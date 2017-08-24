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24 августа 2017, 9:00 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Федерация хоккея Украины дисквалифицировала двоих игроков сборной за договорной матч на ЧМ

ТАСС, 24 августа. Федерации хоккея Украины (ФХУ) дисквалифицировала игроков национальной команды Эдуарда Захарченко и Владимира Вариводу на неопределенный срок за попытку преднамеренного проигрыша матча чемпионата мира 2017 года в группе А первого дивизиона команде Южной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба ФХУ.

Ранее украинский портал «Обозреватель» опубликовал материал, в котором утверждается, что вратарь Захарченко и защитник Варивода «сдали» матч против команды Южной Кореи, который состоялся 28 апреля и завершился победой азиатской команды в серии буллитов (2:1). Приведены два письма, написанные якобы этими игроками, в которых они обязуются вернуть по $30 тыс., так как не смогли обеспечить нужный результат — победу южнокорейцев с разницей в две шайбы. Оба хоккеиста признаются, что «пообещали за деньги слить игру».

Вопрос рассматривался в среду на заседании совета ФХУ. По итогам почерковедческой экспертизы было доказано, что расписки действительно писали Захарченко и Варивода. На основании этого совет ФХУ принял решение о дисквалификации.

«Мы не рассматривали, был матч “сдан” или нет. Уже сам факт написания подобных расписок является нарушением норм Федерации хоккея Украины и Международной федерации хоккея. Совет федерации отстранил Захарченко и Вариводу от участия в соревнованиях с последующей передачей соответствующих материалов в правоохранительные органы, Международную федерацию хоккея и Министерство молодежи и спорта Украины», — заявил глава ФХУ Анатолий Брезвин.

Отмечается, что расследование возможных других случаев манипулирования результатами матчей продолжается.

Президент Международной федерация хоккея Рене Фазель ранее сообщил ТАСС, что IIHF ведет свое расследование ситуации с возможным договорным матчем.

Южная Корея
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