2:0, но затем «армейцы» забросили шесть шайб и вышли в полуфинал. В составе победителей Павел Подлубошнов и Никита Мещеряков сделали дубли, ещё по голу забили Никита Макеев и Даниил Лобанов. У «Йокерита» отличились Роберт Аррак и Вилле-Валттери Мустонен.

«Оцеларжи» Тршинец взял верх над «Давосом» со счётом 6:5 Б.