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22 августа 2017, 22:08 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Sports.kz

В четвертьфинале молодёжного Кубка мира «Снежные Барсы» сыграют с «Ригой»

В Свердловской области завершился групповой этап молодёжного Кубка мира.

В подгруппе «В» «Снежные Барсы» заняли второе место. В четвертьфинале подопечные Сергея Старыгина встретятся с «Ригой».

Положение команд после группового этапа

Подгруппа «А»:

1. «Авто» (Россия)
2. «Давос» (Швейцария)
3. ХК «Рига» (Латвия)
4. «Йокерит» (Финляндия)

Подгруппа «В»:.

1. «Красная Армия» (Россия)
2. «Снежные Барсы» (Казахстан)
3. «Оцеларжи» (Чехия)
4. «Модо» (Швеция).

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