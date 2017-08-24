СМИ: Украина «слила» Казахстан на чемпионате мира-2017 по хоккею

Ранее «Обозреватель» обнародовал денежные расписки двух игроков сборной страны, в которых они пообещали организовать за деньги необходимый результат в матче чемпионата мира-2017 с Южной Кореей.

В этом году ЧМ в первом дивизионе с участием сборных Украины, Казахстана, Южной Кореи, Польши и Австрии проходил в Киеве в апреле этого года. Две лучшие сборные из этой пятерки выходили в элитный дивизион мирового хоккея, худшая вылетала во второй эшелон.

Перед заключительным туром, когда сборная Украины встречалась с южнокорейцами, «жовто-блокитным» уже ничего не светило: хозяева первенства выбывали из первого дивизиона, вне зависимости от исхода последней игры.

Зато он был важен для сборной Казахстана, набравшей к тому времени 11 очков и занимавшей промежуточное второе место. Если бы украинцы обыграли сборную Южной Кореи, то Казахстан стал бы вторым в группе и завоевал путевку в элитный дивизион.

Однако Украина уступила в серии буллитов Южной Кореи, которая и стала второй благодаря победному исходу личной встречи (5:2) с казахстанской сборной.

После этого пост главного тренера сборной Казахстана и астанинского «Барыса» покинул белорусский специалист Эдуард Занковец, «Барыс» успел объявить о смене курса, решив омолодить состав — и свой, и сборной.

На фоне этих перемен в пятницу, 18 августа, в Украине разразился скандал: издание «Обозреватель» сообщило о том, что два игрока сборной этой страны, участвовавших в матче с Южной Кореей, вратарь Эдуард Захарченко и защитник Владимир Варивода признались в сдаче этого матча южнокорейской сборной. В качестве доказательства украинское СМИ приводит их расписки, якобы выданные в обмен на полученные за обеспечение нужного результата деньги.

В них оба хоккеиста пообещали, что вернут по 30 тысяч долларов в случае невыполнения ими задачи по достижению командой фиксированного результата. А именно если сборная Украины не проиграет команде Южной Кореи с разницей в две и больше шайбы. Такой результат не только приносил сборной Южной Кореи путевку в высший дивизион, но и продвигал на первое место в дивизионе, отодвигая на второе место сборную Австрии.

Добавим, что Федерация хоккея Украины (ФХУ) дисквалифицировала на неопределенный срок Захарченко и Вариводу за попытку сдать матч.