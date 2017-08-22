В четвертьфинале молодёжного Кубка мира «Снежные Барсы» сыграют с «Ригой»
В Свердловской области завершился групповой этап молодёжного Кубка мира.
В подгруппе «В» «Снежные Барсы» заняли второе место. В четвертьфинале подопечные Сергея Старыгина встретятся с «Ригой».
Положение команд после группового этапа
Подгруппа «А»:
1. «Авто» (Россия)
2. «Давос» (Швейцария)
3. ХК «Рига» (Латвия)
4. «Йокерит» (Финляндия)
Подгруппа «В»:.
1. «Красная Армия» (Россия)
2. «Снежные Барсы» (Казахстан)
3. «Оцеларжи» (Чехия)
4. «Модо» (Швеция).
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